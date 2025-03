He probado muchos relojes deportivos y estos son los que recomiendo para deportistas amateur

Los relojes deportivos, y también las pulseras de actividad, se han convertido en compañeros perfectos de cada uno de nuestros entrenamientos. A diferencia de los modelos algo limitados que encontrábamos hace unos años, a día de hoy hay una gran variedad de opciones para elegir, y muchos de ellos son muy completos.

En este artículo hemos reunido diferentes relojes deportivos que hemos probado y que nos han encantado. Para ello, he hablado con algunos compañeros de Xataka y de Webedia y nos han recomendado algunos modelos bastante interesantes.

No solo registra datos, sino que los interpreta y te guía para mejorar

Javier Lacort me comentó que no me iba a pasar una recomendación, sino una biblia. No ha querido limitarse a ofrecer un sólo modelo, sino tres para que podamos elegir el que más se ajuste a las necesidades de cada persona (y cada presupuesto).

Suunto Race

El primer reloj deportivo que recomienda Javier Lacort es ideal para aquellos que quieran un reloj con el que no necesites aprender conceptos. Simple y llano para comenzar a hacer ejercicio acompañados de, en este caso, el Suunto Race, que podemos encontrar en Amazon por 449 euros, aunque El Corte Inglés lo tiene por 399 euros.

Me ha sorprendido con su tecnología ZoneSense que, aunque requiere una banda pectoral, simplifica brutalmente el entrenamiento con solo tres colores. Te muestra exactamente cómo responde tu cuerpo ese día, ajustándose a tu fatiga o recuperación. Es perfecto tanto si buscas mejorar tu marca en maratón como si solo quieres caminar para perder peso. Simple a más no poder para quien no quiere tener que invertir mucho tiempo aprendiendo conceptos.

Garmin Epix 2

El segundo modelo que recomienda Javier Lacort entra de lleno en el catálogo de Garmin. Tras pasar mucho tiempo con un Apple Watch, dio el salto al Garmin Epix 2, un reloj deportivo que podemos encontrar en Amazon por 614,94 euros. ¿Es caro? Para ello, también menciona otros modelos más económicos.

Mi día a día es con un Epix 2, pero hay opciones más económicas como el Forerunner 255 o el 265 que mantienen lo esencial, incluso aún más básicos y baratos como el Forerunner 55. Lo que me conquistó fue su profundidad: no solo registra datos, sino que los interpreta y te guía para mejorar. La batería que dura una semana entera y la personalización brutal de las pantallas de entrenamiento marcan la diferencia para cualquier deportista que quiera entender su cuerpo.

Apple Watch SE

El tercer y último reloj deportivo que recomienda Javier Lacort es nada menos que un Apple Watch, en general cualquier modelo puede servirnos para nuestros entrenamientos. No obstante, si queremos algo sencillo, tenemos el Apple Watch SE por 229 euros en Amazon.

El Apple Watch es ideal si ya estás en el ecosistema Apple y buscas equilibrio. Tiene muy buen GPS y una interfaz impecable, aunque se queda corto para entrenamientos más detallados y su análisis básico. Brilla como mini-iPhone en la muñeca (mensajes, música, pagos), pero necesitarás varias apps de pago para conseguir lo que Garmin o Suunto ofrecen de serie. Y ni aun así. Si deliberadamente buscas algo básico y sencillo, entonces adelante. El modelo SE te servirá.

La pantalla muy grande y perfectamente visible incluso a pleno sol

Raquel Rodríguez (Lady Fitness), directora de Trendencias y exdirectora de Vitónica, también ha querido comentar cuáles son sus recomendaciones personales con dos propuestas muy interesantes.

Garmin Venu 2S

El primer reloj deportivo que recomienda Raquel no es otro que el Garmin Venu 2S, un modelo orientado al deporte que ofrece un diseño elegante para llevar en el día a día. Lo podemos encontrar en Carrefour por 270,99 euros.

El reloj que utilizo ahora y con el que estoy contentísima, ya que al ser un modelo diseñado para muñecas pequeñas, con esfera redonda y con una estética cuidada, puedo llevarlo tanto en los entrenamientos como en el día a día (me lo llevé incluso a una boda y no desentonaba nada con todo el outfit).

Lo que más me gusta de este reloj: la pantalla muy grande y perfectamente visible incluso a pleno sol, una batería que dura días y días (y yo soy de las que entrena a diario), y que tiene hasta 25 perfiles de deporte diferentes (running, pilates, senderismo, entrenamiento de fuerza, HIIT). Es muy completo, muy bonito e ideal para un deportista amateur que busca registrar sus entrenamientos y aprender de ellos.

Fitbit Versa

El segundo reloj deportivo tiene actualmente un precio más comedido que otros modelos que hemos comentado previamente. El Fitbit Versa 4 lo podemos encontrar por 149 euros durante la Fiesta de Ofertas de Primavera.

Este es un bonus que os dejo como idea para personas que quieran moverse más. Mis padres, ambos jubilados y comprometidos a dar los 10.000 pasos diarios, es el que tienen en diferentes versiones.

Venían de una pulsera de actividad sencilla de Garmin que se les quedó un poco corta en cuanto a funciones, y ahora están contentísimos con sus Fitbit: cuentan los pasos, monitorizan el sueño y pueden acceder a otras funciones desde el mismo reloj como el whatsapp o qué tiempo va a hacer. Es una forma muy interesante de invitar a los adultos mayores a retarse y a mantenerse activos.

Fitbit Versa Hoy en Amazon — 149,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Tiene un diseño muy cómodo y viene con rutinas preestablecidas

La mayor parte de wearables que he utilizado han sido pulseras de actividad, y no tanto smartwatch —aunque tengo por ahí un Samsung Gear Sport que de vez en cuando utilizo—. Estos últimos años he probado varios modelos, y sin duda me quedo con el Huawei Watch Fit 3, que podemos encontrar en Amazon por 107 euros, aunque yo tengo el modelo gris con correa de velcro que cuesta 113 euros.

El Huawei Watch Fit 3 me gusta más que otras pulseras de actividad porque es la única que me ha resultado cómoda en cada uno de los ejercicios de mis entrenamientos. Está ahí, pero parece que no lo lleves puesto. El tamaño es ideal para los que tenemos las muñecas delgadas y la corona giratoria se siente muy bien, sobre todo en su tacto y en la vibración.

Además, a través de Huawei Salud tenemos rutinas preestablecidas totalmente gratis, aunque si pagamos la suscripción de 7,99 euros al mes o 59,99 euros al año podemos ampliar el abanico de ejercicios y las funciones de salud, así como a entrenamientos personalizados mediante Inteligencia Artificial.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Suunto, Garmin, Apple Watch, Huawei

En Xataka | Mejores relojes deportivos con GPS. Cuál comprar y modelos más recomendados desde 199 euros hasta 749 euros

En Xataka | Mejores pulseras de actividad. Cuál comprar y modelos más recomendados desde 25 euros