Esto que ves es el nuevo Smart #5. La marca rechaza todo su pasado por un motivo muy sencillo: no era rentable

En 1998, Smart lanzaba una propuesta revolucionaria: un coche de 2,5 metros, biplaza. Una propuesta perfecta para el entorno urbano, con unas sensaciones al volante que invitaban a sentirse como si estuviéramos a bordo de un kart.

El producto había nacido como nadie imaginaría. La compañía había sido ideada unos años antes por Swatch. Sí, la compañía de relojes suizos estaba convencida que un vehículo pequeño era exactamente lo que necesitaba un mercado europeo de ciudades muy densas y espacios reducidos. Pero, evidentemente, ellos no tenían la capacidad de lanzar un coche al mercado.

Contactaron con Volkswagen y tras una primera negativa tocaron a la puerta de Daimler. Al grupo automovilístico le gustó la idea y pusieron a los ingenieros de Mercedes a trabajar. De Swatch y Mercedes nació S(watch)M(ercedes)ART. Que incluye la primera letra de cada compañía, la palabra "arte" y significa a un mismo tiempo "pequeño" e "inteligente".

De aquello no queda casi nada.

Ficha técnica del Smart #5



Smart #5 Tipo de carrocería. SUV de cinco plazas. Medidas y peso. 4.705 mm de largo. Resto de dimensiones por confirmar Maletero. No declarado. Potencia máxima. Por confirmar Consumo WLTP. A falta de homologación. Distintivo ambiental. Cero emisiones. Ayudas a la conducción (ADAS). Sistemas ADAS obligados por Europa. Otros Pantalla de 10,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos. Doble pantalla de 13 pulgadas. Head-Up Display. Sistema de sonido Sennheiser con 20 altavoces. Híbrido eléctrico. No. Híbrido Enchufable. No. eléctrico. Sí. Batería de 100 kWh. Potencia por confirmar. Precio y lanzamiento. Primeros meses de 2025.

La antítesis

Pero Swatch debía estar equivocada. El mercado europeo que parecía perfecto tiene unos clientes que prefieren coches de mayor tamaño. Aunque pequeños, buena parte de los compradores siguen prefiriendo un vehículo con el que puedan hacer un viaje largo de vacaciones. El concepto de dos coches donde uno es puramente urbano no está demasiado extendido aunque un buen número de familias se comporten de esta manera en su día a día.

La primera generación no funcionó y se intentó una segunda donde el coche crecía y, además, se añadía una segunda opción con cuatro plazas. Tampoco fue un éxito de ventas pero, al menos, sirvió a Daimler como avanzadilla en el coche eléctrico. Una tecnología que donde más sentido tiene es en el vehículo puramente urbano (al menos en estos primeros compases de transición eléctrica) pero donde los altos costes y la dificultad para vender coches de autonomías muy escuetas han impedido que el modelo triunfe.

Con el tiempo, la marca fue comprada por el conglomerado chino Geely, que también tiene participación en Daimler. Utilizando plataformas compartidas con otros coches eléctricos, Geely pensaba que podía relanzar la marca como un producto eléctrico premium para pelear con Mini.

Y así se entiende la llegada del Smart #5. Un coche que parece la antítesis de lo que Swatch tenía en mente cuando empezó a llamar a las puertas de la industria del automóvil con su coche revolucionario.

Con todo para diferenciarse (más o menos)

Si algo hay que reconocer de este Smart #5 es que la marca ha puesto un enorme empeño por hacer un producto diferente respecto a lo que conocíamos de ella.

Es un coche que crece hasta los 4,70 metros de largo y que recoge las líneas propias de un Mercedes EQB. Tanto por dentro como por fuera mantiene rasgos de diseño con los vehículos de la firma de la estrella. Además, cuenta con detalles propios de vehículos premium, como un techo panorámico que ocupa gran parte de la estructura o ventanillas sin marco.

Por dentro, el en el habitáculo brillan sus tres pantallas. La del cuadro de instrumentos es de 10,3 pulgadas y la central y la del copiloto son de 13 pulgadas. Éstas, además, pueden ir dentro de un marco que cuenta con un proyector que ilumina el marco al ritmo de la música porque está emparejado con el sistema de sonido de 20 altavoces firmado por Sennheiser.

La marca asegura que el sistema de infoentretenimiento cuenta con un sistema de inteligencia artificial que permite mejorar el control de los comandos por voz. Y los asientos se podrán reclinar con el coche parado en posiciones predeterminadas para mejorar el descanso mientras el coche está parado.

Con todo, y aunque la marca no ha hecho oficial la potencia del coche, los tiempos de espera no deberían ser demasiado largos ya que la batería cuenta con estructura de 800 voltios. La batería será de 100 kWh de capacidad. Es un tamaño enorme y no se ha confirmado el pico máximo de carga pero sí aseguran que se podrá pasar dle 10 al 80% de la capacidad en 15 minutos. Eso obliga a mantener una media de potencia sostenida de 280 kW, una potencia muy por encima de la media del mercado.

Para China, la compañía afirma que el coche puede realizar 740 kilómetros pero esta cifra la extraen de la homologación del país que es mucho más laxa que nuestro actual ciclo WLTP.

En cuanto a su lanzamiento y precios, Smart todavía no ha desvelado estos últimos y aseguran que veremos el coche comercializado en los primeros meses de 2025. Como curiosidad, una de las versiones, la Summit Edition, cuenta con barras de luz en el techo, un cofre adicional en el lado izquierdo y una escalera en el derecho, así como bola para el remolque y protecciones en los bajos.

Foto |

En Xataka | El primer “coche” eléctrico español con batería extraíble ya se puede comprar a precio de superventas: desde 10.000 euros