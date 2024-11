El nuevo hotel más alto del mundo está en Dubai, claro: la ciudad ya tiene ocho de los diez más altos

Nueva York sigue siendo la capital de los rascacielos, pero si hay una ciudad que ansía arrebatar ese título a la ciudad norteamericana es, sin duda, Dubái. De hecho, deberíamos empezar a llamarla así, teniendo en cuenta que en el 2000 solo había un rascacielos y, actualmente, es la ciudad con más rascacielos de más de 300 metros. El imponente Burj Khalifa es el protagonista de un skyline que no solo tiene el récord de rascacielos, sino también de hoteles muy altos.

Y pronto se inaugurará el que será el hotel más alto del mundo: un impresionante edificio de cristal llamado Ciel Tower.

Dubai presume de hoteles-rascacielos. Si algo hay en Dubai, son rascacielos. De lujo, además. Da igual que sean construidos por Mercedes-Benz, que tengan una anchura mínima, que sean una extravagancia firmada por Bugatti o una copia del Big Ben. Todos tienen en común que miden más de 300 metros y que el lujo es predominante. De hecho, actualmente la ciudad cuenta con siete de los diez hoteles más altos del mundo. Y pronto añadirán uno más a esos puestos de honor con su nueva megaconstrucción: la Ciel Tower.

Torre Ciel. En 2018 empezaron a perfilarse los planos y la construcción de los cimientos comenzó poco después para el que será el nuevo hotel más alto del mundo. Cuando hablamos de "hotel más alto" no nos referimos al hotel a más altura, ya que hay hoteles que se encuentran en edificios de uso mixto, sino al edificio exclusivamente destinado a la práctica hotelera.

Y será realmente enorme. Cuando esté terminado, tendrá una altura de 365 metros y capacidad para más de 1.000 habitaciones repartidas en 82 pisos. Los ascensores de este hotel deben ser una auténtica locura y la fachada del rascacielos será completamente de cristal gracias a unas ventanas que permitirán confundir el edificio con el cielo.

Una piscina a la altura. El equipamiento será el esperable, con tres restaurantes, un spa, un observatorio en la zona superior, un jardín y espacio exterior en la planta 76 y, en la misma zona, una piscina infinita que permitirá ver una panorámica de la ciudad. Será la piscina infinita más alta de Dubai.

Lujo, cómo no. Los responsables del proyecto son la cadena de hoteles The First Group, y su CEO ya marca un público objetivo para este hotel. "Estamos encantados de llevar a Ciel al horizonte de Dubai, ya que es un proyecto que redefinirá la hospitalidad de lujo y mostrará lo mejor que la ciudad tiene para ofrecer", comenta Rob Burns. Y no es para menos teniendo en cuenta lo que hemos comentado de la piscina y los espacios exteriores, así como lo que podemos ver de las habitaciones y sitios comunes.

Ese es el baño

La recepción

Un timeline detalladísimo. El hotel iba a abrir las puertas a finales de 2023, pero el propio CEO del grupo reconoció que la pandemia de COVID-19 pasó factura y que, tras un retraso a 2024, finalmente la Torre Ciel abrirá sus puertas en 2025.

Y un detalle genial es el que dejamos justo encima de estas líneas. En la zona inferior de su web, podemos ver un carrusel de imágenes divididas por fechas y con una leyenda que nos permite conocer los entresijos del desarrollo, como cuándo se entregaron los planos, cómo se fueron colocando los cimientos y, en definitiva, un vistazo a la obra completa del hotel para los más curiosos.

