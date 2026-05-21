112 millones de espectadores y el elogio de los psiquiatras: esta serie de Netflix es un gran retrato de la adicción y la ansiedad

Hay series que funcionan porque la trama engancha, y hay series que funcionan porque indagan de forma profunda en cómo funcionan nuestras cabezas. 'Gambito de dama' consiguió hacer las dos a la vez, y de hecho, cinco años después de su estreno en Netflix, puede presumir de un historial impecable y poco habitual: los investigadores la citan en revistas académicas de psiquiatría para explicar cómo funcionan las adicciones en el mundo real.

Estrenada en octubre de 2020 y creada por Scott Frank y Allan Scott a partir de la novela homónima de Walter Tevis de 1983, la miniserie suma ya 112,8 millones de visualizaciones según datos de la plataforma (es la miniserie más vista de su historia) y ganó el Globo de Oro a Mejor miniserie además del Emmy a Mejor dirección de serie limitada. Pero lo que hace especial a esta semblanza de la vida de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una prodígio del ajedrez que crece en un orfanato donde desarrolla dependencia a los tranquilizantes y, más adelante, al alcohol, es que investigadores de 'The British Journal of Psychiatry' la analizaron en 2022 como caso de estudio clínico.

Lo que hace bien la serie es no convertir las dependencias de la protagonista en un elemento decorativo alrededor de su genialidad. Según la publicación, hay tres desencadenantes consistentes en el consumo de sustancias de Beth a lo largo de la serie: vergüenza, ansiedad y aislamiento, los tres en cadena. Una derrota daña su autoimagen, la ansiedad ante la revancha la paraliza, y el consumo surge como mecanismo de evitación y el aislamiento que provoca ese consumo, lo que agrava los dos primeros factores. Una tormenta perfecta con síntomas muy reconocibles para los psicólogos.

Y también la solución de los problemas que presenta la serie tiene sentido: otros personajes le van revelando el coste real de seguir bebiendo, otros le ayudan a restaurar algo de su autoestima dañada, y el apoyo colectivo de sus rivales le permite no recaer. Según el estudio, resolver los problemas subyacentes es lo que abre la puerta a la sobriedad. Todo en una serie que no solo tiene una ambientación e interpretaciones de primera categoría, sino que también puede presumir de respaldo científico en aspectos que a menudo se ningunean en la ficción.

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