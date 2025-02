El poder de un meme: Montoya arrolla en la guerra de audiencias y compite de tú a tú con 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

Finalmente, no ha sido ni 'Gran Hermano' ni 'First Dates' ni, por supuesto, 'Next Level Chef' la apuesta de Mediaset que ha plantado cara a ese rodillo de audiencias que son 'El hormiguero' y 'La Revuelta'. Ha sido un viejo conocido de la casa (octavo año ya) en el género que más le renta a Telecinco (los realities, subsección playas y arena), y con la ayuda inesperada de la gran sorpresa viral televisiva de este año: Montoya.

La espantada de Montoya. El intento de Montoya de entrar en la casa donde su novia estaba con uno de los seductores ha dado la vuelta al mundo por sus muchos elementos cómicos: la pasión desbordada del concursante, los gritos de Sandra Barneda pidiéndole que volviera, la (posible) buena forma física del cámara que tuvo que seguirle... Todo eso hacía pensar en una más que posible escena guionizada pero, ficción o no, resultaba apasionante, lo que ha generado miles de memes en todo el mundo. Nosotros nos quedamos con el de Don Pico Pato, pero ayer Whoopi Goldberg era tendencia en España porque en su programa matutino de debate había hablado con sus contertulios del dislate de Montoya.

Buenas audiencias. Antes de la explosión definitiva de Montoya hablábamos de que el programa no había arrancado con audiencias especialmente altas. La semana pasada, cuando Montoya comenzaba a ser un nombre familiar, la temporada tenía una audiencia media cercana al 16% de share, similar a la del año pasado. Pero desde ahí, no ha dejado de subir.

Estrategias en busca de audiencia. La táctica que ha llevado a cabo Mediaset es la de trocear su programa de los lunes, emitiendo primero una edición "exprés" que retenga el interés y compita con 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. Este pasado lunes se emitió entre las 22.06 y las 23.10 y alcanzó un 14,9% de cuota de pantalla, cifra absolutamente inaudita para Telecinco ('Gran Hermano', cuando se emitió en ese tramo de coincidencia, se queda en el 6%). 'El Hormiguero' consiguió el lunes un 14% de share y 'La Revuelta' un 15%, con lo que Montoya quedó solo una décima por debajo de Broncano. Desde ese punto de la noche la audiencia del reality se disparó, alcanzando un 21,4% y derrotando a sus competidoras: el talent culinario 'Bake Off' y el culebrón turco 'Renacer'.

9 de cada 10. Incluso antes de la dominación a nivel global del meme de Montoya, 'La isla de las tentaciones' ya tenía una marca de la que presumir: 9 de las 10 emisiones en diferido más vistas de enero les pertenecen. Es un espacio que suelen dominar los culebrones de tarde de La1, pero Montoya se ha impuesto: algunos capítulos suman medio millón de espectadores de media, lo que no genera tanta atención mediática como la lucha en directo y prime time, pero sin duda explica el interés que ha despertado esta nueva edición.

Las audiencias, niño. Desde 'La Revuelta' siempre han hecho referencias a la guerra de audiencias con 'El Hormiguero', no tomándoselas demasiado en serio (sobre todo, porque frivolizar acerca de su valor es también una forma de ataque a quienes sí las valoran), y este martes fue Lalachus la que hizo referencia a la entrada del nuevo contendiente. Broncano remató la cuestión con una referencia a uno de los aspectos más ridículamente virales del sufrir de Montoya: "La batalla de la década, interrumpida por un coño en la nuca".

Cabecera | Mediaset

En Xataka | Broncano, Giró y Buenafuente: el plan del nuevo director de TVE para poner patas arriba la guerra de audiencias