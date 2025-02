El fin de 'Caiga quien caiga' es más que un pinchazo de audiencia: ilustra que Telecinco solo puede confiar en los realities

Las críticas no han sido buenas y las audiencias, tampoco. Finalmente, tras solo siete programas, Telecinco ha decidido cancelar el nuevo 'Caiga quien caiga'. Un fracaso en prime time que certifica varias cuestiones: que el fenómeno Montoya podría ser una explosión aislada, y que Mediaset tiene toda la intención de confiar en el género que mejor le funciona (el único que le funciona últimamente, visto lo visto), los realities.

Quince años sin 'CQC'. Hacía tres lustros que 'Caiga quien caiga' no volvía a la parrilla española. En esta nueva edición, Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista comandaban un plantel de reporteros que, mandan los nuevos tiempos, salían en buena medida de los rincones de más éxito de iternet y el contenido viral: Paula Púa, Ana Francisco, Daniel Fez, Andy K, Carles Tamayo... Sin embargo, desde el principio las críticas fueron flojas, y subrayaron lo descafeinado de la propuesta: para algunos medios, como El País, su problema surgía de la competencia actual a la derecha del programa, más agresivo y con el que, por comparación, "es muy difícil transgredir".

Audiencias por debajo de lo esperado. Pero es que las audiencias tampoco acompañaron: el máximo de share se dio en el debut el pasado 19 de enero, con un 9%, y aunque no cayó mucho desde ahí (salvo un 6,7% el 9 de febrero), son cifras insostenibles para prime time, que al final se han saldado con un 8,2% de media y 990.000 espectadores. Los domingos por la noche, siempre conmpitiendo contra cine de estreno en La1, son un espacio complicado, pero la mayoría de las veces ni siquiera pudo aguantar frente a los envites de 'Lo de Évole' en La Sexta.

Giro al reality. Para tomar aire, Telecinco vuelve a un territorio conocido: con el arranque de 'Supervivientes 2025', que se emitirá tres noches a la semana (martes, jueves y domingo, éste ocupando el espacio de 'Caiga Quien Caiga'). Si tenemos en cuenta que 'La isla de las tentaciones' se emite dos días a la semana, lunes y miércoles, tenemos como resultado una semana plagada de programas de este tipo en Telecinco, cinco de las siete noches. Solo quedan fuera 'De viernes' y la nueva versión de 'Hay una cosa que te quiero decir', los sábados.

La baza de Telecinco. Telecinco lleva tiempo intentando depender menos de los realities para subir audiencia, pero no lo consigue. A la batalla del access para plantar cara a 'El Hormiguero' renunció hace tiempo, pero sus dos últimas apuestas en ese sentido, 'Cuentos chinos' y 'Babylon Show', han sido sonoros fracasos. Por las noches, lo ha intentado con concursos estilo talent show, como 'Factor X' o 'Next Level Chef' (este último aún en emisión, pero con audiencias muy discretas), sin alcanzar cifras destacables. Hasta 2023, este tipo de concursos aún le rentaba en audiencia, con programas como 'Got Talent' o 'El musical de tu vida', pero pero llevan un tiempo desaparecidos de su parrilla.

Huida hacia adelante. Este inicio de año se plantea para Telecinco con una apuesta por lo que ya sabe que le funciona: los estupendos datos de audiencia de 'La isla de las tentaciones', plantando cara a 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' y rondando varias veces un espectacular 20% de share, confirman a la cadena de Mediaset como la reina de los realities. Todo esto en un contexto de pérdida de audiencias desde hace años (tanto en 2023 como en 2024 hicieron mínimos sucesivamente históricos) que le ha llevado también a devolver a Ana Rosa a las mañanas.

Vasile 1.0. De hecho, es Ana Rosa en las mañanas, y el rastro que deja con 'TardeAR' por las tardes los dos grandes soportes en la parrilla de los realities, que difunden y se hacen eco de lo visto en 'Gran Hermano', 'Supervivientes' o lo que toque. Se trata de una estrategia que popularizó Paolo Vasile, que recientemente dejó su puesto como consejero delegado del canal, y que instituyó sobre todo 'Sálvame' y su necesidad de llenar horas y horas de programación. Paradójicamente, sin embargo, 'La isla de las tentaciones' solo está generando material para especiales y debates en MiTele Plus, la plataforma de streaming de pago de Mediaset, en una de las apuestas mas arriesgadas e incomprensibles de un canal que, ahora mismo, vuelve a jugar a lo seguro.

Cabecera | Telecinco

