Disney se arrepiente y vuelve a contratar a James Gunn, quien regresará a Marvel para dirigir 'Guardianes de la Galaxia Vol.3'

Y en giro inesperado de acontecimientos, Disney acaba de dar marcha a atrás a una decisión tremendamente criticada y que habían asegurado que era definitiva, poniendo el riesgo una de las franquicias más importantes a día de hoy para Marvel. Sí, Disney acaba de contratar nuevamente a James Gunn.

Para quienes no lo recuerden, Disney despidió el año pasado a James Gunn tras el descubrimiento de viejos tweets con mensajes ofensivos, lo que hizo que quedara fuera de 'Guardianes de la Galaxia', cuyas dos primeras cintas fueron dirigidas y escritas por el mismo Gunn, quien también ya tenía listo el guión de la tercera parte.

El despido de James Gunn, que fue más una expulsión, provocó todo tipo de comentarios y protestas tanto por parte de los fans y miembros de la industria, como dentro de Marvel y el mismo elenco de 'Guardianes de la Galaxia', quienes incluso amenazaron con abandonar el proyecto si Gunn no regresaba a dirigir.

Disney provocó una pequeña gran tormenta que fue creciendo con el tiempo y de la que no pudo escapar, y es que sólo basta recordar los comentarios de Alan Horn, presidente de Walt Disney Studios, cuando confirmaron el despido de Gunn:

Los mencionados tweets habían sido publicados hace una década, e incluso fueron criticados en su momento. Ante su despido, James Gunn emitió la siguiente declaración:

"Mucha gente que ha seguido mi carrera sabe que cuando empecé, me veía más como un provocador, hacía películas y bromas que buscaban crear controversia. Como lo he mencionado públicamente en varias ocasiones, he evolucionado como persona, y también lo ha hecho mi trabajo y mi humor."

"No quiero decir que ahora soy mejor, pero soy muy, muy diferente de lo que era hace unos años; hoy trato de centrar mi trabajo en el amor y la conexión y menos en la ira. Mis días de decir algo sólo porque era controversial con el fin de obtener una reacción, han terminado."

"En el pasado, me he disculpado por este humor que dañaba a la gente. Realmente lo siento y cada una de las palabras de mis disculpas son reales."

"Para que quede claro, cuando hice esas bromas, realmente no las estaba sintiendo. Sé que es una declaración extraña y parece obvia, pero aún así, aquí estoy, diciéndolo."

"De todos modos, esta es la única y honesta verdad: solía hacer muchas bromas ofensivas. Ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y creador más completo hoy en día. Los amo a todos."