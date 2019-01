DC confirmó que habrá nueva película de Batman en 2021: será un nuevo reboot y no contará con Ben Affleck

Finalmente se acabaron los rumores y malentendidos. Ben Affleck no regresará a ponerse el traje de Batman para una nueva película dentro del universo cinematográfico de DC. Así lo dio a entender Warner al confirmar que habrá una nueva cinta del Caballero de la Noche en 2021.

La nueva película de Batman, aún sin nombre oficial, se estrenará el 25 de junio de 2021 y se centrará en un Bruce Wayne más joven, es decir, será un nuevo reboot de la historia. Aunque el estudio no confirmó que Affleck no estará en la película, ha sido el mismo actor quien confirmó la noticia en Twitter.

Tras varios problemas con Ben Affleck, quien estaba escribiendo el guión de la nueva película de Batman e incluso iba a dirigir, y que al final terminó abandonado el proyecto, las dudas en torno a la participación de Affleck estuvieron siempre presentes.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO