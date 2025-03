Pasan los años y la televisión sigue marcando los tiempos a Netflix. El "fichaje" de Montoya es el mejor ejemplo

El éxito de la última edición de 'La isla de las tentaciones' es difícil de cuantificar. Ya no solo se trata de cifras, cifras que han conseguido domar a los dos grandes titanes actuales del Access, Broncano y Motos: el impacto entre el público ha ido mucho más allá, convirtiendo a Montoya en un meme de alcance internacional y que trasciende idiomas. Los últimos en rendirse: Netflix.

Montoya, por favor. En estos mismos términos se expresaban las cuentas originales y oficiales de Netflix en redes sociales para promocionar 'Temptation Island', un reality que cuenta con ocho temporadas y que llegará el 12 de marzo a Netflix, después de pasar por cadenas estadounidenses como Fox y USA Network. Para promocionarlo, Montoya ha puesto en marcha todo su repertorio de tics: gritar "No, por favor", correr de un lado para otro y arrodillarse con los brazos al cielo. Un brevísimo vídeo de apenas treinta segundos pero que deja constancia del alcance internacional del fenómeno Montoya.

Montoya, el hombre anuncio. Montoya no ha parado desde que estalló el fenómeno en redes. En las últimas semanas ha participado ya en nueve anuncios, en casi todos usando sus coletillas y actitudes más conocidas. Curiosamente, no solo ha anunciado marcas comerciales como la King's League o Burger King, sino también organizaciones que no suelen interesar a los personajes de televisión, como los cursos de FP o el reciclaje de residuos. En el colmo de los stunts publicitarios promocionó una marca de golosinas justo antes de saltar al mar en la gala del pasado domingo de 'Supervivientes'.

No se agota. Precisamente, la presencia de Montoya en 'Supervivientes' es lo que ha convertido la emisión de este pasado domingo en el mejor estreno del programa en share desde 2020, alcanzando un espectacular 19,6% y liderando la franja nocturna sin problemas. 1.683.000 espectadores siguieron la llegada de Montoya a la isla, una prueba más de que, pese a la sobreexposición y las múltiples apariciones publicitarias de Montoya, el fenómeno aún no se ha quemado.

El talismán de Telecinco. Más allá de la anécdota del anuncio, queda claro que Montoya se ha convertido en un imán para las audiencias hasta tal punto que Telecinco ha conseguido que Netflix vaya siguiendo su estela, y no a la inversa, como suele ser habitual. No se trata solo de la arrolladora personalidad del andaluz, es también la prueba de que la televisión lineal tradicional, tan a menudo fuera de la conversación en redes sociales y gustos de los espectadores más jóvenes, sigue marcando el ritmo cuando consigue alojar un fenómeno tan potente e internacional como Montoya.

Fiebre reality. Hemos comentado en alguna ocasión que Telecinco, tras infructuosos intentos de despuntar con distintos formatos (el fracaso del programa de Latre, de 'Caiga Quien Caiga' o los talent 'Factor X' y 'Next level Chef' va a marcar su parrilla durante años), se ha convertido en una máquina de producir realities. Se han sucedido en su programación, sin descanso, 'Gran Hermano Dúo', 'La isla de las tentaciones' y, ahora, 'Supervivientes'. Una política de la que, de nuevo, ha tomado buena nota Netflix, ya que en su parrilla es fácil encontrar realities de tono picante como 'Falso amor', 'Jugando con fuego' o 'Amor con fianza'. La sombra de Montoya está siendo más alargada de lo que esperábamos.

La tele tradicional manda. Por mucho que desde hace años se esté percibiendo un declive imparable de la tele tradicional frente al streaming, en muchos aspectos aquella sigue marcando ritmos y tendencias. No olvidemos que, por ejemplo, uno de los mayores éxitos de Prime Video en España en toda su historia es 'Operación Triunfo', clon del legendario talent de la tele lineal. O que, hagan lo que hagan las plataformas con sus lujosos lanzamientos originales, lo más visto en streaming siguen siendo clásicos lineales como 'Anatomía de Grey', 'Padre de familia' o 'Ley y Orden'. El éxito de 'La que se avecina' en Prime Video, por encima de Telecinco incluso, sigue siendo la prueba de que la situación está lejos de poder definirse con blancos y negros, con victoriosos y vencidos.

