Cómo usar el truco para desbloquear series y películas ocultas en Netflix

Vamos a decirte cómo desbloquear series y películas ocultas en el catálogo de Netflix con un sencillo truco. A veces puede que haya gente que te hable sobre algún contenido sensacional pero luego no lo encuentras en la plataforma, y este truco puede ser una solución.

Este truco es especialmente útil para desbloquear contenidos que no están traducidos al español, como muchos K-Dramas. Lo único que tienes que hacer es cambiar un ajuste concreto en la configuración de la aplicación o la web del servicio. Vamos, que aunque en las capturas hacemos los cambios en la web, puedes hacerlos también en la app.

Un vistazo a… 7 TRUCOS para sacarle el MÁXIMO partido a NETFLIX

Desbloquea series y películas en Netflix

El punto de partida es el que te hemos dicho: has oído hablar de una serie en Netflix, pero cuando la buscas no la encuentras en el catálogo. Puedes ver alguna recomendación, pero no lo que estás buscando.

Ahora viene la magia, tienes que ir a los ajustes de Netflix y entrar en el apartado Idioma de visualización. Una vez estés dentro, cambia el idioma al inglés y guarda los cambios.

Una vez hagas este cambio, vuelve a hacer la búsqueda. Verás que te aparece nuevo contenido, y en muchas búsquedas quizá encuentres ese programa del que te habían hablado pero que no podías encontrar.

Las series y películas que aparezcan ahora pero no aparecían antes posiblemente no estén dobladas al español, aunque lo más posible es que sí puedas verlas con subtítulos en tu idioma.

