El último truco de las empresas de IA para parecer menos artificiales es usar tipografías clásicas. Es la llegada del 'Tasteslop'

Mucho ha llovido desde el Will Smith al que le costaba comer espaguetis y los vídeos por IA que tenemos ahora, con potencial para que nos los traguemos si no prestamos atención. Más curioso es que, no hace tanto tiempo, las IAs eran inútiles a la hora de representar letras en una imagen, pero han mejorado tantísimo que, incluso, han convertido una tipografía específica en algo que denota que un texto ha sido hecho con IA: la fuente serif.

Y es un problema enorme.

Tipografía sospechosa. La IA está en todo. Estos últimos días se ha celebrado el no-E3, la semana en la que diferentes compañías de videojuegos presentan sus novedades para los próximos meses, y muchos jugadores estaban con el ojo avizor. Muchas empresas de videojuegos han encontrado en la IA una salida rápida para agilizar el desarrollo (y despedir a empleados por el camino) y parece que están en una competición de a ver si nos la cuelan. Títulos como el nuevo 'Stellar Blade 2' o '1666 Amsterdam' (con assets de IA cuando ellos se declaran como un "equipo de artesanos") son dos ejemplos. Otros la catalogan como una tecnología "cancerígena".

La IA está en todo y, como apuntan en este artículo de Wired, también en la tipografía. La mejora de esta tecnología a la hora de representar textos es tan notable que las empresas de IA las están entrenando para que usen una tipografía específica: ciertas variedades de sarif o sarifa (depende del programa que uses para editar textos). De hecho, el escritor y diseñador Keya Vadgama se ha dado cuenta de que hay tantas empresas usando esa tipografía que ha acuñado el término "el renacimiento serífico" para describir el fenómeno.

¿Por qué sarif? Esta fuente es muy interesante porque tiene "gracias" o "remates". Las tipografías seríficas son algunas como Times, Georgia o Courier, mientras que luego están las sans-serif que son las que no tendrían esos remates. Los remates son los adornos que los copistas solían usar en los libros y es una fuente más cálida y humana y, precisamente, ahí está la clave. Vagama expone que "no es tan difícil adivinar por qué las empresas nativas de IA se sienten atraídas por las fuentes serif".

Según su tesis, se debe a que la IA es una tecnología fría, sin alma e incapaz de crear, pero una fuente con esos remates en las letras acercan esa creación sin alma de la IA a la calidez de la caligrafía humana. "Connota una forma muy humana y fluida de hacer las formas de las letras", apunta Vadgama.

'Tasteslop'. Y como todo en Internet debe tener un nombre, esta corriente se ha encuadrado dentro de un término que ya existía y en el que encaja a la perfección: 'tasteslop'. Lo que quiere decir es que es algo con esa estética que quiere parecer sofisticada y curada, pero que en realidad es un collage de decisiones de diseño superficiales que, simplemente, están guiadas por plantillas y modelos generativos, no por un criterio más profundo.

Visualmente está curado, es potente, es elegante, pero el problema es que sigue siendo una máquina haciéndose pasar por un humano. Es replicable con un prompt. Y estamos hablando de simple texto, sí, pero también de una intención que demuestra que, en el mundo del marketing, no se da puntada sin hilo y el objetivo es dejar la fría tipografía sans-serif a un lado para apostar por una más humana y cálida que, en el subconsciente, nos cause menos rechazo.

La respuesta. Claude, Manus, Runway o Perplexity, entre otras, utilizan tipografía serif y, tras preguntar, Wired recibió respuesta de un representante de Perplexity que apuntó que por qué no tendrían un diseño humano... si Perplexity es para la gente.

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El curioso caso de Anthropic. El logo es sans-serif, tiene fuentes en sans-serif, pero también serif

Implicaciones para el diseñador. Si la IA ya esta tomando (también) este espacio para simular que no es una máquina, sino algo creado por un humano, ahora es el momento de que los diseñadores (otra vez) tengan que moverse para encontrar un nuevo espacio. Ya estamos viendo que, si alguien crea una imagen y es muy perfecta, hay comentarios en redes del estilo "eso es IA". O la versión más 'Bro' de "oye Grok, ¿eso es IA?" Y es un problema porque los artistas y diseñadores están viendo cómo una tecnología que ha saqueado su trabajo está imitándoles a la perfección en muchos aspectos.

A medida que los modelos absorben ese boom de la fuente serif y la IA aprenda de la IA y de su estética, los humanos serán los que tengan que adaptarse para encontrar un nuevo código visual que indique que hay una artesanía ahí. Es llevar el campo de batalla arte/prompt a las tipografías, algo que parecería absurdo hasta hace no mucho, pero que ya estamos viendo que está dando de qué hablar.

Más cuando ya se le pide a la IA que haga imágenes con texto que parezcan de estética humana y menos tech. Ojalá usaran Comic Sans.

El problema de la identificación. De fondo hay algo mucho más serio: cómo separamos el grano de la paja, el slop de lo artesanal. Esto de intentar llegar a una perfección suficiente como para confundirnos es algo que estamos viendo constantemente en las IAs. En la generativa de imágenes, los dedos y las letras eran los chivatos que nos quedaban para saber si algo era humano o no, pero están superando las limitaciones a pasos agigantados.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, pasó de una tipografía sans-serif a una Times New Roman con esos remates en las letras, y ya hay quien ha levantado una ceja. ¿Están hechas las comunicaciones en imágenes con IA? Pues no se sabe, pero esto añade una complicación más: separar qué está hecho con IA y qué no.

En esta imagen, si trazamos una línea desde un punto de la figura, al mismo punto reflejado en el espejo, vemos que las líneas tampoco convergen en un único punto. Tendremos que estudiar una carrera para identificar qué es IA y qué es arte digital.

En texto hay pistas como los guiones largos, ciertas estructuras métricas y rítmicaws o las construcciones "no es X, sino Y" que nos permiten saber más o menos si algo puede ser hecho con o sin IA (a no ser que al final de un artículo a alguien se le olvide borrar el párrafo de la IA de turno diciendo que si le gusta esa versión de la pieza o prefiere otra, claro).

Y en imagen teníamos los dedos, ciertas texturas y las letras para diferenciar lo artificial de lo artesana. Ahora, eso ya no vale. Y aquí estamos los humanos, teniendo que aprender a tirar líneas para identificar cada imagen.

En Xataka | Un macroexperimento ha intentado averiguar si diferenciamos imágenes reales de generadas por IA. La respuesta no es optimista