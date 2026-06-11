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España ha encontrado una nueva forma de gastarse miles y miles de euros: primeras comuniones que parecen 'mini bodas'

El coste medio de las primeras comuniones ya roza los 7.000 euros en España, un 21% más que hace un año

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Carlos Prego

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Menos (muchas menos), pero más caras (mucho más caras). En España cada vez es más difícil encontrarse con familias que organizan primeras comuniones, pero quienes deciden celebrar la ceremonia cristiana se rascan mucho más el bolsillo que hace unos años. Lo muestra con claridad el último informe de la Asociación Española de Consumidores (AEC), que revela que a día de hoy el coste medio de las primeras comuniones supera los 6.800 euros, un 21% más que en 2025 y bastante por encima de los 4.000 euros que se pagaban hace solo tres años.

Hay quien las describe ya como 'bodas en miniatura'.

El dato: 6.800 euros. No hay nada escrito sobre cómo debe celebrarse una primera comunión. Más allá de los requisitos de la ceremonia religiosa, el sacramento y la catequesis, todo lo demás suele ser elección libre de la familia: ropa, flores, banquete, fotografía, regalos… Los últimos datos de AEC muestran que, a la hora de plantearse esos 'extras', cada vez más padres tiran de chequera y se meten en presupuestos que superan holgadamente los 6.000 euros.

Para ser más precisos, la asociación calcula que el coste medio de las celebraciones ya supera los 6.800 euros.

Año

Horquilla de presupuestos

Coste medio

2023

1.900-10.000 €

4.000 €

2024

-

5.000 €

2025

2.500-13.500 €

5.600 €

2026

3.200-15.800 €

6.800 €

¿A qué se dedica el dinero? Lo primero que deja claro AEC es que hay tantas primeras comuniones como familias. Las fiestas quizás se han encarecido con el paso del tiempo, pero eso no significa que en todos los casos lo hayan hecho igual. Según su estudio, lo habitual es que las celebraciones se muevan en una horquilla que oscila entre los 3.200 euros de las fiestas más económicas y los más de 15.800 que se pagan por las más ostentosas, con alrededor de 50 invitados. Los más espléndidos incluso disparan la factura hasta los 22.000 euros.

Se trata de una diferencia considerable, pero es que (al igual que ocurre en las bodas) el catálogo de extras de las primeras comuniones también es amplio. AEC calcula que en el caso de las niñas los vestidos pueden costar entre 90 y 1.900 euros, una cantidad a la que luego habrá que sumar los zapatos, guantes, medias y joyas. La peluquería engrosa aún más la factura, entre 20 y 140 euros. Si hablamos de chicos, los trajes oscilan entre los 110 y 820, dependiendo de si los padres quieren vestirlo de "marinero o almirante".

Como en una boda. El vestuario es solo uno de los (muchos) gastos que hacen las familias, entre los que se puede incluir también servicio de fotografía, recuerdos, regalos, música… Y el mayor de todos, la comida. 

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"Las primeras comuniones están teniendo una consideración similar a los banquetes de boda, dejando de ser celebraciones más íntimas y estrictamente familiares como hace años", explica AEC antes de precisar que el cubierto oscila entre 50 y 220 euros, aunque el precio medio suele moverse en torno a 90. Si invitamos a medio centenar de personas, eso eleva la factura a 4.500.

Año

nº Bautizos

Nº de primeras comuniones

nº de confirmaciones

nº bodas

2007

325.271

256.587

96.766

113.187

2011

292.143

250.916

109.275

67.313

2015

231.254

240.094

115.764

51.810

2019

175.844

204.618

124.258

36.650

2024

146.370

154.677

103.535

31.462

Cogiendo perspectiva. Lo más curioso del estudio de AEC no son tanto las cifras que desgrana como la tendencia que dibuja. La asociación lleva ya unos cuantos años calculando el coste medio de las primeras comuniones en España y al comparar sus análisis se observa que la factura no ha parado de aumentar: en 2023 la media rondaba los 4.000 euros, en 2025 se había disparado ya a 5.600 y ahora supera los 6.800. En resumen: un alza del 70% en solo tres años.

"La celebración de esta ceremonia puede suponer un importante desembolso para las familias, muchas de ellas atravesando grandes dificultades económicas", señala AEC. El aumento de la factura no se explica únicamente por la subida de precios (no solo se han encarecido las primeras comuniones, lo ha hecho la cesta de la compra). Otra clave son los servicios extra que se han ido popularizando, como los reportajes fotográficos o de vídeo a cargo de profesionales.

Más caras, menos frecuentes. Lo más curioso (o no) es que lo único que aumenta es el ticket medio de las primeras comuniones. Si hablamos del número de ceremonias la cosa es bastante diferente. Las memorias de actividad que publica cada año la Conferencia Episcopal Española reflejan que los sacerdotes imparten cada vez con menos frecuencia ese sacramento. Si en 2007 se celebraron 256.587, en 2017 eran ya 229.602 y en 2024 no llegaron a 154.700.

Ese descenso se explica por dos factores: cambios culturales y una pérdida de población joven, sobre todo en la última década. Desde 2015 la cohorte de niños de entre 5 y 9 años se redujo casi un 10%, una realidad que se nota de forma especial en zonas rurales donde las sesiones de catequesis reúnen a un puñado de aspirantes a la primera comunión.   

¿Celebramos menos? No. Celebramos distinto. Quizás la fiesta del sacramento cristiano esté de capa caída, pero en los últimos años han ganado fuerza otros festejos que reflejan la transformación de la propia sociedad española.

Por ejemplo, hay familias que han cambiado los bautizos cristianos por otros de carácter civil. En zonas como la Comunidad de Madrid, donde la población latinoamericana se ha disparado en las últimas décadas, cada vez es más fácil encontrarse también con fiestas de quinceañera, una costumbre importada que ha calado entre los autóctonos. 

Imagen | Shalone Cason (Unsplash)

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