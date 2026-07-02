Alternativas a TV Time: las mejores aplicaciones para usar en su lugar y cómo descargarte tus datos de series y películas

TV Time ha anunciado su cierre, que dejará de funcionar a partir de mediados de julio, y con desaparece una de las principales aplicaciones para hacer seguimiento de las series y películas que ves. Si eres uno de sus usuarios, aquí tienes las mejores alternativas a las que ir.

Vamos a empezar el artículo dándote una lista de las mejores alternativas para registrar cada película y capítulo de serie que ves, con su descripción y enlaces para su web oficial. Luego, también te diremos cómo obtener tus datos de TV Time para poder subirlos a otras plataformas.

Alternativas a TV Time

Vamos a empezar diciéndote cuáles son las mejores alternativas a TV Time, ahora que esta aplicación ha decidido cerrar. Esta es la lista con los mejores trackers de series y películas del momento, habiendo tanto grandes clásicos que se siguen manteniendo como otras nuevas alternativas.

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Trakt : La plataforma más popular y completa para seguir series, películas y anime. Es abierta y su API es utilizada por muchas otras plataformas de terceros, y puede integrarse con apps como Plex, Kodi o Jellyfin para hacer scrobbling automático de lo que estás viendo. Tiene plan gratuito y plan VIP. Tiene funciones para subir los datos de TV Time y muchos otros servicios. Enlace: trakt.tv.

: La plataforma más popular y completa para seguir series, películas y anime. Es abierta y su API es utilizada por muchas otras plataformas de terceros, y puede integrarse con apps como Plex, Kodi o Jellyfin para hacer scrobbling automático de lo que estás viendo. Tiene plan gratuito y plan VIP. Tiene funciones para subir los datos de TV Time y muchos otros servicios. Enlace: trakt.tv. Letterboxd : La referencia absoluta para registrar las películas que ves. Es la más grande, la que mayor comunidad tiene, y con muchas funciones e información. La parte negativa es que no incluye series. Enlace: letterboxd.com.

: La referencia absoluta para registrar las películas que ves. Es la más grande, la que mayor comunidad tiene, y con muchas funciones e información. La parte negativa es que no incluye series. Enlace: letterboxd.com. Sofa Time : Es posiblemente la mejor alternativa a TV Time que vas a encontrar. Tiene una interfaz moderna, viene cargada de opciones, y por menos de 10 euros puedes tener su premium de por vida. Se sincroniza con Trakt en ambas direcciones, lo que quiere decir que tras sincronizar los datos de TV Time con Trakt, luego sincronizas de Trakt a Sofa Time, y todos los cambios que hagas en cualquiera de estas dos se sincronizan en la otra. Vamos, que puedes usar Sofa Time, y si un día cierra, tus datos estarán seguros sincronizados con Trakt. Es exclusiva para iOS, pero pronto llegará su beta pública para Android. Enlace: tvsofa.app.

: Es posiblemente la mejor alternativa a TV Time que vas a encontrar. Tiene una interfaz moderna, viene cargada de opciones, y por menos de 10 euros puedes tener su premium de por vida. Se sincroniza con Trakt en ambas direcciones, lo que quiere decir que tras sincronizar los datos de TV Time con Trakt, luego sincronizas de Trakt a Sofa Time, y todos los cambios que hagas en cualquiera de estas dos se sincronizan en la otra. Vamos, que puedes usar Sofa Time, y si un día cierra, tus datos estarán seguros sincronizados con Trakt. Es exclusiva para iOS, pero pronto llegará su beta pública para Android. Enlace: tvsofa.app. Serializd : Aunque no tiene ningún tipo de relación, esta app lleva tiempo considerándose como el Letterboxd para series. Es gratis y sin nivel de pago, con valoraciones por episodio, seguimiento de temporadas, diario con fechas, feed de actividad, comunidad, todo lo que necesitas. Enlace: serializd.com.

: Aunque no tiene ningún tipo de relación, esta app lleva tiempo considerándose como el Letterboxd para series. Es gratis y sin nivel de pago, con valoraciones por episodio, seguimiento de temporadas, diario con fechas, feed de actividad, comunidad, todo lo que necesitas. Enlace: serializd.com. Refract : Esta es una aplicación recién creada y lanzada, que busca ofrecer gratis una experiencia superior a la de Trakt, Letterboxd y TV Time. Soporta películas, series y anime, y próximamente también lo hará con libros y videojuegos. Tienes tu biblioteca con estados, puedes calificar episodios, escribir reseñas, y todo lo que importa de este tipo de apps. ¿Lo malo? Que todavía está en constante desarrollo y que al ser nueva queda por ver si se convierte en opción a largo plazo. Enlace: getrefract.app.

: Esta es una aplicación recién creada y lanzada, que busca ofrecer gratis una experiencia superior a la de Trakt, Letterboxd y TV Time. Soporta películas, series y anime, y próximamente también lo hará con libros y videojuegos. Tienes tu biblioteca con estados, puedes calificar episodios, escribir reseñas, y todo lo que importa de este tipo de apps. ¿Lo malo? Que todavía está en constante desarrollo y que al ser nueva queda por ver si se convierte en opción a largo plazo. Enlace: getrefract.app. IMDb : La mayor base de datos de cine y televisión de Internet. Aunque es menos conocido, también tiene tracking de series y películas, por lo que puedes hacer seguimiento de lo que ves. Eso sí, el tracking es bastante básico, sin índices de progreso ni siendo tan facil acceder a los episodios. Enlace: imdb.com.

: La mayor base de datos de cine y televisión de Internet. Aunque es menos conocido, también tiene tracking de series y películas, por lo que puedes hacer seguimiento de lo que ves. Eso sí, el tracking es bastante básico, sin índices de progreso ni siendo tan facil acceder a los episodios. Enlace: imdb.com. FilmAffinity : La gran referencia en español para hacer seguimiento de películas, también con soporte para series. Tiene la mayor comunidad hispanohablante. Eso sí, su punto negativo es que está pensado para películas, y en las series no vas a poder votar capítulo a capítulo. Enlace: filmaffinity.com.

: La gran referencia en español para hacer seguimiento de películas, también con soporte para series. Tiene la mayor comunidad hispanohablante. Eso sí, su punto negativo es que está pensado para películas, y en las series no vas a poder votar capítulo a capítulo. Enlace: filmaffinity.com. JustWatch : Esta es una aplicación muy famosa por hacer de buscador de streaming, añadiendo los servicios que tienes para ver listas de estrenos. No tiene un tracker avanzado, pero te permite marcar lo que has visto. Enlace: justwatch.com.

: Esta es una aplicación muy famosa por hacer de buscador de streaming, añadiendo los servicios que tienes para ver listas de estrenos. No tiene un tracker avanzado, pero te permite marcar lo que has visto. Enlace: justwatch.com. MyEpisodes : Este es un servicio que lleva años, décadas ofreciendo la posibilidad de registrar todo lo que ves, y de forma gratuita. Su interfaz está muy anticuada, nada visual como otras, pero llevando desde el año 2.000 tienes la certeza de que va a seguir ahí por los siglos de los siglos. Enlace: myepisodes.com.

: Este es un servicio que lleva años, décadas ofreciendo la posibilidad de registrar todo lo que ves, y de forma gratuita. Su interfaz está muy anticuada, nada visual como otras, pero llevando desde el año 2.000 tienes la certeza de que va a seguir ahí por los siglos de los siglos. Enlace: myepisodes.com. Simkl : Otro buen tracker todo en uno, con soporte para series, películas y anime. También tiene conexión a Plex, Kodi, Netflix o Crunchyroll para hacer scrobbling, y uno de sus fuertes es la importación de datos de otros servicios. Enlace: simkl.com.

: Otro buen tracker todo en uno, con soporte para series, películas y anime. También tiene conexión a Plex, Kodi, Netflix o Crunchyroll para hacer scrobbling, y uno de sus fuertes es la importación de datos de otros servicios. Enlace: simkl.com. Showly : Una aplicación de código abierto, moderna y que funciona sobre Trakt. Su interfaz está muy cuidada, con notificaciones de estrenos y listas personalizadas. Enlace: showlyapp.com.

: Una aplicación de código abierto, moderna y que funciona sobre Trakt. Su interfaz está muy cuidada, con notificaciones de estrenos y listas personalizadas. Enlace: showlyapp.com. Next Episode: Otra plataforma bastante añeja pero efectiva, que lleva 21 años permitiéndote registrar todo lo que ves en tus series y películas. Saca sus datos de varias bases de datos, puedes exportar calendarios de estrenos, y tener toda la información sobre tus series. Enlace: next-episode.net.

Cómo exportar tus datos de TV Time

Aunque no hay una opción en la app, TV Time te permite exportar tus datos. De hecho, como todos los servicios que actúan en Europa, están obligados por la GDPR. Para exportar tus datos debes entrar en la web gdpr.tvtime.com/gdpr/self-service. Una vez dentro, pulsa en la opción para recopilar tus datos y en un par de horas podrás descargarlos.

TV Time no era una plataforma tan potente, por lo que no todos los servicios de terceros o muy pocos de ellos permiten importar sus datos. Pero puedes usar Trakt como puente. Trakt tiene un un apartado de importación donde sí puedes subir tus datos de TV Time y que se añadan a tu lista de visionados. Entonces, luego muchas apps tendrán la opción de importar los datos de Trakt, al ser la gran referencia del sector.

También hay scripts para automatizar la tarea como TV Time to Trakt, y extensiones creadas por servicios alternativos concretos como TV Time Out by Refract para obtener los datos desde el navegador.

En Xataka Basics | Las mejores apps y servicios para descubrir series y películas, y ayudarte a encontrar nuevos títulos