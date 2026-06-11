Logitech presenta su primer plegable: no es un móvil, sino un ratón perfecto para profesionales que viajan con frecuencia

Suelo trabajar fuera de casa con mucha frecuencia y siempre llevo el ratón a cuestas. Y no es precisamente uno pequeño, porque es el Logitech MX Vertical. Pero parece que la marca ha dado con la tecla ofreciendo una alternativa dedicada a usuarios como yo que suelen viajar con frecuencia: un ratón plegable.

El Logitech Mobi Fold está disponible en dos versiones:

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Un ratón plegable con carga muy rápida

El Mobi Fold es el primer ratón plegable de Logitech y resulta bastante interesante para ahorrar espacio a la hora de tener que llevarlo en un bolsillo. Personalmente, me parece especialmente interesante siempre y cuando lo vayamos a utilizar fuera de casa con mucha frecuencia. A mí me viene bien para viajar, pero también es práctico para llevarlo a la universidad, por ejemplo.

Lo que llevábamos años viendo en los móviles plegables lo tenemos ahora, salvando las distancias, en un ratón. El Mobi Fold tiene un formato concha, y quizás el diseño desplegado sea un poco extraño, pero la postura que debemos tener con la mano es muy parecida que la que tenemos con un ratón tradicional. De hecho, el diseño desplegado no se aleja mucho de lo que hemos visto otras veces, como por ejemplo con el Microsoft Surface Arc.

Por supuesto, no pueden faltar las funciones que se activan o desactivan al abrir o cerrar el ratón, y es que al desplegarlo se activará el ratón y al plegarlo se apagará. Por si es algo que os preocupe, la propia Logitech menciona que resiste 15 años de uso diario. No obstante, esto hay que cogerlo con pinzas porque las pruebas se hacen en condiciones controladas.

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En lo que respecta a la rueda para hacer scroll, directamente no hay: el ratón incorpora el Touch Scrolling, que de forma táctil permite utilizar esta función tan necesaria para el día a día. Además, la marca también comenta que su autonomía es de aproximadamente 30 días y con una carga de 1 minuto ofrece 22 horas de autonomía.

Para rematar, cabe mencionar que, al igual que vemos en otros modelos de Logitech, el Mobi Fold admite la conexión simultánea con hasta tres dispositivos a la vez, y por supuesto es compatible con una buena variedad de dispositivos: Windows, macOS, ChromeOS, ANdroid, iPadOS y Linux.

⚡ EN RESUMEN: Logitech Mobi Fold ✅ LO MEJOR S u formato : que se pueda plegar hace que sea más pequeño, algo muy interesante para utilizarlo fuera de casa.

: que se pueda plegar hace que sea más pequeño, algo muy interesante para utilizarlo fuera de casa. Su batería: más allá de su autonomía de hasta 30 horas, lo más interesante lo tenemos en la carga rápida que, con un minuto de carga, ofrece hasta 22 horas e uso. ❌ LO PEOR Su pliegue: Logitech menciona que puede durar hasta 15 años, pero al fin y al cabo se trata de un pliegue que, dependiendo del uso, puede durar menos. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles estudiar o trabajar fuera de casa y quieres llevarte un ratón muy compacto. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a estudiar o trabajar mayoritariamente dentro de casa, ya que hay ratones más económicos, aunque menos transportables, dentro de la marca.

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