Jugar a una consola retro a un televisor LCD es una pesadilla. Una pequeña caja me ha hecho volver a disfrutar

Los televisores son cada vez más impresionantes. Da la sensación de que los fabricantes cada vez se preocupan más por los usuarios que van a usar el televisor para disfrutar de videojuegos en consolas y PC, con picos de brillo cada vez mayores, modos de juego más sofisticados y tecnologías como el HDMI 2.1 y sus beneficios para las consolas de actual generación.

Sin embargo, aunque jugar con una PS5, una Xbox Series X o un PC con alguna de las últimas GPU de Nvidia o AMD es un gustazo, algunos de los mejores videojuegos de la historia están en consolas retro. Duele decirlo, pero la generación de PS2 ya es retro y conectar una consola de sexta generación (o anterior) a un televisor LCD es… doloroso.

Y lo es porque la PS2, la primera Xbox, la Nintendo 64, la MegaDrive o la SNES no se diseñaron pensando en ese tipo de tecnología que, en algunos casos, ni existía. Esas consolas se crearon con los televisores CRT en mente y con el objetivo de sacar todo el partido a la tecnología de esos televisores. Es por eso que, hasta en el televisor de tubo más cochambroso que encuentres la imagen de tu PlayStation 1 se va a ver muchísimo mejor que en tu flamante nuevo televisor 4K.

En una tele LCD, los píxeles van a bailar, puede que haya algunos cortes en la imagen, es posible que haya elementos estirados y la imagen, seguramente, será borrosa en general. Podemos probar a conectar las consolas antiguas mediante adaptadores HDMI, pero aquí la cosa no mejora y, además, añade problemas como cambios de los colores o un retardo en la imagen respecto a nuestra orden en el mando que puede hacer que la experiencia en ciertos juegos no sea satisfactoria.

La buena noticia es que, desde hace unos años existen unos aparatitos que, básicamente, toman la señal de la consola retro, la escalan sin perder calidad y sin aumentar drásticamente el retardo de la señal y te permiten jugar con tus consolas de hace 20 o 30 años en la tele que te acabas de comprar. Llevo varios meses con uno de ellos y el resultado es… interesante.

Subiendo de nivel mis consolas retro

El acabado de la pintura azul es horrible. Al menor roce, salta. Y habría preferido dos pisos en lugar uno para tener todas las entradas y salidas en la parte trasera

Uno de mis proyectos de este 2024 ha sido el de montar un rinconcito enfocado al juego en máquinas retro. Tengo varios sistemas ahí enchufados y un CRT que es muy, muy pequeño y uso para jugar a títulos de Nintendo 64, sobre todo. Sin embargo, justo encima tengo un televisor de 55 pulgadas y mi idea era usarlo para algo más que para consolas HDMI con PS3 y Xbox 360.

Lo más fácil era montar un sistema que lo emule todo, jugar a mis copias de seguridad y listo, pero me apetecía tener la experiencia original con el mando y juego original, así como cada sistema. No es ni lo más cómodo ni como se tiene mejor calidad de imagen, pero es lo bonito de este hobby: cada uno puede hacerlo a su manera y a mí lo de meter el CD o cartucho me produce nostalgia. Qué peligrosa es la nostalgia.

Tras probar los típicos adaptadores de salidas HDMI o cables de RCA a HDMI, estaba desencantado con esas soluciones para conectar mis consolas al LCD, pero entonces empecé a leer sobre los escaladores. Existen desde hace años y hay varios modelos (OSSC, RetroTINK y el titán Framemeister) con precios que no son bajos (el famoso OSSC son unos 170 euros, por ejemplo) y me preguntaba si valdría la pena ese desembolso.

Sin embargo, hace unos meses tuve la oportunidad de ver un GBS-C en acción y, al momento, me lo compré. Se trata de un escalador similar a los ya comentados que, básicamente, escala la imagen de entrada para una salida hasta 1080p. Es decir, coge los 256 x 224 píxeles de la SNES y lo escala casi cinco veces para una resolución 1260 x 1080 píxeles mediante una serie de algoritmos.

El resultado es francamente bueno y no sólo permite jugar en televisores actuales de gran pulgada, sino que la imagen no se ve borrosa y los colores no están adulterados, como sí suele ocurrir con los adaptadores VGA a HDMI o RCA a HDMI. Cada escalador tiene una serie de ventajas y desventajas y el mío no es el mejor, ni mucho menos, pero por unos 70 euros me parece una compra muy interesante. Ofrece las siguientes conexiones:

Entrada: VGA, Componentes, SCART. Aunque veas entradas rojo, blanco y amarillo, no es para cable RCA, sino para el audio si conectas una entrada VGA.

Salida: HDMI, VGA, audio y RGBS.

Entradas, junto a la SCART del lateral

Salidas y conmutadores para cambiar de modos y apagar/encender el HDMI

El primer problema al que me enfrenté es que no tiene entrada RCA. El cable RCA es una solución bastante mala, ya que condensa toda la señal de vídeo en el cable amarillo típico, pero aunque es cómodo a nivel de conexión, no alcanza la calidad del RBG que tenemos en los cables por componentes. Lo malo es que las consolas no venían con cables por componentes, por lo que me tocó comprar nuevos.

Arriba, 'Metal Slug 3' con GBSC. Abajo, con RCA

Para PS2 compré este por 10 euros y para Wii este otro por 16 euros. Para Xbox original compré también un cable por componentes, pero era malísimo, con fallos tanto de imagen y sonido y me he terminado decantando por un cable SCART. El cable de la SNES que tengo ya era SCART, así que ningún problema con él y el problema de Nintendo 64 es que… o haces el mod para sacar imagen VGA o tendrás que tirar de un adaptador RCA a VGA que, la verdad, resta mucha calidad. Por eso juego a esa consola en mi televisor CRT.

Pero bueno, una vez tenemos los cables adecuados y el HDMI de salida conectado, ¿cómo es la experiencia? Tengo que decir que no he sufrido input lag ni problemas visuales y que el control con las ruletitas del propio dispositivo es muy cómodo. Hay unas que permiten calibrar los colores RGB y otra que es la de control. Puedes ir viendo las opciones que estás seleccionando en una pequeña pantallita, pero lo que te recomiendo es la webapp en el móvil o PC.

Arriba, 'Final Fantasy VI' con GBSC

Desde ella se pueden configurar presets ideales (según tus preferencias) para diferentes consolas. Puedes modificar algunos de los parámetros de la imagen y algo que me encanta para juegos en 2D: puedes añadir scanlines de diferentes tipos. También puedes toquetear ciertos parámetros para que algunos elementos en pantalla se muestren mejor, escalar la imagen y moverla, así como cambiar la resolución sin necesidad de levantarte y seleccionarla con la rueda.

Sé que no es el mejor escalador (aunque sí tiene ventajas sobre otros más allá del precio, como el ajustarse correctamente a juegos con resolución variable), pero tras estos meses jugando varias horas a la semana con él, puedo decir que estoy muy contento.

¿Recomendable? Depende

Ahora bien, no es perfecto, ni muchísimo menos. Lo primero es porque no es lo que se dice plug&play. Sí, si conectas los cables, vas a ver la imagen, pero lo más seguro es que tengas que configurar algo en la aplicación para tener la mejor calidad de imagen. Que no tenga compatibilidad con RCA cuando la misma marca vende otro dispositivo mucho más barato con esa compatibilidad es algo que no entiendo y hay veces que las cosas, simplemente, no funcionan.

Algo que me ocurre mucho con PS2 (y no con Wii, por ejemplo) es que hay veces que la señal, simplemente, no se muestra. Cuando pasa, porque no pasa siempre, lo soluciono apagando/encendiendo el HDMI y el RGBS/RGBHD y, mágicamente, la señal vuelve. Es un apaño que no se explica en ningún sitio y es aleatorio, por eso es algo que puede llegar a molestar o desorientar a algunos usuarios.

Además, tenía perfiles personalizados para tres consolas y, tras actualizar el software, se me borraron. Pierdes unos 5 minutos volviendo a crearlos, pero el tema ya no es el tiempo que pierdes, sino el fastidio de perder algo que ya tenías configurado. Y, al margen de esto, la compra es recomendable dependiendo del tipo de juego que más vayas a disfrutar.

Aquí escala bien todo tipo de juegos, pero es cierto que se lleva muchísimo mejor con juegos en 2D que con títulos en 3D, sobre todo con la primera época del 3D, con polígonos como catedrales. Vas a notar una mejora jugando con el GBS-C en lugar de con un simple adaptador HDMI, sobre todo en colores, pero aunque el aumento de resolución es evidente, no es tan espectacular como en juegos 2D o con vista isométrica.

Por ejemplo, 'Digimon World', 'Super Mario Bros. 3', los 'Final Fantasy' hasta el VI o cualquier juego de SNES se ven de auténtico lujo gracias a este dispositivo. También juegos de fútbol como el 'PES 4', curiosamente, o los juegos de peleas como 'Tekken 3', pero en shooters en primera persona o juegos de acción, la verdad es que aun existiendo mejora, no es tan notable.

Arriba, 'PES 4' con el GBSC

Dicho esto, si tuviera que volver a comprarlo, lo compraría. Eso sí, si tuviese todo el presupuesto del mundo, iría a por la RetroTINK 5X, aunque son 325 eurazos. Y otro problema es que la calidad de imagen en un LCD 4K como el mío es buena, pero si mi televisor fuera FullHD, se vería aún mejor, curiosamente.

Al final, puedes pensar que lo mejor es el televisor de tubo en lugar de andarse complicándose con escaladores y demás, pero aunque la imagen en el televisor CRT me sigue pareciendo mejor que la de mi SNES conectada a una tele 4K con el GBS-C, hay quien no quiere meter o mantener un televisor de ese tamaño porque ocupan muchísimo y pesan mucho si hay que moverlos.

Además, es tener un espacio considerable ocupado por algo que sólo sirve para jugar alguna sesión a la consola. Y hay veces que el espacio… manda. , simplemente, se quiere tener una mejor gestión de elementos en casa y una tele en la que concentrar todo el entretenimiento, no una tele LCD y, además, la de tubo. Sea por el motivo que sea, y si no conocías este tipo de dispositivos, pues ya los conoces, sabes para qué se pueden utilizar, sus inconvenientes y puedes valorar si sería una buena adición a tu setup.

Lo que tengo que volver a repetir es que hace un gran trabajo y con los juegos 2D de 'pixel gordo' es realmente espectacular.

