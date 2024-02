Precio de Netflix (2024): todos los planes y tarifas disponibles en España

Te traemos una pequeña guía en la que puedes ver cuáles son los precios de la suscripción de Netflix en este 2024. En el caso de que quieras contratar este servicio de streaming, podrás saber cuánto te va a costar.

Encontrar los planes a contratar a veces puede ser complicado si no tienes cuenta en Netflix, y nosotros vamos a decirte cuáles son los planes disponibles. Empezaremos con un cuadro con sus principales cualidades y el precio de cada tarifa, y luego pasaremos a explicare algunas cosas sobre ellas.

Planes y tarifas de Netflix en 2024

tarifa Premium Estándar Estándar + anuncios Resolución 4K 2160p + HDR FullHD 1080p FullHD 1080p Audio espacial Sí No No Dispositivos compatibles Televisor, ordenador, móvil y tableta. Televisor, ordenador, móvil y tableta. Televisor, ordenador, móvil y tableta. Dispositivos a la vez 4 2 2 Dispositivos donde descargar 6 2 2 Anuncios No No Con pausas ublicitarias Precio mensual 17,99 euros 12,99 euros 5,49 euros

Aquí, debes saber que Netflix no tiene ya un plan familiar, ya que en todas sus cuentas los dispositivos deben estar dentro de un mismo hogar. Vamos, que ya no vas a poder compartir una cuenta con tu hermana que vive en otra ciudad. Eso sí, vas a poder compartir la cuenta con convivientes.

Esto no quiere decir que no puedas usar tu cuenta de Netflix fuera de casa, porque si detecta que usas el servicio mucho fuera de una vivienda, Netflix te pedirá que te conectes desde casa, y así verificará que este dispositivo es tuyo.

Puedes añadir a tu tarifa cuentas para no convivientes, uno en el caso del plan Estándar y dos en el Premium. Pero cada cuenta de no conviviente tendrá un precio de 5,99 euros al mes cada una. Si lo haces, cada uno va a tener su propia cuenta, pero el pago de estas cuentas y la tarifa general lo realizará el propietario de la cuenta principal.

También debes saber que el plan Estándar con publicidad no tiene todas las películas y series disponibles. La mayoría están, pero hay algunas que no están por restricciones en la licencia. Los títulos que no podrás ver aparecerán con el icono de un candado.

La única manera para ver el contenido de Netflix en 4K es mediante el plan más caro, y si vas al Estándar tendrás que conformarte con el FullHD. Eso sí, tanto el 4K como el HDR dependen de que tu televisor sea compatible. El sonido de audio espacial también será exclusivo solo para el plan más caro.

En cuanto a dispositivos, el plan Premium te permite ver Netflix en 4 dispositivos a la vez usando tu cuenta, mientras que los demás solo en dos. Además, podrás descargar contenidos en 6 dispositivos diferentes con el Premium, y solo en dos con los otros dos planes.

