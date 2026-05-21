HP EliteBook X G2i, análisis: menos de un kilo, Panther Lake a todo trapo y una pantalla muy privada

Hay una categoría de portátiles en la que las concesiones han ido históricamente asociadas al precio de entrada: los portátiles ligeros de corte profesional. Durante años, llevar en la mochila un equipo de menos de un kilo podía aglutinar una pantalla mediocre para ahorrar peso, conectividad recortada para reducir volumen o batería pequeña justo por cuestión de gramos. El resultado era un portátil que pesaba poco pero que en el uso diario cansaba más de lo que debería.

El HP EliteBook X G2i llega con la intención de romper ese patrón de forma sólida. Pesando solo 999 gramos, su interior no da muchas concesiones: pantalla IPS con 800 nits de brillo, procesadores Intel Core Ultra X7 358H de arquitectura Panther Lake a 18A y una GPU integrada Arc B930 que representa un salto tan grande respecto a las anteriores iGPU de Intel que en algunos escenarios compite con GPU dedicadas de gama de entrada. Eso sí, prepara al menos 2.500 euros para empezar a hablar.

Ficha técnica del HP EliteBook X G2i



HP EliteBook X G2i PANTALLA 14 pulgadas IPS Panel antirreflejos 1920x1200 píxeles 800 nits DIMENSIONES Y PESO 999 gramos PROCESADOR Intel® Core™ Ultra X7 358H GPU Arc B390 NPU hasta 50 TOPS RAM LPDDR5x-9600 MT/s de 32 GB (integrada) ALMACENAMIENTO Hasta 1 TB SSD PCIe CÁMARA FRONTAL 5 MP BATERÍA 64 Wh Carga rápida 100W SISTEMA OPERATIVO Windows 11 Home CONECTIVIDAD Wi-Fi 7 Bluetooth v6 1xHDMI 2.1 1x conector combinado para auriculares estéreo/micrófono 1x ranura de bloqueo de seguridad 1x USB Type-A con una velocidad de señal de 5 Gbps 2x Thunderbolt 4 con USB -C con una velocidad de señal de 40 Gbps 1x USB Type-C con una velocidad de señal de 10 Gbps OTROS 4 altavoces Doble micrófono Teclado retroiluminado Trackpad háptico PRECIO Desde 2.574 euros

Portátil HP EliteBook X G2i 14" Intel Core Ultra X7 358H 32GB 1TB SSD Intel Arc Graphics Windows 11 Pro Hoy en PcComponentes — 2.574,02 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Diseño: menos de un kilo que no parece menos de un kilo

La primera impresión al tomar el EliteBook X G2i en las manos es la de una contradicción física. El equipo pesa justo 999 gramos pero la sensación al sujetarlo no es la de un portátil que ha sacrificado todo para conseguir ese peso. La carcasa de magnesio es rígida, sin flexión que consideremos peligrosa en la tapa ni en la base, algo crítico en portátiles ligeros y destinados a ir de un lado para otro todo el tiempo. A veces sin la protección o el cuidado que debería.

Para un equipo de 9 milímetros de grosor en la parte delantera —14,41 mm en la parte trasera, donde la bisagra eleva ligeramente el perfil—, la solidez que transmite resulta difícil de explicar hasta que uno lo tiene en las manos.

El diseño es discreto con intención. En el acabado Atmospheric Blue que ofrece el modelo que hemos probado en Xataka, el equipo tiene una presencia elegante y profesional que no busca llamar la atención: el logotipo HP en la tapa en acabado metálico satinado, y la identificación EliteBook X en una posición tan discreta bajo el teclado que resulta prácticamente invisible en uso normal. Elegancia y clase ante todo.

Sus 14 pulgadas con pantalla muy bien aprovechada es una sorpresa para un equipo compacto y cuyo peso no llega a 1 kg. Y todo con un interior potente y conectividad de sobresaliente

Es tono y acabado mate no tiene mal comportamiento con las huellas y suciedad, pero no es perfecto. Suerte que la limpieza es efectiva y sencilla.

La bisagra permite un ángulo máximo de apertura que llega hasta los 180 grados, lo que da muchas posibilidades. Y es muy sólida aunque permite perfectamente la apertura del equipo con un solo dedo. Es la prueba del algodón en equipos premium.

Al abrir el equipo, la ratio pantalla-cuerpo superior al 90% gracias a unos biseles muy contenidos en los cuatro bordes nos trasmite una gran sensación de equipo de amplia visibilidad sin tamaño excesivo. No hay bisel inferior desproporcionado como tampoco hay marco superior exagerado: todo el perímetro es coherente y el resultado visual es el que cabe esperar de un equipo de esta ambición.

Pese a todo, hay espacio para una cámara frontal de 5 MP que, además de permitir identificación biométrica con Windows Hello, cuenta con un obturador físico de privacidad que se agradece especialmente en entornos empresariales.

La calidad de la cámara presume de grabación de vídeo de hasta 4K. Y viene con el excelente complemento de POLY Camera Pro, una suite con infinitas opciones no solo de control de calidad de imagen y sonido sino para efectos tan útiles en una videollamada como textos o imágenes superpuestas.

En la versión que hemos analizado en Xataka no contamos con lector de huellas, extra que sí que aparece en algunas de las versiones. Extraño pues nos parece más que necesario por muy cómodo que sea Windows Hello con nuestro rostro.

En cuanto a la conectividad, para ser un equipo ultraportátil, hay una selección de lo más adecuada. En el lateral izquierdo se concentran los dos puertos Thunderbolt 4 —compatibles con USB4 a 40 Gbps, carga y DisplayPort 2.1—, la salida HDMI 2.1 y el jack de 3,5 mm.

En el lateral derecho encontramos un USB-C a 10 Gbps con soporte también para carga y DisplayPort 2.1, un USB-A a 10 Gbps, una ranura Kensington y la bahía para la SIM nano opcional. Para un portátil de menos de un kilo, no hay prácticamente nada que echemos en falta. Incluso puede ser contraproducente el amasijo de conectores pues algunos de ellos compiten por el espacio.

En conectividad inalámbrica, el HP Elitebook X G2i cumple con creces, contando con Wi-Fi 7 además de ranura para una nanoSIM.

Pantalla: IPS brillante centrado en la privacidad

HP, especialmente en su gama profesional, ofrece un catálogo en el que las opciones de configuración no se limitan a la cantidad de RAM, procesador o capacidad del disco duro. Diferentes versiones de pantallas, tanto en resolución como en tecnología del panel conviven con opciones táctiles, tratamiento de la pantalla ... Nunca ha sido por posibilidades aunque ello suponga algo de confusión en el usuario.

El HP Elitebook X G2i podemos encontrarlo según mercados en bastantes configuraciones diferentes en torno a la pantalla. El modelo de referencia es el que integra un panel OLED 3K en formato de 14 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz. Pero en la misma diagonal tenemos una versión convertible o la que integra un panel IPS de gran calidad como el que hemos analizado en Xataka.

En nuestro modelo, la pantalla alcanza una resolución justa para su diagonal, concretamente 1.920x1.200 pixeles. La tasa de refresco se queda en 60 Hz pero a cambio ganamos un brillo bastante alto de 800 nits, muy por encima de la media del sector con esta tecnología.

Como buen equipo de trabajo en movilidad, se incluye tratamiento antirreflejos integrado en el panel que cumple con lo mínimo que le exigimos a un sistema de este tipo para minimizar las incomodidades de los reflejos en condiciones de iluminación lateral sin los sacrificios de fidelidad de color que implica un acabado completamente mate.

Para trabajo en exteriores o en espacios con ventanas, el resultado es muy cómodo, y ese brillo máximo de 800 nits hace perfectamente legible la pantalla en prácticamente cualquier condición de luz exterior.

HP da a elegir entre varias opciones de pantalla. La más ambiciosa, una OLED 3K. La más curiosa, una IPS de alto brillo con protección de privacidad

Esta versión, con formato 16:10, es además la única del catálogo de este modelo que integra la tecnología HP Sure View 6. Se trata de un protector de privacidad que bloquea la visión de la pantalla si no estás frente a ella. Se activa con una sola pulsación de tecla y aunque lógicamente el brillo baja sustancialmente para el usuario, una leve variación de ángulo ya bloquea completamente la visión. No es una tecnología para tener siempre activa pero sí una grata sorpresa para trabajadores en movilidad recelosos de su intimidad o la protección de datos.

La protección de privacidad empieza a ocultar el contenido a poco que salgas de la visión frontal de la pantalla

La cobertura del espacio de color de este portátil de HP es del 100% sRGB, quedando por detrás del panel OLED si tenemos necesidades de trabajo creativo.

En cuanto al sonido, el perfil de grosor y peso del equipo penaliza el sonido si pensamos en un uso puramente multimedia o de ocio. Ahí no encontramos ni potencia ni escena sonora de equipos con más empaque. Pero el sistema de altavoces sí que cumple con lo elemental para llamadas y videoconferencias.

Rendimiento: Panther Lake y el salto del Arc B390

Al HP Elitebook X G2i le toca la alegría de ser uno de los equipos que estrena el Core Ultra X7 358H, hasta ahora el chip más avanzado de la familia Panther Lake de Intel. La arquitectura combina 4 P-Cores de alto rendimiento con frecuencia máxima de 4,8 GHz, 8 E-Cores de eficiencia a 3,7 GHz y 4 LP E-Cores a 3,3 GHz, en una configuración de 16 núcleos que en un equipo de este peso resulta más que generosa.

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El Intel Core Ultra X7 358H del nuevo HP Elitebook X G2i le proporciona el “poder” de una configuración de 16 núcleos potenciada por una GPU integrada de otro nivel

En los benchmarks de referencia en nuestras pruebas en Xataka, los resultados del Core Ultra X7 358H en CineBench 2026 se sitúan en torno a los 462 puntos en Single Core y los 2.498 puntos en Multi Core, lo que representa una mejora sustancial en rendimiento multinúcleo respecto a la generación Lunar Lake anterior, con la ventaja adicional de haberlo conseguido sin sacrificar la eficiencia energética que caracterizaba a esa generación.

En GeekBench 6, los 2.768 puntos en Single Core y los 12.138 en Multi Core sitúan al equipo claramente en la franja alta del segmento de portátiles de alta eficiencia.

La versión que hemos analizado en Xataka se acompañaba de 32 GB de memoria RAM soldada a placa y un SSD de 1 TB con un rendimiento que se movía entre los 5.000 y 6.000 MB/s en escritura y lectura respectivamente.

La GPU integrada Arc B390 con 12 núcleos Xe3 es la verdadera sorpresa de esta generación. Intel ha dado con Panther Lake un salto tan importante en gráficos integrados que el Arc B390 compite de manera directa con GPU dedicadas de gama de entrada configuradas a TDP bajo, algo que habría sido imposible de imaginar con los Arc 140V de la generación anterior.

En las pruebas con 3DMark Night Raid, el equipo supera los 32.000 puntos, y en Wild Life Extreme roza los 9.000, cifras que en este tipo de portátil ultraligero sin GPU discreta son simplemente extraordinarias.

En la práctica, esto significa que el EliteBook X G2i puede gestionar tareas de edición de vídeo en 4K con fluidez, acelerar por hardware el renderizado de efectos y capas en herramientas creativas, y manejar gaming casual a resolución FullHD con ajustes medios en títulos actuales. No es el perfil de uso de un portátil empresarial de menos de un kilo pero ahí estamos ya.

Justo por esto no nos preocupa que bajo cargas de trabajo muy intensas el sistema de refrigeración se haga notar y esté lejos de un equipo ultraligero con refrigeración pasiva que es lo primero que uno espera al ver este equipo. Los ventiladores son apreciables en un entorno completamente silencioso pero no es nada escandaloso. Y cuando se trata de un cotidiano mixto —ofimática, videoconferencias, navegación, edición ligera— el equipo es completamente silencioso y el chasis no se calienta en ningún punto de manera incómoda.

La NPU integrada habilita las funciones Copilot+ de Windows 11, incluyendo subtítulos en tiempo real, transcripción, traducción y el creciente catálogo de herramientas de IA local que Microsoft está desplegando en Windows.

Para usuarios que trabajan con estas funciones de manera frecuente, el rendimiento de la NPU del Core Ultra X7 358H es suficientemente rápido para que la experiencia sea fluida y sin esperas perceptibles. Pero no es un factor todavía determinante para un portátil de este perfil y menos con modelos de IA corriendo en local.

Teclado y touchpad: uno de los mejores de la categoría

HP ha rediseñado el teclado del EliteBook X G2i con unas dimensiones de tecla mayores de lo habitual para una diagonal de 14 pulgadas, algo que resulta especialmente cómodo para usuarios con manos grandes o que pasan muchas horas al día escribiendo. El recorrido de las teclas es muy generoso para el grosor del equipo, con una respuesta firme y precisa. La retroiluminación es uniforme y cuenta con dos niveles de luminosidad.

El touchpad háptico de grandes dimensiones es uno de los mejores que hemos probado en esta categoría de portátiles empresariales. La superficie es amplísima para un equipo de 14 pulgadas y de hecho está literalmente pegada al final del teclado.

El deslizamiento es suave y preciso en cualquier zona del panel, y el clic háptico tiene una respuesta satisfactoria y uniforme en toda la superficie, sin las zonas muertas en la esquina superior que son habituales en soluciones mecánicas convencionales. Junto al teclado, el touchpad convierte al G2i en un equipo con el que resulta un placer trabajar durante jornadas largas, que es exactamente lo que se debe esperar de un portátil de este segmento y precio.

Batería: suficiente para todo el día, con matices

La batería de 68 Wh del modelo EliteBook X G2i que hemos analizado es la excusa que debemos poner para que el peso real del equipo no sea de 999 gramos sino superior al kilogramo. En su versión más ligera se cuenta solo con una batería de 54 Wh. Pero nuestra recomendación es apostar por la versión con más capacidad para tratar de irnos a una guarismos de horas de uso más competentes.

En las condiciones de uso real en las que realizamos nuestras pruebas de autonomía, el HP EliteBook X G2i ofrece una horquilla de resistencia de entre 9 y 12 horas en uso mixto de ofimática, videoconferencias y navegación web con el brillo al 50%. Son cifras que permiten completar una jornada laboral estándar sin enchufar el equipo, que es exactamente lo que promete HP cuando habla de autonomía de todo el día.

HP, dentro de su suite para la gestión básica del equipo, ofrece varias opciones de configuración de la batería, especialmente en los que a la carga se refiere con el objetivo de maximizar su vida útil.

Como era de esperar en un equipo ultraportátil, el cargador es bastante compacto, USB-C y, ojo, de 100W.

HP EliteBook X G2i, la opinión y nota de Xataka

El HP EliteBook X G2i es uno de los portátiles empresariales ultraligeros más completos que podemos comprar en 2026 si la movilidad es la prioridad absoluta y no estamos dispuestos a renunciar a una pantalla de nivel para conseguirlo. La versión con panel OLED es la reina del catálogo pero la versión IPS de alto brillo que hemos analizado ofrece unas opciones de privacidad y equilibrio a nivel de pantalla que merece la pena que sean tenidas en cuenta.

Todo ello en un equipo de 1 kg de peso, con un teclado y touchpad que son una maravilla para el ecosistema Windows y la grata sorpresa de lo bien que lo está haciendo Intel a nivel de potencia bruta y gráfica con sus modelo Panther Lake.

8,7 Diseño 9,25 Pantalla 8,25 Rendimiento 8,75 Teclado/trackpad 9 Software 8,5 Batería 8,25 A favor Menos de un kilo con una construcción que no transmite fragilidad en ningún momento

El Arc B390 integrado representa el mayor salto en GPU integrada que Intel ha dado en años

La selección de puertos es la más completa que podemos encontrar en un portátil de menos de un kilo En contra Lástima que no se haya podido optar por una configuración sin ventiladores

Por un poco más la opción del panel OLED 3K es más que recomendable

Echamos de menos el lector de huella de serie en todas las versiones



Portátil HP EliteBook X G2i 14" Intel Core Ultra X7 358H 32GB 1TB SSD Intel Arc Graphics Windows 11 Pro Hoy en PcComponentes — 2.574,02 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de HP. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.