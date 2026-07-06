Ha llegado a Lidl esta freidora de aire de 6,7 litros y siete programas de cocinado por menos de 40 euros

Aunque son muchos los hogares que tienen una freidora de aire, si aún eres uno de los rezagados que están pensando en adquirir una pero sin gastar mucho, esta semana hemos encontrado en el folleto de Lidl un chollo que te puede interesar. Ahora, puedes llevarte esta freidora de aire caliente Silvercrest de 6,7 litros por solo 39,99 euros.

Freidora de aire caliente 6,7 L PVP en Lidl — 39,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Este es el típico producto que suele agotarse muy rápido en Lidl (y más a este precio). Si no llegas a tiempo a este chollo, en Amazon tienes esta airfryer Amazon Basics con una capacidad de 5,7 litros y ventana para fácil visualización y un libro de recetas por 49,14 euros.

Amazon Basics Freidora de Aire, 5,7L con Ventana de Fácil Visualización Hoy en Amazon — 49,14 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Gran capacidad y versatilidad: las dos señas de identidad de esta airfryer

El gran atractivo de esta freidora de aire de Lidl es su relación capacidad-precio. Con su cubeta de 6,7 litros, tiene el tamaño ideal para preparar raciones para toda la familia (de cuatro a seis personas) o cocinar piezas más grandes de una sola vez, algo impensable en los modelos más compactos y económicos del mercado.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

A nivel técnico, cuenta con una potencia de 2.150 W, lo que asegura un calentamiento rápido y una cocción uniforme. Además, es perfecta si no eres cocinillas, ya que puedes controlarla desde su panel digital táctil, que incluye siete programas preconfigurados para cocinar patatas fritas, carne, pescado, pollo o incluso repostería con un solo toque.

Además, al contar con conectividad WiFi, podrás incluso controlarla desde la app Lidl Home. Aunque si prefieres el control manual, puedes regular la temperatura entre 60 y 200 ºC y también incorpora un temporizador de hasta 60 minutos con función de apagado automático.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire silvercrest de lidl ✅ LO MEJOR Relación capacidad-precio imbatible: conseguir casi 7 litros de capacidad por menos de 40 euros es una auténtica ganga. La mayoría de opciones en este rango de precio no pasan de los 3 o 4 litros.

conseguir casi 7 litros de capacidad por menos de 40 euros es una auténtica ganga. La mayoría de opciones en este rango de precio no pasan de los 3 o 4 litros. Facilidad de limpieza: que la cesta y la cubeta sean aptas para el lavavajillas y cuenten con revestimiento antiadherente ahorra muchísimo tiempo en el día a día. ❌ LO PEOR Tamaño y volumen en cocina... Al tener tanta capacidad, es un electrodoméstico voluminoso. Si tienes una cocina pequeña o poco espacio en la encimera, puede llegar a estorbar.

Al tener tanta capacidad, es un electrodoméstico voluminoso. Si tienes una cocina pequeña o poco espacio en la encimera, puede llegar a estorbar. Materiales más plásticos... Por este precio, los acabados exteriores son de plástico y no de acero inoxidable, lo que la hace visualmente menos "premium" (aunque rinda igual de bien). 💡 CÓMPRALO SI... En casa sois de cuatro a seis personas y necesitáis cocinar grandes cantidades de una sola vez sin tener que hacer varias tandas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a cocinar raciones pequeñas, una freidora de aire consume más energía de la necesitar y tarda un poco más en calentarse que un modelo más compacto.

Otras freidoras de aire que pueden interesarte

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

En Xataka | Hace dos años me compré mi primera freidora de aire. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos

En Xataka | Freidora de aire Cosori vs Cecotec: diferencias y cuál comprar