Hoy llega a Netflix por sorpresa la nueva película de 'El Señor de los Anillos', cuya génesis es tan interesante como su argumento

El primer anime de la Tierra Media, 'El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim', aterriza en Netflix casi año y medio después de su discreto paso por los cines. La película que Warner barrió bajo la alfombra a las pocas semanas de su estreno en salas vuelve a estar en streaming, y su recorrido comercial es tan accidentada como la ficción que narra, ambientada en la inmortal creación de Tolkien.

La historia se sitúa 183 años antes de los hechos narrados en 'La Comunidad del Anillo'. Viviremos la caída de Helm Mano de Martillo, rey de Rohan, frente a Wulf, un señor dunlendino que busca vengar la muerte de su padre. El asedio acaba en la fortaleza del Sagrario, el bastión que generaciones después se conocerá como el Abismo de Helm. De esta manera, queda narrado con todo detalle un episodio de la historia de 'El Señor de los Anillos' que Tolkien apenas dejó esbozado en los apéndices.

Detrás de la cámara estuvo Kenji Kamiyama, animador japonés que antes había cogido las riendas de otras franquicias legendarias, como hizo en 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex' y 'Blade Runner: Black Lotus'. Sin embargo, la apuesta no funcionó en taquilla: la película se convirtió en el peor estreno de toda la franquicia, recaudando apenas unos 4,6 millones de dólares. Su recaudación mundial rondó los 20 millones frente a un presupuesto cercano a los 30.

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Pero... ¿cuál es el motivo del lanzamiento, un poco a escondidas, de esta película? Fácil: retener derechos. La realización de 'La Guerra de los Rohirrim' se aceleró para que New Line Cinema mantuviera activos los derechos cinematográficos de la obra de Tolkien mientras preparaba nuevos proyectos. El siguiente paso de ese plan es 'The Hunt for Gollum', ya con actores reales, Andy Serkis dirigiendo y volviendo a interpretar a Gollum, bajo la producción de Peter Jackson y de estreno previsto en 2027. La maquinaria sigue avanzando, pero mientras tanto tenemos este estupendo aperitivo animado.

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