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Ya es oficial: Hisense renueva su catálogo de lavavajillas para 2026 apostando por la clase A, conectividad y gestión por IA

Además, puedes llevarte un reembolso de hasta 100 euros comprando el modelo de alta gama

Nuevos Lavavajillas Hisense Hi9
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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El segmento de los grandes electrodomésticos sigue su curso hacia la automatización y el control del consumo energético a través del software. En este escenario, Hisense ha hecho oficial el lanzamiento en España de su nueva línea de lavavajillas para 2026: el Hisense HI9. Bajo la premisa de estandarizar la eficiencia energética, la firma introduce un catálogo compuesto por cuatro modelos de Clase A y dos alternativas de Clase B, escalando las funciones de conectividad y sensores según el peldaño técnico de cada versión.

Todos los nuevos integrantes de la familia comparten una capacidad de carga de hasta 16 servicios, una distribución basada en tres bandejas y un funcionamiento que reduce el ruido mecánico a los 40 dB gracias al uso de motores de tipo Inverter.

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IA y autodosificación al frente del modelo insignia HI9

Lavavajillas Hisense Hi9

El principal exponente tecnológico de este despliegue es el Hisense HI9, un modelo galardonado con el iF Design Award 2025. Lo primero que llama la atención a nivel de interfaz es la inclusión de una pantalla táctil a color Vision Plus TFT de 6,86 pulgadas instalada en una posición inclinada para mejorar la ergonomía del uso diario.

No obstante, el núcleo más interesante está en su electrónica interna. Este modelo incorpora el algoritmo AI Super Wash, un sistema de sensores que analiza de forma autónoma el volumen de la carga introducida y el nivel de opacidad o suciedad del agua. A partir de estos parámetros, el lavavajillas regula en tiempo real el caudal y la cantidad exacta de detergente líquido mediante su módulo de autodosificación inteligente.

A nivel de secado, para evitar las incómodas gotas de condensación en plásticos y cristales, Hisense implementa los sistemas Air Dry, Auto Dry y All Dry, los cuales combinan un ventilador interno asistido con la apertura automática de la puerta justo al concluir el programa, facilitando la evacuación del vapor acumulado.

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Como ya viene siendo habitual en el ecosistema conectado de la multinacional, los modelos superiores incorporan conectividad WiFi. Esto permite enlazarlos con la app móvil ConnectLife para programar el inicio en horas valle de la tarifa eléctrica o llevar un histórico de consumo real del aparato.

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Disponibilidad y campaña de lanzamiento

Lavavajillas Nuevo Hisense Hi9

La nueva gama de electrodomésticos ya está disponible en el mercado español con diferentes acabados en dark inox, acero inoxidable clásico y blanco. Para acompañar su lanzamiento, Hisense ha activado una campaña promocional de reembolso directo para las compras realizadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Los reembolsos varían en función de las prestaciones y el precio del modelo adquirido, quedando de la siguiente manera:

  • Modelos premium (Clase A): reembolsos de 100 euros (para el modelo HS693A90ADBX) y de 60 euros (para el HS673A90X).
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  • Gama media (Clase A): descuentos de 25 y 20 euros en las variantes HS663.
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  • Modelos de acceso (Clase B): reembolso de 25 euros (para el HS643B90X) y de 20 euros (para el lavavajillas HS643B90W).
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