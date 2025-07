Samsung Galaxy Z Fold7 y Flip7, primeras impresiones: la evolución parece ambiciosa. En la mano, lo es aún más

Lo primero que se nota al sostener el Galaxy Z Fold7 es que ha cambiado. Y no poco. Samsung ha logrado que su plegable más ambicioso se sienta más delgado, más ligero y, sobre todo, más cómodo en la mano. La diferencia con la generación anterior es clara, aunque no salta a la vista en una imagen: hay que tocarlo, porque las fotografías no le hacen justicia.

El diseño sigue siendo reconocible, pero ahora transmite algo distinto. Menos de esa robustez industrial que nos proponía el Galaxy Z Fold6. También hay un recorte arriesgado, necesario —según Samsung— para dar vida a uno de los elementos clave de esta generación. Estamos hablando de la desaparición de la compatibilidad con el S Pen.

Samsung Galaxy Z Fold7

Si hablamos del Galaxy Z Flip7, también debo decir que ha dado algunos pasos interesantes. Cambia poco por fuera, pero gana presencia. La sensación en mano es más sólida y uniforme. Y hay un detalle visual que me ha llamado la atención desde el primer momento: la pantalla exterior ocupa más espacio que nunca.

Este año, además, entra en escena un tercer modelo: el Galaxy Z Flip7 FE. Un plegable que no abordaremos en estas primeras impresiones, pero que adopta el formato de pantalla del Flip6 lanzado el año pasado y apunta a convertirse en la opción más asequible de esta familia.

Ficha técnica de los Samsung Galaxy Z Flip7 y Z Flip7



SAMSUNG GALAXY Z FOLD7 SAMSUNG GALAXY Z flip7 Dimensiones y peso Cerrado: 72,8 x 158,4 x 8,.9 mm Abierto: 143,2 x 158.,4 x 4,2 mm Cerrado: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm Abierto: 75,2 x 166,7 x 6,5 mm pantalla externa Pantalla de 6.5 pulgadas FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display (2520 x 1080, 21:9), 422 ppi 120 Hz frecuencia de actualización adaptativa Super AMOLED de 4,1 pulgadas 1048 x 948, frecuencia de refresco de 60/120 Hz pantalla principal 8 pulgadas QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2184 x 1968), 368ppi 120 Hz frecuencia de actualización adaptativa 6.9 pulgadas FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120 Hz frecuencia de actualización adaptativa 2520 x 1080 (21:9) procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy Exynos 2500 Memoria ram y almacenamiento 12 GB /256 GB 12 GB /512 GB 16 GB / 1 TB 12 GB / 256 GB 16 GB / 512 GB cámara frontal 10 MP, f/2.2, 1.12μm, FOV: 85˚ (pantalla exterior 10MP, f/2.2, 1.12μm, FOV: 100˚ (pantalla interior) 10 MP, F2.2, 1.12μm, FOV: 85˚ cámara principal 200 MP, Quad Pixel AF, OIS, F1. 7, 0,6μm, FOV: 85˚

12 MP Dual Pixel AF, F2.2, 1,4μm, FOV: 120˚

10 MP, PDAF, OIS, F2.4, 1,0μm, FOV: 36˚, Zoom óptico 3X 50 MP, Dual Pixel AF, OIS, F1.8, 1.0μm, FOV: 85˚ 12 MP, F2.2, 1.12μm, FOV: 123˚ batería Dual de 4.400 mAh (típica) Dual de 4.300 mAh (típica) conectividad 5G

LTE

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 5G LTE Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 sistema operativo Android 16 One UI 8 Android 16 One UI 8 colores Azul Intenso

Gris Plata

Negro Oscuro

Verde Menta (únicamente en Samsung.com) Azul Intenso

Negro Oscuro

Rojo Coral

Verde Menta (únicamente en Samsung.com) otros Resistencia IP48 Resistencia IP48 precio Desde 2.109 euros Desde 1.209 euros

Dos apuestas en común: más pantalla, diseño refinado

Como señalaba arriba, me bastaron unos segundos con el Fold7 en la mano para notar que algo había cambiado. La pantalla exterior ahora es más ancha, y eso se nota enseguida. Ya no tengo esa sensación de estar escribiendo en una barra vertical angosta, como en los modelos anteriores. Sin llegar a ser idéntica a la de un móvil no plegable estándar, se le parece mucho más.

Desplegarlo sigue siendo un pequeño ritual, pero esta vez la recompensa es algo mayor. La pantalla principal crece ligeramente y los marcos se reducen. Samsung asegura que el pliegue se nota menos que en generaciones anteriores, y lo cierto es que, después de unos momentos de uso, me he olvidado de que el pliegue está ahí. Al tacto, eso sí, puede percibirse.

De izquierda derecha, el Galaxy Z Fold6, el Galaxy Z Fold7 y el Galaxy S25 Ultra

En la comparativa visual que hemos realizado entre el Fold6, el Fold7 y el Galaxy S25 Ultra se aprecia claramente la evolución. La relación de aspecto del Fold7 se acerca por fin a lo que esperas de un móvil normal.

Laterales del Galaxy Z Fold7

El Flip7, por su parte, da un salto visual desde fuera. Su pantalla exterior crece hasta rodear las cámaras y el flash. Verla en persona es distinto a verla en imágenes: en la mano gana muchísimo. Y los 120 Hz hacen que todo se mueva con una fluidez que engancha.

Samsung Galaxy Z Flip7 plegado y desplegado

Por dentro, el Flip también crece. Apenas unas décimas de pulgada, pero lo suficiente como para que, al abrirlo, dé la sensación de tener mayor amplitud para cualquier tarea.

Rendimiento a la altura y una promesa de largo recorrido

En lo que no hay margen para dudas es en la potencia. El Galaxy Z Fold7 monta un Snapdragon 8 Elite for Galaxy, el procesador más avanzado de Qualcomm, optimizado junto a Samsung para sacar aún más rendimiento. No he tenido tiempo suficiente para exprimirlo a fondo, pero las primeras sensaciones son muy buenas: todo se mueve con fluidez, las apps se abren al instante y la multiventana responde como debe. Además, Samsung ha confirmado que este modelo llega con Android 16 y un compromiso de siete años de actualizaciones.

Samsung Galaxy Z Flip7

En el Flip7 cambia el enfoque. Aquí tenemos un procesador Exynos 2300, que también se siente rápido y eficiente en estas primeras pruebas. Lo más interesante no es solo su rendimiento, sino que ahora soporta Samsung DeX, una función que hasta ahora estaba reservada a gamas más altas. Que esté disponible en el Flip dice mucho de la madurez que está alcanzando este formato.

Otro punto relevante: la batería. Samsung ha prometido mejoras en el Flip, que pasa de 4.000 mAh a 4.300 mAh. Habrá que esperar a las pruebas más largas de nuestros análisis para confirmar hasta dónde llegan esos cambios, pero la dirección es clara: más autonomía.

Módulo de cámaras del Galaxy Z Fold7

Hay algo que cambia incluso antes de hacer la primera foto: el módulo de cámaras. En el Galaxy Z Fold7, Samsung ha dejado atrás ese diseño más industrial con anillos prominentes alrededor de cada lente. Ahora el conjunto se ve más limpio, más estilizado, con unos marcos más finos que rodean cada sensor. Gana en estética. Es un cambio sutil, pero que se nota al primer vistazo.

De izquierda derecha, el Galaxy Z Fold6, el Galaxy Z Fold7 y el Galaxy S25 Ultra

En cuanto a los sensores, Samsung ha subido la apuesta. El Fold7 incorpora una cámara principal de 200 MP. No he podido probarla en condiciones reales, pero, sobre el papel, es un salto importante respecto a los 50 MP del modelo anterior. También desaparece la cámara frontal oculta bajo la pantalla interna. En su lugar aparece una lente visible con 10 MP y mayor ángulo de visión. Un cambio que puede resultar más práctico en el día a día, aunque perder esa discreción tendrá sus defensores y detractores.

El Flip7 no introduce grandes revoluciones en el hardware fotográfico, pero sí detalles interesantes. Ahora, al hacerse un selfie con la pantalla externa, se puede ver en tiempo real qué filtro estás aplicando, y el sistema te indica con un color alrededor de la lente cuál de ellas está activa. Son pequeños gestos que mejoran la experiencia, sobre todo en un móvil pensado para usarse en modo compacto.

Samsung Galaxy Z Flip7 (izquierda), Galaxy Z Fold7 (derecha)

Si hablamos del software, siguen presentes todas las funciones ya disponibles en los modelos de generación anterior —Rodea para buscar, Note Assist, Chat Assist, Browsing Assist, Portrait, Studio, Live Translate y más—, pero también llega una pantalla exterior más personalizable en el Flip, así como un renovado Now Brief en ambos dispositivos.

Una prueba de que este formato ha alcanzado una nueva etapa de madurez

El Galaxy Z Fold7 y el Galaxy Z Flip7 afinan su propuesta llevando el formato hacia una nueva etapa de madurez. Los cambios, eso sí, se traducen en un aumento de precio respecto de la generación anterior para el modelo Fold, mientras que el Flip mantiene las cifras del año pasado.

Galaxy Z Fold7 16 GB / 1 TB: 2.529 euros

Galaxy Z Fold7 12 GB / 512 GB: 2.229 euros

Galaxy Z Fold7 12 GB / 256 GB: 2.109 euros

Galaxy Z Flip7 16 GB / 512 GB: 1.329 euros

Galaxy Z Flip7 12 GB / 256 GB: 1.209 euros

Los dispositivos ya se pueden reservar tanto en Samsung.com como en otras tiendas online, pero estarán disponibles a partir del 22 de julio en España.

Imágenes | Xataka

En Xataka | En 2017 el iPhone revolucionó los smartphones y en el camino provocó el canto de cisne de los móviles divertidos