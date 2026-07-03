Ya en Lidl el ventilador sin aspas con diseño tipo Dyson pero que cuesta cuatro veces menos

Con la llegada de las olas de calor veraniegas, mantener la casa fresca se convierte en la máxima prioridad. Quienes buscan una solución de climatización que no requiera obras recurren rápidamente a los ventiladores, pero los modelos de aspas tradicionales tienen dos grandes inconvenientes: son ruidosos y no suelen encajar bien con la decoración del salón.

En el otro extremo de la balanza están los codiciados modelos de diseño premium sin aspas de firmas como Dyson, pero sus precios suelen rondar los 300 o 400 euros. Pero ahora, en Lidl, en su catálogo online ya tienen disponible una alternativa. Se trata de este ventilador de pie sin aspas Silvercrest, con potencia de 35 W y un precio insuperable: 69,99 euros.

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Si no llegaras a conseguir este chollo de Lidl, en Amazon hemos encontrado este ventilador sin aspas Ufesa Kobe SilentX de 35 W rebajado, por 83,99 euros y que cuenta con temporizador de 12 horas y mando a distancia.

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Un ventilador sin aspas con 20 niveles de velocidad

El gran atractivo visual del ventilador Silvercrest de Lidl es la ausencia total de elementos giratorios expuestos. El sistema aspira el aire ambiente desde la parte inferior mediante una turbina y lo impulsa a gran velocidad hacia el anillo superior.

Esta arquitectura no solo es un acierto estético que encaja en cualquier salón moderno; es, ante todo, una solución de seguridad drástica. Te olvidas por completo del peligro de que un niño o mascota meta los dedos en la rejilla. Además, su mantenimiento se reduce a pasar un paño húmedo por el anillo, sin tener que desmontar las aparatosas rejillas metálicas llenas de polvo.

A diferencia de los tres niveles clásicos de los ventiladores convencionales, este modelo ofrece 20 niveles de velocidad. Este te permitirá encontrar el equilibrio exacto entre la brisa ultrasilenciosa que necesitas para dormir y la potencia máxima para combatir los días más calurosos de verano.

Asimismo, cuenta con un ángulo de oscilación automática de hasta 120 grados para repartir el aire por toda la estancia y un temporizador de hasta ocho horas. Por último, su control es muy sencillo y se realiza mediante pantalla LED táctil o a través del mando a distancia.

⚡ EN RESUMEN: ventilador sin aspas de lidl ✅ LO MEJOR Estética premium a precio imbatible: tener un diseño icónico y futurista que emula a las marcas de lujo por una fracción de su coste es su mayor baza. Aporta un toque muy moderno a cualquier salón.

tener un diseño icónico y futurista que emula a las marcas de lujo por una fracción de su coste es su mayor baza. Aporta un toque muy moderno a cualquier salón. Limpieza en cinco segundos: olvídate de desmontar rejillas metálicas llenas de pelusa. Al ser un anillo hueco, se limpia pasando un simple paño atrapapolvo. ❌ LO PEOR El ruido en potencias altas... La tecnología sin aspas se basa en una turbina interna que gira a muchas revoluciones en la base. En las velocidades bajas es muy silencioso, pero si lo pones al máximo (niveles del 15 al 20), el zumbido del motor interior es más agudo y perceptible que el de un ventilador de aspas clásico.

La tecnología sin aspas se basa en una turbina interna que gira a muchas revoluciones en la base. En las velocidades bajas es muy silencioso, pero si lo pones al máximo (niveles del 15 al 20), el zumbido del motor interior es más agudo y perceptible que el de un ventilador de aspas clásico. Estructura principalmente plástica... Aunque el diseño visual es impecable, al tacto se nota que los materiales son plásticos ligeros, algo lógico para poder mantener ese precio de derribo. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes mascotas o niños, es la compra obligatoria para ganar en tranquilidad y evitar accidentes domésticos con las manos o colas de los animales. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres de los que necesitan sentir un vendaval fuerte en todo el cuerpo para no pasar calor, un ventilador sin aspas tradicional de gran diámetro o uno industrial te dará más rendimiento.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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