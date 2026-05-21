Italia buscaba renovar sus aviones cisterna entre Boeing y Airbus. Su decisión dice mucho del momento que vive Europa

Los aviones cisterna no suelen ocupar los grandes titulares, pero sin ellos muchas operaciones militares sencillamente no llegarían tan lejos. Son los que permiten que cazas, aeronaves de vigilancia o transportes estratégicos permanezcan más tiempo en el aire sin regresar a una base. Y por eso, cuando un país europeo decide renovar esta capacidad, la elección importa más de lo que parece. En un momento de tensión creciente entre Europa y Estados Unidos, el movimiento italiano encaja con algo que venimos viendo cada vez más en el continente: cuando existe una alternativa europea madura, algunos programas de defensa empiezan a mirar con más fuerza hacia dentro.

Ese movimiento ya tiene cifras y proveedor. Según recoge Aero Space Global News, Roma ha confirmado sus planes para adquirir seis Airbus A330 MRTT en una operación valorada en 1.400 millones de euros, con diez años de apoyo logístico integrado incluidos en el paquete. La compra permitirá sustituir los Boeing KC-767 de la Fuerza Aérea italiana y cierra, al menos sobre el papel, una modernización que había pasado antes por otra vía: la del Boeing KC-46 Pegasus. La elección no solo cambia de avión: devuelve el programa italiano a una plataforma europea.

El A330 MRTT gana peso en el tablero europeo

El camino hasta la decisión actual fue bastante menos lineal de lo que podría parecer. Italia empezó mirando hacia una ampliación continuista de su capacidad de reabastecimiento, con el anuncio en 2021 de dos KC-767 adicionales. Después llegó el giro hacia el KC-46 Pegasus, que ya no suponía sumar más aviones al esquema existente, sino reemplazarlo con seis unidades por unos 1.100 millones de euros. Pero ese plan tampoco llegó a consolidarse: en 2024 fue suspendido con una fórmula deliberadamente amplia, “necesidades cambiantes e imprevistas”.

El abandono del KC-46 no puede explicarse con una sola causa confirmada, porque Roma no publicó una lista cerrada de razones. Aero Space Global News señala que los informes del sector hablaban de costes, incertidumbre en los plazos de entrega y dificultades técnicas. Y esa última parte no es menor: el KC-46 había arrastrado problemas en su sistema de reabastecimiento, especialmente con la rigidez de la pértiga, además de limitaciones en el Remote Vision System, el sistema de cámaras y pantallas que utiliza el operador para guiar el repostaje, por distorsión de imagen, percepción de profundidad deficiente y sensibilidad a cambios de luz.

El A330 MRTT, además, no es un avión pensado solo para repostar a otros aparatos en vuelo. Deriva del Airbus A330-200 comercial y está concebido como una plataforma multimisón: puede transportar hasta 111 toneladas de combustible, llevar tropas, mover carga o configurarse para evacuaciones médicas. En el caso español, ya explicamos que el modelo puede alcanzar hasta 16.000 kilómetros y operar con sistemas de reabastecimiento mediante pértiga rígida o manguera y cesta. Esa doble compatibilidad es especialmente útil en Europa, donde conviven aeronaves de combate estadounidenses y europeas con sistemas de repostaje distintos.

La clave aquí no es solo qué avión compra Italia, sino con quién podrá operar mejor a partir de ahora. El A330 MRTT se ha ido consolidando como una plataforma común entre varios aliados europeos, también dentro de la flota multinacional de la OTAN con base en Eindhoven. Eso reduce una de las grandes fricciones de cualquier capacidad militar compartida: que cada país acabe con sistemas, formación, repuestos y procedimientos demasiado distintos. En una misión de reabastecimiento en vuelo, donde los márgenes son estrechos y la coordinación importa mucho, hablar el mismo idioma técnico puede ser casi tan importante como tener más aviones.

España ya está recorriendo una parte de ese camino. El Ejército del Aire y del Espacio tiene previstas tres unidades del A330 MRTT, de las que Airbus entregó la primera en abril de 2025 y la segunda en octubre de ese mismo año. La comparación resulta útil porque aquí sí conocemos un detalle que en Italia todavía no está cerrado públicamente: los aparatos españoles procedían de Iberia y fueron transferidos para su posterior conversión militar. Es decir, hablamos de aviones comerciales reconvertidos para misiones de reabastecimiento y transporte.

En Italia, ese punto sigue abierto. La documentación técnica del Ministerio de Defensa italiano señala que, para permitir una adquisición a tiempo, es aceptable que los seis aviones sean cisterna militares de segunda mano o aeronaves civiles derivadas de aerolínea para su posterior conversión, siempre que cumplan el requisito de 30 años de ciclo de vida. Es una frase importante porque permite entender el alcance real de lo anunciado: Roma ya ha elegido plataforma y proveedor, pero no ha dejado públicamente atado el origen concreto de las células. La elección, por tanto, refuerza el giro europeo del programa, aunque todavía conserva una incógnita relevante.

Imágenes | Airbus (1, 2, 3) | Ejército del Aire

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