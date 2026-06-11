BYD ya tiene los dos híbridos enchufables más vendidos en España. El BYD Dolphin G DM-i es su órdago para acompañarlos

BYD llegó con una premisa clara: liderar el coche eléctrico en España. Tres años después, no ha tenido ningún reparo en cambiar su estrategia. Han comprobado que el híbrido enchufable es, para ellos, un nicho de mercado perfecto para sus intereses. El mejor ejemplo: los dos híbridos enchufables más vendidos de España son suyos.

Ahora llega una tercera alternativa que también tiene espíritu de superventas. Hibridación enchufable en un segmento olvidado por esta tecnología. Un precio que nadie iguala y que parte de los 25.200 euros pero que, con ayudas y campañas, se queda en 18.700 euros.

¿Alguien da más que el BYD Dolphin G DM-i?

Ficha técnica del BYD Dolphin G DM-i



byd Dolphin (204 CV con batería de 60,4 kWh) TIPO DE CARROCERÍA. SUV compacto de cinco plazas MEDIDAS Y PESO. 4,160 metros de largo, 1,770 metros de ancho, 1,570 metros de alto y 2,700 metros de distancia entre ejes. Peso por confirmar. MALETERO. 425 litros. POTENCIA MÁXIMA. 156 kW (212 CV) CONSUMO WLTP. Versión Active: 2,6 l/100 km y 40 km de autonomía

Versión Boost, Comfort y Sport: 1,4 l/100 km y 105 km de autonomía DISTINTIVO AMBIENTAL. Cero emisiones AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS). Frenada automática de emergencia, información inteligente de límites de velocidad, detección de vehículos en el ángulo muerto, control de crucero inteligente, iluminación led, cámara de aparcamiento de 360º, sensores de aparcamiento traseros. OTROS. Software propio compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Servicios de Google a partir de la versión Boost o superior. Pantalla de 10,1 pulgadas (Active) y 12,8 pulgadas (Boost, Comfort y Sport). Asientos y volante calefactables. HÍBRIDO ELÉCTRICO. No. HÍBRIDO enchufable. Sí. Versión Active: 175 CV y 40 km de autonomía

Versión Boost, Comfort y Sport: 212 CV y 105 km de autonomía eléctrico No. precio y lanzamiento Ya disponible sin ayudas ni descuentos: Active: 25.200 €

Boost: 28.200 €

Comfort: 29.700 €

Sport: 30.700 € Ya disponible con ayudas (adelantadas) y descuentos: Active: 18.700 €

Boost: 21.376 €

Comfort: 22.846 €

Sport: 23.826 €

Unas intenciones muy claras

"El híbrido enchufable para todos"

El reclamo de BYD en su nota de prensa apunta directamente lo que quiere ser este nuevo modelo en la gama de la compañía china. Visto el éxito del BYD Seal U DM-i para quien busca un SUV híbrido enchufable de grandes dimensiones y el éxito del BYD Atto 2 DM-i en un tamaño más contenido, el BYD Dolphin G DM-i llega para posicionarse como el tercer ángulo de este triángulo.

Y es que el BYD Dolphin G DM-i quiere posicionarse en el mercado como uno de los híbridos enchufables más baratos. Y, sobre todo, ofrecer esta tecnología a un precio y con un tamaño que nadie cubre ahora mismo. Los fabricantes han abandonado al coche pequeño cuando se trata de ofrecer hibridación enchufable porque el producto se encarecía demasiado y con la despedida del Renault Captur, el mercado quedaba huérfano.

Con apenas 4,160 metros de largo, este BYD Dolphin G DM-i ocupará ese hueco con un coche que parte de 25.200 euros antes de ayudas pero que, con las campañas de descuentos y las ayudas del Plan Auto+ (están aprobadas pero todavía no se entregan, BYD las adelanta) se queda en apenas 18.700 euros. Es un precio que no tiene rival. La opción más cara se queda en 30.700 euros sin ayudas ni descuentos y apenas 23.826 euros con las correspondientes rebajas.

Atendemos este punto lo primero porque es lo más llamativo de un coche que contará con dos motorizaciones. Ambos cuentan con un motor 1.5 de cuatro cilindros que desarrolla 95 CV y un eléctrico de 163 CV y 210 Nm que impulsará al coche en la mayoría de las situaciones. El conocido como Dual Mode de BYD está pensado para priorizar el uso del motor de combustión como generador, funcionando el coche como un híbrido en serie.

La opción más asequible, Active, utiliza una batería pequeña de 7,42 kWh que homologa 40 kilómetros en modo completamente eléctrico. Por encima, las versiones Comfort y Sport elevan la capacidad del acumulador a 18,3 kWh y su autonomía se dispara hasta los 105 kilómetros. En todas las versiones, la autonomía combinada entre gasolina y electricidad apunta a superar los 1.000 kilómetros.

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En cuanto a la potencia de carga, la opción Active solo utiliza carga lenta y se queda en 3,3 kW. No es una mala opción si se tiene claro que sólo se va a cargar por la noche y quieres ahorrar contratando menos potencia de carga en la vivienda o el garaje pero llenarla desde el 15% conlleva invertir unas tres horas.

Las opciones Boost, Comfort y Sport, las de la batería grande, admiten una potencia de carga en corriente alterna de 6,6 kW y la carga rápida alcanza los 39 kW. Pueden pasar del 10 al 80% de autonomía eléctrica en 26 minutos. Estas últimas versiones se pueden solicitar con el equipamiento Boost que añade carga bidireccional.

El coche también quiere posicionarse como una vehículo para todo tipo de usos. Sus 425 litros disponibles (sumando un espacio de carga bajo el suelo) son muchos para un coche tan pequeño y una tecnología híbrida enchufable que se come gran parte del espacio de almacenaje disponible.

Y en el interior llega de serie con sensores de aparcamiento delanteros y traseros y pantalla de 10,1 pulgadas. La versión superior Boost añade pantalla de 12,8 pulgadas, asientos delanteros y volante calefactables, carga inalámbrica para el teléfono móvil. Y las versiones Comfort ya cuentan con ecosistema de Google integrado en el sistema de infoentretenimiento, Head-Up Display y techo panorámico con cortinilla. Por último, el acabado Sport añade algunos detalles específicos más deportivos.

Por lo tanto, el BYD Dolphin G DM-i lo tiene todo para convertirse en un superventas con un precio de derribo. Su acabado Comfort (el primero con batería grande) parte de 29.700 euros pero puede quedarse por debajo de los 23.000 con ayudas y campaña de salida. Por ese precio, no hay nada igual en el mercado.

Fotos | BYD

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