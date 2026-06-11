No traen maletas, traen historiales médicos: cómo España se ha convertido en la nueva meca europea de la longevidad

Hay una clínica en la Costa Blanca, en Altea, donde los huéspedes no llegan con maleta de playa sino con historial médico. En la ZEM Wellness Clinic Altea, un hotel de lujo especializado en salud, la piscina coexiste con protocolos de biomarcadores y la terraza con vistas al Mediterráneo se convierte en el lugar donde un médico explica los resultados de un análisis de envejecimiento celular. No es un spa con pretensiones científicas. Es la imagen más nítida de lo que está ocurriendo en España: el país ha encontrado en la salud —y en la promesa de vivir más y mejor— uno de sus negocios turísticos más rentables y difíciles de replicar.

El turismo de salud no es nuevo, pero algo ha cambiado en los últimos años. Ya no se trata solo de venir a operarse de la cadera o de hacerse un retoque estético. El viajero que llega hoy a España en busca de atención médica es, con frecuencia, alguien que quiere saber cómo va a envejecer, cómo puede retrasarlo y, en los casos más dramáticos, alguien que ha recibido un diagnóstico de cáncer en su país y necesita una segunda opinión de alguien en quien confíe. El resultado es un mercado que mueve miles de millones, que crece a doble dígito y en el que España ocupa una posición que, por el momento, sus competidores no han logrado arrebatarle.

Los números detrás del boom

Las cifras son elocuentes. Según la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) del Instituto Nacional de Estadística, los turistas extranjeros gastaron en España 86,14 millones de euros en tratamientos de salud voluntarios en 2025. Es un dato parcial —recoge solo el gasto directo en tratamientos, no el alojamiento ni los servicios auxiliares— pero su tendencia al alza es consistente con lo que muestran los análisis de mercado internacionales.

Según Mordor Intelligence, el mercado total del turismo médico en España alcanzó los 1.830 millones de dólares en 2025 y crecerá a una tasa anual del 17,89% hasta superar los 4.160 millones en 2030. Otras estimaciones son aún más ambiciosas: Spherical Insights proyecta que el sector podría superar los 6.770 millones de dólares en 2033. Las diferencias entre estimaciones reflejan los distintos criterios de medición —algunos analistas incluyen solo honorarios médicos, otros suman vuelos, alojamiento y servicios de acompañamiento, lo que puede añadir entre un 20% y un 30% adicional al gasto total.

En términos de volumen de pacientes, España recibe aproximadamente 120.000 pacientes internacionales al año, principalmente del Reino Unido y Alemania, para tratamientos de oncología, fertilidad y ortopedia, según recoge el informe Medical Tourism Statistics 2026. La Estrategia España Turismo 2030 del Gobierno incluye por primera vez el turismo sanitario y de bienestar entre los principales productos turísticos del país, al mismo nivel que el turismo cultural, el gastronómico o el de naturaleza.

El contexto global explica por qué este mercado es tan disputado. Según Fortune Business Insights, el turismo médico mundial fue valorado en 38.200 millones de dólares en 2025, con Europa liderando con una cuota del 36,51%. Y detrás de este sector hay una macrotendencia que lo impulsa: la industria global de la longevidad está valorada en 600.000 millones de dólares y sus inversiones crecieron un 220% solo en 2024, según datos presentados en el Longevity World Forum 2026.

¿Por qué España y no otro país?

La pregunta relevante no es si el mercado crece —crece en todas partes— sino por qué España está siendo capaz de posicionarse en la franja alta de ese mercado. La respuesta no tiene una sola causa. Según el estudio sobre turismo de salud y bienestar en la Comunitat Valenciana de INVATTUR, que incorpora datos del Medical Tourism Index, España ocupa el 6.º lugar en Europa y el 8.º en el mundo como destino de turismo médico.

"Valoran el equilibrio que hay entre calidad asistencial, innovación tecnológica y accesibilidad. Es un destino muy competitivo", explica en Expansión Rosa del Río Reyes, dermatóloga responsable de la Unidad de Medicina Estética Facial del Grupo Pedro Jaén. Y esa competitividad tiene una base objetiva: España es el segundo país del mundo en esperanza de vida, con tasas de mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares por debajo de la media europea, y es referente mundial en donación de órganos y trasplantes, según el informe Panorama de la Salud 2025 de la OCDE.

Pero quizás lo más diferencial sea la razón por la que vienen los pacientes más complejos. "La mayoría no vienen por patologías sencillas, sino por situaciones donde la decisión clínica es especialmente compleja", explica Enrique Grande, director del programa One Oncology Madrid de Quirónsalud y profesor en la Universidad de Texas MD Anderson. "Es frecuente en tumores avanzados o metastásicos, o pacientes con diagnósticos poco frecuentes o en escenarios donde existen varias alternativas terapéuticas con implicaciones distintas en términos de eficacia, toxicidad y calidad de vida. En esos casos, la segunda opinión no es solo confirmar un diagnóstico: es afinar una estrategia y adaptarla a cada paciente".

El perfil del paciente que viaja impone una exigencia diferente. "Se juega la vida y cuando viaja no solo está buscando una opción médica, está asumiendo incertidumbre, distancia y una gran carga emocional para él y su familia", añade Grande. La respuesta española a esa carga no es solo clínica: el alojamiento, el acompañamiento familiar, la comunicación honesta sobre las expectativas forman parte del producto. "Lo que marca la diferencia es la confianza, y se construye con rigor, cercanía y coherencia en cada paso del proceso".

Esa confianza tiene también su versión en el ámbito estético. En el trasplante capilar, especialidad donde Turquía domina el mercado por precio y volumen, España ha construido una reputación distinta. "La mayoría de los pacientes llega por recomendación, y eso en medicina tiene un valor enorme", explica Víctor Salagaray, referencia en la especialidad. "Cuando decide viajar para tratarse, no busca solo una intervención. Busca seguridad médica, un diagnóstico honesto, naturalidad en el resultado y sentirse acompañado". En estética facial, la tendencia es idéntica: "Existe una creciente desconfianza hacia resultados demasiado evidentes o artificiales, y en España apostamos por preservar la expresión y lograr resultados naturales", señala Ricardo Ruiz, dermatólogo y director médico de la Clínica Dermatológica Internacional.

El concepto de longevidad ha terminado de redefinir el mapa. Ya no se trata de curar enfermedades, sino de no llegar a tenerlas. "Está emergiendo una nueva era de la medicina preventiva y proactiva, orientada a anticiparse a las enfermedades y a revertir los efectos no deseados del envejecimiento", explica Ángel Durántez, especialista en medicina preventiva que pasa consulta en Clínica Neleva y en Clínica Dr. Durántez. Lo que antes era monopolio de los mayores ahora atrae a pacientes cada vez más jóvenes: Durántez ha detectado un descenso sostenido en la edad media de quienes acuden a sus consultas, y un aumento notable de las nacionalidades representadas.

En ese segmento, España tiene un arma extra: su clima, su gastronomía y su estilo de vida actúan como complemento terapéutico genuino. Un informe de Ben's Natural Health que evaluó más de 40 países le otorgó a España el primer puesto mundial en turismo de bienestar, con una puntuación de 80,8 en su Índice de Viaje Restaurador. El país cuenta con 621 retiros de yoga, meditación y salud holística, y el precio medio de una semana de retiro ronda los 1.400 dólares, lo que lo convierte en uno de los destinos más accesibles dentro del segmento premium.

El turista de salud es el turista que más gasta

Hay una razón económica de peso detrás del interés institucional en este segmento: el turista de salud gasta significativamente más que el convencional. La Radiografía del turismo de lujo internacional en España de CaixaBank Research —publicada en el primer semestre de 2026 y basada en datos anónimos de tarjetas internacionales en terminales CaixaBank— muestra que el turista premium gasta de media 731 euros al día frente a los 46 euros del turista convencional. Aunque este segmento representa solo el 3% de las tarjetas internacionales, concentra el 20% del gasto turístico presencial total. El turismo de salud y longevidad se solapa, en buena medida, con ese perfil premium.

Además, a diferencia del turista de sol y playa, el turista médico viaja en cualquier época del año, no concentra su estancia en agosto y tiende a repetir. Es, en términos de negocio, el cliente ideal para un país que lleva años intentando desestacionalizar su sector turístico, como señala el informe Tourism Spain 2026 de CaixaBank Research.

España no compite solo por reputación. El factor precio sigue siendo relevante, especialmente frente a EEUU, Suiza o Japón. Según Global Citizen Solutions, los procedimientos médicos en España pueden costar entre un 50% y un 80% menos que en EEUU o Reino Unido, y en muchos casos el coste total del viaje más el tratamiento sigue siendo inferior al precio de ese mismo tratamiento en el país de origen del paciente. Esa ecuación es especialmente potente en oncología, ortopedia y fertilidad.

Hay un sector que ha actuado como embajador involuntario del modelo sanitario español: el deporte de élite. Cuando un club de fútbol de primer nivel encarga la recuperación de un jugador lesionado a un traumatólogo español, o cuando un alpinista de 82 años recibe una prótesis de rodilla y vuelve a subir montañas —como ocurrió con Carlos Soria, operado por Manuel Leyes, traumatólogo del Hospital Universitario La Luz y consultor del Real Madrid, Atlético de Madrid y Getafe—, el prestigio de la medicina española se proyecta globalmente sin necesidad de campañas de marketing.

"Los deportistas necesitan procesos ágiles, sin demoras, con una planificación muy precisa desde el diagnóstico hasta el retorno a la competición", explica Leyes. "La indicación quirúrgica es más precisa y la rehabilitación es mucho más intensiva, individualizada y basada en datos objetivos." La inteligencia artificial ya juega un papel en esta personalización: "Junto con el análisis masivo de datos, permite personalizar tanto la cirugía como la rehabilitación en función de cómo responde cada deportista". Una tendencia que trasciende el deporte: investigadores españoles han logrado predecir la demencia con siete años de antelación mediante IA y biomarcadores, lo que sitúa al país también en la vanguardia tecnológica de la medicina preventiva.

La longevidad no es solo una tendencia clínica: es una industria en construcción. En Europa existen ya unas 400 startups centradas en el envejecimiento saludable, un segmento que crece más rápido que el resto de las tecnologías de la salud. España no es espectadora: ocho startups españolas fueron seleccionadas como finalistas en el Longevity World Forum 2026 con soluciones que combinan inteligencia artificial, genética predictiva, microbiota, biomarcadores y bioimpresión 3D. Además, hay detrás toda una industria con suplementos, fármacos y biotecnología están redefiniendo la promesa de vivir más de cien años con calidad de vida.

Un liderazgo que aún se está escribiendo

Hay una advertencia que conviene hacer antes de dar por sentado el liderazgo español. El mercado es global, los competidores son ambiciosos y la ventaja comparativa de hoy no garantiza la posición de mañana. Turquía domina en volumen y precio. Suiza lidera en la franja ultra-premium. Y países como India o Singapur invierten masivamente en atraer pacientes internacionales con tratamientos especializados.

Lo que España tiene, por el momento, es algo más difícil de construir que una clínica o un hospital: la confianza de quien deposita en manos ajenas la decisión más importante de su vida. "La buena medicina trata la enfermedad, pero la excelente trata a la persona que la padece", sintetiza el dermatólogo Ricardo Ruiz. Esa filosofía, combinada con una base científica sólida, un entorno mediterráneo sin rival y una sanidad privada que ha sabido complementar a la pública, ha creado un producto exportable que no existía hace una década como tal.

El negocio de alargar la vida está en plena ebullición. España, por ahora, tiene algo que decir en él. La pregunta es si lo hará de forma articulada —con una estrategia país que unifique talento médico, infraestructura turística e inversión en I+D, como la que estudia el Ministerio de Turismo— o si se conformará con sumar iniciativas privadas excelentes que nunca lleguen a formar un todo coherente. De eso, más que de cualquier clínica individual, dependerá si este liderazgo dura.

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