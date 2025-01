Ya están aquí las tarjetas gráficas Radeon RX 9000 con RDNA 4. Son el arma de AMD contra las RTX 50 de NVIDIA

AMD no ha decepcionado en este CES 2025. Además de sus nuevos procesadores Ryzen 9000 X3D para jugadores y creadores de contenido acaba de presentar las primeras tarjetas gráficas que implementan la microarquitectura RDNA 4. Estas propuestas están destinadas a medirse de tú a tú con las GeForce RTX 50 de NVIDIA, por lo que presumiblemente no van a tenerlo fácil. Sea como sea las nuevas Radeon RX 9000 llegan repletas de novedades.

Su mejor baza a priori es su microarquitectura. Y es que, como estamos a punto de comprobar, RDNA 4 nos propone una gran cantidad de refinamientos, por lo que, sobre el papel, deberían aventajar con mucha claridad a las Radeon RX 7000 con microarquitectura RDNA 3. Aún hay muchos detalles que no conocemos, pero AMD nos ha anticipado algo importante para apaciguar nuestra ansiedad: las Radeon RX 9070 XT y 9070 llegarán a las tiendas durante el primer trimestre de 2025.

RDNA 4 quiere ser el revulsivo de AMD

La diapositiva que publicamos debajo de estas líneas recoge las principales características de la microarquitectura RDNA 4. La litografía utilizada para fabricar las GPU Radeon RX 9000 usa una tecnología de integración de 4 nm, presumiblemente de TSMC. No obstante, estos chips nos deparan muchas más innovaciones. Y es que AMD nos promete que las unidades de cálculo de estas GPU han sido profundamente rediseñadas, que su rendimiento al afrontar el trazado de rayos es más alto, y que, además, se apoyan en la inteligencia artificial (IA).

La litografía utilizada para fabricar las GPU Radeon RX 9000 usa una tecnología de integración de 4 nm

Con toda probabilidad AMD va a seguir en estas tarjetas gráficas el mismo camino que NVIDIA: va a abordar la reconstrucción de la imagen utilizando algoritmos de IA de última generación. Por otro lado, las Radeon RX 9000 cuentan con aceleradores mediante IA de segunda generación, aceleradores para trazado de rayos de tercera generación y un motor de entrega de la señal de vídeo de segunda generación. Por el momento no hemos tenido acceso a los detalles técnicos de estas tecnologías, pero os contaremos más cuando tengamos más información.

La siguiente diapositiva nos anticipa la llegada de la tecnología de reconstrucción de la imagen FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Somos conscientes de que a muchos jugadores no les convencen estas técnicas de escalado de última generación mediante IA, pero me temo que este es el camino que vamos a tener que recorrer todos en el futuro nos guste o no, especialmente si aspiramos a jugar a resoluciones elevadas y con la máxima calidad de imagen posible.

FSR 4 es un pieza fundamental en el puzle que da forma a las Radeon RX 9000. Según AMD esta tecnología de reconstrucción de la imagen recurre a la IA para entregarnos un escalado a 2160p de alta calidad, así como un rendimiento elevado al habilitar la generación de fotogramas mediante IA y una latencia mínima. Será interesante comprobar si estas tecnologías rinden peor, igual o mejor que las innovaciones equiparables implementadas por NVIDIA en sus GeForce RTX 50.

Aunque ya os lo he adelantado unas líneas más arriba, en la última diapositiva podemos ver que las primeras tarjetas gráficas de la familia Radeon RX 9000 que llegarán a las tiendas serán las Radeon RX 9070 XT y 9070. Con toda seguridad por el momento serán los modelos tope de gama. Acer, ASUS, Sapphire, XFX, ASRock, Gigabyte o PowerColor son algunos de los integradores que apostarán por las nuevas GPU de AMD.

Para concluir, como os he anticipado en las primeras líneas de este artículo, las Radeon RX 9070 XT y 9070 llegarán a las tiendas durante el primer trimestre de 2025.

En Xataka | La próxima revolución de los chips se acerca. Intel, Samsung, TSMC y AMD ya trabajan en los sustratos de vidrio

En Xataka | Esta es la estrategia que ha mantenido a NVIDIA en la cima durante más de dos décadas: el dilema del innovador