Nintendo tenía un programa para obtener descuentos en sus juegos. Han decidido decir basta

Se trataba de una de las mejores y más seguidas funciones de Switch, y una que decididamente la colocaba por delante de otras plataformas rivales. Pero a partir de marzo, cierra este sistema que permitía usar los Puntos de Oro que se ganaban al comprar software digital en la eShop o mediante códigos de descarga, y que permitían obtener descuentos en futuras compras. Nintendo ha anunciado oficialmente que los retirará el próximo 25 de marzo de 2025

Desde 2016. Hace ya más de ocho años, el sistema de recompensas de Nintendo había hecho que miles de jugadores se beneficiaran de los puntos que se obtenían al gastsar en la eShop. Los beneficios posibles en la tienda digital de Nintendo se dividían en dos: Puntos Platino (se obtenían al jugar a juegos móviles como 'Super Mario Run' o 'Fire Emblem Heroes' y completar misiones relacionadas con el servicio My Nintendo) y Puntos de Oro (como comentamos, se consiguen con puntos digitales). Estos últimos son los que desaparecerán.

Aún se pueden usar. La parte buena es que los puntos podrán seguir usándose hasta que caduquen y pasado el 25 de marzo. Los puntos tienen una validez de 12 meses desde el momento en el que se consiguieron, y si se registran copias físicas de juegos adquiridos antes del 25 de marzo, se obtendrán los puntos igualmente. Del mismo modo, cualquier pedido anticipado hecho antes de la fecha límite también genera Puntos Oro, aunque el juego se lance oficialmente después. De este modo, los jugadores que reserven títulos aún pueden beneficiarse de este sistema.

Posibles motivos. Nintendo no ha especificado los motivos de esta decisión, pero con toda probabilidad está vinculada al lanzamiento de Nintendo Switch 2, previsto para este año, y del que se conocerán más detalles una semana después de la discontinuación de los Puntos de Oro. Nintendo ya ha declarado sus intenciones de mantener su sistema de tienda virtual con las mismas características que la actual eShop, así que quizás Switch 2 lleve emparejada un nuevo tipo de moneda o se fije un sistema sustitutivo de los Puntos de Oro.

Un 5% muy jugoso. El descuento que se obtenía gracias a los Puntos de Oro era de un 5%: esa cantidad se podía descontar de futuras compras digitales (y un 1% en compras físicas), lo que no es una cantidad disparatada, pero sí muy útil si frecuentas la zona indie de la tienda, donde suele haber lanzamientos entre 3 y 5 euros. Era una forma estupenda de acceder e incluso probar gratis juegos económicos.

Siempre nos quedarán las otras. El sistema de los Puntos de Oro no es el único sistema de descuentos por puntos del panorama de consolas (otro motivo para pensar que Nintendo no lo está eliminando, sino solo adaptándolo a Switch 2). En Playstation está el sistema Playstation Stars y en Xbox, los Microsoft Rewards. Hay, no obstante, diferencias significativas: el caso de Sony es el más reciente, los premios se consiguen efectuando misiones de complejidad muy variable en los títulos del catálogo de la consola. Los puntos se pueden canjear por coleccionables digitales. En el caso de Microsoft, también se consiguen con misiones y en los juegos, y se pueden canjear por premios variados, incluso suscripciones a Game Pass.

Cabecera | Nintendo

En Xataka | Unas patentes vinculadas a Switch 2 muestran el funcionamiento de los Joy-Con como si fueran ratones de ordenador