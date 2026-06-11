Hoy en Lidl (por menos de 13 euros) un invento para domotizar tu casa sin tener que pelearte con el WiFi

Hay muchas formas de poder crear un hogar conectado, aunque la mayoría dependen del WiFi de casa. Es algo que, una vez configurado, es muy cómodo. Sin embargo, hay alternativas más sencillas para esos escenarios donde simplemente queremos una forma de apagar una lámpara o el termo a distancia sin pelearnos con el router. Ahí entra Lidl con este set de dos enchufes inalámbricos por 12,99 euros.

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Si no llegas a tiempo a comprar este set Parkside o simplemente quieres una alternativa, quizás te encaje un set de enchufes de la marca Unitec que está disponible en Amazon. Tiene un funcionamiento casi idéntico, aunque incluye un enchufe extra y cuesta 14,82 euros.

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Dos enchufes con mando a distancia que puedes usar dentro y fuera de casa

¿Cómo funcionan estos enchufes de Lidl? Estos, como hemos dicho más arriba, no dependen del WiFi de casa como los enchufes inteligentes. Realmente, son muy sencillos de utilizar, puesto que funcionan por infrarrojos/radiofrecuencia gracias a un mando a distancia que viene incluido y que tiene un alcance de hasta 40 metros.

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Al no depender de la conexión a Internet, tienen latencia cero. Cada enchufe tiene su propio botón de encendido y apagado en el mando, pero este también cuenta con un botón que permite apagar o encenderlos todos a la vez. Y, por cierto, estos enchufes son aptos tanto para interiores como para exteriores.

⚡ EN RESUMEN: juego de enchufes inalámbricos de lidl ✅ LO MEJOR No pueden ser más sencillos: Basta con conectarlos y poco más. No hay que configurar nada, lo que hace que sean muy sencillos de usar.

Basta con conectarlos y poco más. No hay que configurar nada, lo que hace que sean muy sencillos de usar. Buen alcance del mando: El mando funciona hasta 40 metros de distancia, más que suficiente para la gran mayoría de casas. ❌ LO PEOR Pierdes control fuera de casa: Al no estar conectado al WiFi, no tendremos ningún tipo de control fuera de casa.

Al no estar conectado al WiFi, no tendremos ningún tipo de control fuera de casa. No se pueden programar: Su sencillez también tiene la otra cara de la moneda, que es que no se pueden programar para que se enciendan (o apaguen) solos. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres una forma de controlar enchufes sin depender del WiFi para zonas donde no llega bien la señal y sin gastar mucho dinero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más "moderna" que te permita interactuar con estos enchufes desde el móvil o fuera de casa.

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Imágenes | Lidl

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