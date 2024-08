'Black Myth: Wukong' arrastra a Steam con su éxito masivo: la plataforma ha batido su récord histórico de jugadores

Nada menos que 37 millones de jugadores se han unido para jugar simultáneamente en Steam, buena parte de ellos a 'Black Myth: Wukong', el soulslike inspirado en la mitología china que llegó a la tienda virtual de Valve el pasado 19 de agosto. Concretamente, han sido 37.242.724 jugadores simultáneos, el mayor número de la historia de la plataforma, que se alcanzaron el pasado 25 de agosto.

Aunque obviamente muchos juegos del catálogo de Steam han empujado para llegar a esa cifra, el responsable principal es 'Black Myth: Wukong', actualmente el título más jugado de la plataforma, por encima de bestias como 'Counter-Strike 2', 'Dota 2' (o 'Banana', ya que hablamos de fenómenos inesperados). Actualmente, su número de jugadores concurrentes está en torno al millón de jugadores, pero este fin de semana el juego alcanzó un pico absoluto de 2.415.714 jugadores, momento en el que Steam batió su récord.

Recordemos que 'Black Myth: Wukong' se convirtió, en menos de un día desde su lanzamiento, en el segundo título más jugado de la historia de Steam, adelantando a clásicos como los mencionados o a fenómenos recientes como 'Palworld', y estando por debajo solo de 'PUBG Battlegrounds' (es decir, que en la categoría singleplayer es líder absoluto). Por supuesto, entran en juego muchas variables para determinar por qué Steam ha roto el récord (la temporada de verano, con más gente con tiempo libre, es un ingrediente nada desdeñable), pero las extraordinarias cifras que está haciendo el juego de Game Science son dignas de ser tenidas muy en cuenta.

Aunque las cifras de ventas de los escarpados juegos de From Software no son precisamente desdeñables, 'Black Myth' está alcanzando estos masivos récords gracias a una serie de características que lo hacen más accesible incluso para jugadores no habituados a los soulslike. Su estructura lineal, su sencillo sistema de estadísticas y su accesible sistema de combate e inventario lo han convertido en una de las propuestas más atractivas y visualmente más potentes del momento.

En Xataka | Gamescom 2024: los mejores trailers y novedades que hemos visto durante la trepidante apertura del evento