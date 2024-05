En Dubái se está construyendo la torre residencial con reloj más alta del mundo: será cuatro veces más grande que el Big Ben

Las estructuras fastuosas y la opulencia se han convertido en un sello de identidad de Dubái. Esta ciudad de los Emiratos Árabes Unidos es el hogar del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, de un archipiélago artificial con forma de palmera, el Palm Jumeirah, y hasta de un hotel cuyo diseño está inspirado en una vela marítima, el Burj Al Arab.

Esta combinación de excentricidades es parte del plan del gobierno para diversificar la economía del país, que durante muchos años se ha beneficiado de la exportación de hidrocarburos. Como puedes imaginar, todavía hay muchas otras obras por inaugurar en Dubái. La torre residencial con reloj más alta del mundo es una de ellas.

Aeternitas Tower, lujo y exclusividad

London Gate, un desarrollador inmobiliario de “ultralujo”, compró un edificio de 106 pisos a medio terminar en el barrio de Dubai Marina para convertirlo en la torre Franck Muller Aeternitas. El nombre de la torre es una combinación de la marca de relojes Franck Muller y del concepto de eternidad que está relacionado a la palabra en latín aeternitas.

Cuando esté terminada en 2027, la torre tendrá 450 metros de alto, lo que se traduce en una altura cuatro veces superior a la del famoso Big Ben (96 m). Será una estructura enorme que tendrá una importante particularidad: en su interior no encontraremos hoteles ni centros comerciales, solo unidades habitacionales, es decir, será residencial.

Los responsables del proyecto señalan que la Franck Muller Aeternitas contará con 649 unidades. Aquí, estará presente el lujo en una variedad de opciones. A nivel de apartamentos, podremos encontrar opciones de uno, dos y tres dormitorios. La torre también alojará “mansiones” que ocuparán pisos completos o más de un nivel.

Vivir en la torre, explican desde London Gate, será como vivir en un lugar con todas las comodidades de un hotel. Las unidades habitacionales, cuyo precio arranca en 435.000 dólares, contarán con servicio de limpieza, conserjería, aparcacoches. y portero las 24 horas. También se instalará un gimnasio, un estudio de yoga y una piscina.

El edificio también contará con un cine, una biblioteca y una sala de música. Todo lo mencionado será de uso exclusivo de los propietarios de las unidades. La razón es que una de las características del proyecto es la privacidad de la que podrán gozar aquellos que inviertan en él. Sin embargo, será un atractivo visual para todo el barrio.

La cima de la torre estará decorada con un enorme reloj funcional inspirado en la colección Long Island de Franck Muller. Eso sí, no queda claro a qué distancia se podrá visualizar la hora del reloj. Los renders no lo dejan demasiado claro, y da la impresión de que no será tan sencillo ver el reloj desde la calle, aunque con el tiempo lo sabremos.

Imágenes | Aeternitas Dubai | Franck Muller

