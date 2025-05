Gemini Live: qué es, cómo se usa y qué puedes hacer con este modo de la inteligencia artificial de Google

Vamos a explicarte qué es Gemini Live, un modo de la inteligencia artificial de Google que hace las veces de asistente. Se trata de la manera más directa que tienes de interactuar con la IA de Google, y tiene varias funciones interesantes, incluyendo una para ver lo que tienes delante.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente Gemini Live y en qué se diferencia esta función con las demás de la inteligencia artificial. Luego, pasaremos a explicarte lo que vas a poder hacer con ella.

Qué es Gemini Live

Gemini Live es una función de Gemini en la que puedes hablar con normalidad con la inteligencia artificial. Esto quiere decir que entrarás en una pantalla donde Gemini está siempre escuchando, y puedes hablar con voz y luego la IA te responde automáticamente, quedándose al terminar escuchando de nuevo por si sigues hablando.

El modo normal de Gemini es como un chat textual. Puedes escribir o enviar mensajes de voz, pero la interacción es por turnos diferenciados, tú envías una pregunta, te llega la respuesta, puedes adjuntar cosas, etcétera.

Mientras Gemini Live es como mantener una conversación natural. No tienes ningún botón para enviar tu consulta, simplemente hablas con naturalidad, y cuando Gemini detecta que has terminado de hablar entonces te genera la respuesta.

Por lo tanto, es más como tener un asistente humano. Esto te permite mantener conversaciones más naturales y "normales" durante el tiempo que mantengas activa la función. Ni siquiera tendrás que tocar nada en el móvil, puedes apoyarlo y hacer otras cosas mientras conversas con él.

Gemini Live está disponible para las cuentas de usuarios, y tanto en las cuentas gratis como en las de pago, aunque es en Gemini Advance donde tienes más funciones y menos límite de interacciones. Las cuentas empresariales, incluso de pago, todavía no tienen acceso.

Cómo se usa Gemini Live

Para usar Gemini Live, tienes que pulsar en su icono a la derecha del campo de escritura de la aplicación. Este icono tiene un botón con tres rayas verticales y una estrella.

Esto abrirá la pantalla de Live. En ella, ya no tienes que hacer nada más, simplemente tienes que hablar y hacer las preguntas que quieras de una manera natural. Gemini Live entenderá tu tono, lo que le preguntas y cuándo dejas de hablar, y será entonces cuando genere las respuestas.

Debajo tienes los controles, con un botón de pausa y otro para salir de Live. Pero algunos usuarios ya están recibiendo otras dos opciones. La primera de ellas tiene el icono de una cámara y sirve para activar la cámara y que Gemini Live vea lo que tienes delante. Y la segunda sirve para compartir pantalla con Gemini.

Qué puedes hacer con Gemini Live

Con Gemini Live puedes hacerleº las mismas preguntas que le haces al Gemini normal, solo que con la diferencia de que la interacción es más natural y "humana". Le haces una pregunta sobre lo que quieras, y Gemini te responde. Luego puedes seguir preguntándole.

Igual que si fuera una persona, Gemini recordará lo que has estado hablando hasta ahora para usarlo como contexto. Esto quiere decir que no necesitas mencionar lo que has preguntado antes para hacerle una pregunta distinta sobre el mismo tema, ya que recordará lo que habéis estado hablando en la sesión.

En los casos en los que la respuesta necesite generar texto o código, entonces Live te va a llevar a la pantalla del Gemini normal para enseñarte ahí la respuesta. Pero por lo demás, casi todo es igual.

Si usas la opción de la cámara, podrás preguntarle cosas relacionadas con lo que estás viendo. Esto es algo muy parecido a enviarle una foto a Gemini y hacerle preguntas relacionadas con ella. La diferencia es que será en tiempo real, no tendrás que hacer un proceso para sacar la foto o enviarla, sino que tendrás la opción de activar la cámara y que la IA vea.

Y si decides compartir pantalla con Gemini Live, entonces la IA podrá ver lo que hay en la pantalla de tu móvil, y podrás hacerle preguntas relacionadas con ella. Por ejemplo, si una aplicación te muestra algo puedes preguntarle alguna cosa relacionada con ello.

En Xataka Basics | Cómo usar Gemini para mirar tu correo de Gmail: configuración y qué puedes hacer