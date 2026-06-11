Noruega ha puesto a prueba a 24 coches eléctricos y el resultado es claro: solo China hace frente a BMW y Mercedes

Uno a uno, en fila y a comprobar hasta dónde llegan. Los examinadores del Norges Automobil-Forbund (NAF), la asociación del automóvil noruega, ha vuelto a poner a prueba a los coches eléctricos más representativos del mercado. Esta vez, la prueba se ha realizado en verano y los resultados, una vez más, nos dejan interesantes conclusiones.

Más lejos. El mercado del coche eléctrico tiene un nuevo rey cuando se trata de llegar más lejos que nadie. Es el BMW iX3 que ha recorrido un total de 781 kilómetros antes de detenerse por completo. La cifra, incluso, es superior a la anunciada por la homologación WLTP que lo deja en 770 kilómetros antes de detenerse.

El BMW iX3 basa su gran resultado en una batería gigantesca de 108,7 kWh pero su consumo apenas se ha quedado en 14,2 kWh/100 km por lo que aúna un acumulador enorme con un consumo envidiable para un coche tan grande, pesado y con tanta superficie frontal.

Una sorpresa. Si has estado al tanto de los últimos lanzamientos en el mercado del coche eléctrico, es muy probable que esta primera posición del SUV germano no te haya sorprendido. Ese honor se lo lleva, probablemente, el XPeng X9, un monovolumen eléctrico chino que, de momento, no se vende en España.

Y es que este monovolumen homologa 580 kilómetros según ciclo WLTP. Sin embargo, en el test noruego ha conseguido cubrir 646 kilómetros antes de pararse. Es decir, pudo recorrer 66 kilómetros más de lo esperado y fue el que más distancia consiguió poner entre la conducción en circunstancias reales y los test de homologación.

Los que sumaron. Lejos de esos +66 kilómetros, otros 11 coches consiguieron obtener cifras por encima de lo esperado. Salvo los Mercedes GLB y GLC (+30 y +22, respectivamente), ningún otro consiguió recorrer 20 kilómetros más que los estipulados por el ciclo WLTP.

De esos 11 coches, cinco son chinos (teniendo en cuenta que el Mazda 6e es, en realidad, un coche de Deepal con carrocería de los nipones). Además de este último y el Xpeng, el MG S6 EV, el Smart #5 y el Dongfeng Vigo (un enorme SUV chino) fueron los coches chinos que se colaron en esta categoría. Entre los "tradicionales", además de Mercedes y BMW, Kia fue la otra marca con dos coches que ofrecieron un rendimiento mejor de lo esperado.

Los que restaron. En contrapartida, están los que restaron. De los 24 coches, otros 12 coches ofrecieron un rendimiento inferior al reflejado en el ciclo WLTP. Si has echado cuentas, verás que falta uno. El Toyota Bz4X clavó el examen: prometía 506 kilómetros de autonomía y se paró a los 506 kilómetros de recorrido.

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De los que peor cumplieron con lso pronósticos, el MG IM6 registró 59 kilómetros menos de lo esperado, seguido del Hyundai Ioniq 9 (-34 km) y del Mercedes CLA (-33 km). A partir de aquí, todos registraron desviaciones inferiores a 30 kilómetros.

Más positivo que negativo Si seguimos en la parte baja de la tabla, tenemos otros cuatro coches chinos. Además del MG, también se quedaron por debajo de lo esperado el Polestar 3 (-24 km), el Deepal S05 (-14 km) y el BYD Atto 3 EVO (-10 km).

Es decir, hubo más coches clasificados en el lado positivo de la comparativa y la otra mitad en el negativo pero esto se entiende bien atendiendo a su tipo de batería. Todos los coches chinos que obtuvieron mejor resultado de lo esperado utilizan químicas NCM, salvo la propuesta de Dongfeng que es LFP y es el coche que más cerca está de su homologación.

Al contrario, casi todas las propuestas que pierden kilómetros entre los modelos chinos son coches que utilizan químicas LFP. Esto se incumple con el Polestar 3, que sí lleva química NCM y que, al contrario que el Dongfeng, es la excepción negativa. Y es que las químicas LFP suelen ser más estables. No rinden tanto como una NCM con buen tiempo pero, a cambio, rinden mejor en condiciones de frío.

¿Y todo esto, cómo se hace? En la web de NAF puedes comprobar todos los detalles de cuándo y cómo se realizan los exámenes. Los noruegos ponen a prueba a los coches dos veces al año para comprobar cómo rinden en frío y cómo rinden con calor.

La prueba se realiza de manera ininterrumpida hasta que el coche se detiene por completo y se utiliza un recorrido que se considera estándar para lo que se encuentran los conductores noruegos, incluida la subida a un puerto. Además, reseñan la temperatura y qué tiempo meteorológico hizo en cada lugar. Esta vez predominaron las nubes y las temperaturas suaves.

Pero, además, en el test también anotan cuántos kilómetros realizó cada coche antes de marcar una reserva de energía del 20% y del 10%. Recalcan la importancia de esto último porque un conductor carga casi siempre en este rango, reduciendo el riesgo de quedarse tirado antes de llegar al destino. Si tienes más curiosidad, en este enlace dejan todos los datos y cada coche cuenta con su propia ficha técnica con el consumo en cada momento, los kilómetros y consumo esperados y los reflejados finalmente.

Foto | NAF

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