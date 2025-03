Telecinco atravesaba una profunda crisis de audiencia. Hasta que dio con la tecla en 'La isla de las tentaciones'

Las audiencias de 'La isla de las tentaciones' desde que el fenómeno Montoya hizo su irrupción en redes sociales no han hecho sino crecer, y han llegado a un clímax en términos tanto narrativos como de espectadores con las galas de esta semana. Aunque aún coleará en próximas semanas con alguna gala de 'Qué fue de...' y similares, los últimos lamentos en cámara de Montoya, Anita y Manuel, el tentador que generó un cisma dentro de la pareja han sido la guinda para esta edición.

"Me has partido como una regañá". Fue solo una más de las muchas frases gloriosas que brindó el infinito ingenio andaluz de Montoya. Todo inmerso en una narrativa que cuesta creer que no estuviera guionizada previamente debido a su demoledor sentido del ritmo y sus icónicos personajes de melodrama rancio (el héroe que encuentra la dignidad, la mentirosa que se queda sola, el villano que castiga dos veces). Resultado: 16.7% de cuota y los 2.103.000 espectadores, el mejor miércoles de esta edición.

Las cifras. No son datos precisamente nimios: supera en 2,5 puntos y más de 300.000 espectadores a la mejor audiencia que hasta ahora había tenido el programa, hace ya tres semanas. Pero sobre todo, lo más importante: rebasa a los dos titanes diarios y rebasa los datos tanto globales como en estricta coincidencia de 'El Hormiguero' y de 'La Revuelta'. El programa de Motos tuvo un 13,7% de share y 1.865.000 espectadores, y muy por debajo, Broncano anotó 11,1% y 1.519.000 espectadores. El fútbol de nuevo vuelve a dañar a este último, ya que la Champions League en Movistar Plus+ hizo 8,6% y 1.139.000 espectadores.

El respiro de Telecinco. Estas cifras suponen un balón de oxígeno para Telecinco, que sigue siendo la tercera opción por detrás de Antena 3 y La 1. El triunfo de 'La isla de las tentaciones' se suma a otras variables como la final de 'Gran Hermano' y el regreso de 'Ana Rosa' a las mañanas, lo que hace que Telecinco sea la opción que más sube respecto a enero, con nueve décimas. Claro, que venía de tocar fondo: su mínimo histórico en temporada regular (8,7%) y pese a la subida, este febrero ha sido el peor de su historia, con 9,6% de media. Es decir, se perciben ciertos apuntes de mejora, pero las audiencias siguen siendo abismales.

Ana Rosa como punta de lanza. Ayer mismo 'El programa de Ana Rosa', que volvía a la mañana tras una deslucida etapa vespertina en 'TardeAR' (que curiosamente, está funcionando muy decentemente por las tardes sin su alma mater) firmaba su mejor dato desde que volvió a su horario original: un 15,2% de share. En su franja, lideró sin competencia posible, con casi dos puntos de ventaja, pero no pudo plantar cara a Arús en sus dos primeras horas, que se mantiene intocable de 9 a 11 de la mañana con 16.1% de share. Aún así, también son buenas noticias para una Telecinco dispuesta a agarrarse a cualquier dato favorable.

Gran Hermano confirma el dominio de los realities. Por muchos titulares que acapare su discutido final (que ha hecho que 'tongo' sea trending topic en redes), 'Gran Hermano Dúo 3' ha sido a la vez una confirmación tanto de que la fórmula está agotada como de que los realities son casi el único recurso de Telecinco para rascar audiencias respetables (record de share -17,6%- con su final). Con el fracaso de 'Caiga Quien Caiga', una de sus grandes apuestas de esta temporada, y los bajos ratings de talents como 'Next Level Chef' (que tiene que adueñarse de la franja de late night para dar datos decentes por comparación), está claro en qué genero va a seguir confiando el canal.

El futuro de la isla. Ahora, Telecinco se encuentra con un reality que había relegado a un papel secundario obteniendo sus mejores audiencias desde las primeras audiciones, así que sin duda tiene un objetivo muy concreto para la próxima edición: encontrar a su próximo Montoya. Mientras tanto, estrenará esta misma noche la nueva edición de 'Supervivientes¡, en la que se rumorea que podrían participar los mismísimos Montoya y Anita. La retroalimentación habitual de los programas de Telecinco, ahora al servicio de darle un respiro a las bajas audiencias de la cadena.

Cabecera | Mediaset

En Xataka | 'La Revuelta' ha logrado que la emisión de Loterías sea al fin algo interesante. A cambio se ha llevado una multa millonaria