En dos días en Netflix: en 2019 nadie daba un duro por él, y hoy es una de las mejores adaptaciones de un videojuego

Nadie apostaba mucho por una adaptación del mítico erizo azul de los juegos de Segha en 2019m cuando Paramount publicó el primer tráiler de su película y desató una tormenta de memes. Cinco años y tres entregas después, 'Sonic the Hedgehog 3', que llega a Netflix el 10 de junio, puede presumir de 492 millones de dólares en taquilla y dos estrellas como Jim Carrey y Keanu Reeves a bordo de la franquicia. Y la guinda: la crítica, por primera vez en la saga, se ha puesto del lado del erizo.

Todos recordamos cómo una avalancha de memes acabó dando pie a una película que no solo salía airosa a la hora de dar cuerpo al esquemático argumento de los juegos originales, sino que de camino recaudaba 319 millones de dólares en taquilla global. Tres películas después, la serie lleva más de 1.200 millones de dólares en todo el mundo. 'Sonic 3', producida con un presupuesto de 122 millones de dólares, se convirtió en más taquillera de la franquicia y cerró su carrera como la décima más vista del año 2024. Es la segunda adaptación de videojuego más lucrativa de la historia, por detrás únicamente de 'Super Mario Bros. La película'.

En esta nueva entrega nos movemos a 1974: un meteorito con un erizo alienígena a bordo, Shadow, cae en la Tierra. El profesor Gerald Robotnik, abuelo del villano de la serie, lo somete a experimentos en una instalación secreta, donde el erizo traba amistad con la nieta del científico. Cuando un accidente mata a la chica, Shadow queda en animación suspendida durante cincuenta años. En 2024 alguien libera a Shadow, que despierta furioso y ataca Tokio sin control. Sonic, Tails y Knuckles intentan detenerlo sin conseguirlo, lo que les obliga a recurrir al mismísimo doctor Robotnik para detenerlo.

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En Rotten Tomatoes, Sonic the Hedgehog 3 acumula un 86% (y un 95% del público). El doble papel de Jim Carrey y el ritmo trepidante de la película son las responsables de estas calificaciones, muy por encima de las notas de las entregas anteriores, que no llegan al 70%. También la presencia de Keanu Reeves ha sido muy elogiada, ya que brinda de una gravedad y un componente dramático asombroso a Shadow, personaje secundario de los videojuegos que aquí toma una forma especialmente amenazante. Un puzle divertido y acelerado en el que, por una vez, todas las piezas parecen encajar.

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