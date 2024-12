Hay una nueva fiebre del oro de la tecnología en España. Y se llama centros de datos

La fiebre por la inteligencia artificial ha desatado otra muy ligada a ella: la de la construcción de nuevos centros de datos repartidos por todo el mundo. Eso incluye a nuestro país, España, donde ya hemos visto cómo las Big Tech van a invertir más de 24.000 millones de euros en estas instalaciones en la próxima década. No serán las únicas.

10.000 millones de inversores y empresas de aquí. Como revelan en El Economista, el sector de los centros de datos registra en los últimos cinco años más de 20 transacciones a cargo de fondos de capital privado, de infraestructuras y también de grandes operadoras de telecomunicaciones. Entre todas ellas se han movilizado 10.000 millones de euros, aseguran en este diario.

Quién está invirtiendo. Blackstone, un gigante mundial de fondos de inversión, dedicará 7.800 millones de euros en un centro de datos operado por QTS que estará situado en Zaragoza, en el municipio de Calatorao. Las operaciones de compraventa también están moviendo mucho dinero: el fondo inmobiliario Aermont ha comprado la empresa de centros de datos Nabiax por unos 1.000 millones de euros. Esta compañía pertenecía a Telefónica y al fondo de infraestructuras Asterion.

Más operaciones. En El Economista han registrado hasta 22 operaciones que desde 2021 se mueven en este ámbito. Algo más de la mitad son fusiones o adqiusiciones —como la de Telefónica y Asterion—, pero como decimos también hay proyectos de infraestructura como el de Blackstone en Aragón o la instalación del centro de datos Impulsa Galicia, de 15MW de potencia que fue anunciada en marzo de 2023 y cuya inversión supera los 400 millones de euros.

El as en la manga de la Península Ibérica. España y Portugal cuentan con una ventaja muy llamativa a la hora de atraer la inversión en nuevos centros de datos: el excedente de energía. En España sucede que la energía sobrante estaba siendo desperdiciada o almacenada por las eléctricas en los pantanos. Ahora hay una oportunidad de aprovecharla en estas nuevas infraestructuras.

Pero. Los anuncios de las grandes tecnológicas a la hora de implantar centros de datos en nuestro país no han sido siempre bien recibidos. El alcalde de Lérida, Félix Larrosa, cree que este tipo de proyectos no compensan: "son cajas de zapatos, no aportan nada a la economía local". Para el ayuntamiento la creación de empleo proyectada no compensa a medio plazo, y no solo ocuparían mucho terreno industrial, sino que gastarían una cantidad exagerada de agua. No todos son de esa opinión, desde luego, pero el debate está ahí.

