Martin Scorsese arremete contra Marvel: "eso no es cine. Son como un parque de diversiones"

Durante años ha existido un debate acerca de que si el cine de superhéroes, tan exitoso y presente actualmente, aporta algo más allá del entretenimiento. No seremos nosotros los que digamos si sí o no, pero el gran Martin Scorsese, uno de los cineastas más importantes y reconocidos de los tiempos, sí que tiene algo que decir.

Durante una reciente entrevista a Empire Magazine (a través de ScreenRant), Martin Scorsese habló de su más reciente película, 'The Irishman', y aprovechó para dar su opinión acerca de las cintas de Marvel, que se han convertido en las más taquilleras de la historia. El reconocido cineasta fue claro, ya que las considera un mero entretenimiento al compararlas con parques de diversiones.

"No las he visto. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más parecido que se me ocurre, por lo bien hechas que están, por los actores dando lo mejor de sí bajo esas circunstancias, son los parques de diversiones. No es cine de seres humanos tratando de conectar y transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano."

¿Arte o entretenimiento?

Scorsese, de 76 años y con más de 50 años de carrera, explicó que en su intento por ponerse al día con las películas contemporáneas de superhéroes había fracasado, ya que trataba de entender el porqué se habían convertido en una fuerza dominante en la industria. Y es que hay que recodar que incluso la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) aceptó cambiar sus reglas para añadir una nueva categoría, la cual reconoce a aquellas películas populares, donde por supuesto entra el cine de superhéroes.

En 2011, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, salió a defender sus películas de comentarios muy en la línea de los que ahora comenta Scorsese. Feige mencionó que la falta de premios importantes no era un indicio de falta de calidad o de ambición.

"Tal vez sea fácil no usar efectos visuales, personajes volando, naves espaciales o miles de millones de dólares de presupuesto. Creo que es fácil decir que ya has sido premiado de cierta manera. Hitchcock nunca ganó el premio al mejor director, así que está bien, pero no significa nada. Yo preferiría estar en una habitación llena de verdaderos fans agradecidos".

Los comentarios de Scorsese han hecho eco en la industria, con reacciones principalmente en contra por parte de los fans, mientras que algunas personas que han trabajado en las películas de Marvel también aprovecharon para dar su opinión.

Está por ejemplo el caso de James Gunn, director de 'Guardians of the Galaxy', quien llamó a Scorsese uno de sus cinco cineastas vivos favoritos y mencionó: "Me indigné cuando la gente criticó 'La última tentación de Cristo' sin siquiera haber visto la película. Me entristece que ahora juzgue mis películas de la misma manera. Dicho esto, siempre amaré a Scorsese, estaré agradecido por sus contribuciones al cine y no puedo esperar a ver 'The Irishman'."

Por su parte, C. Robert Cargill, guionista de 'Doctor Strange', reconoció que Scorsese es un "genio", pero dijo que "cualquiera que piense que Marvel sólo intenta hacer paseos por parques de diversiones está siendo injusto y cínico".

