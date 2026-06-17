🕹️¡Sorteamos una Nintendo Switch 2!
HOY SE HABLA DE

Ya es oficial: el nuevo Vivo WATCH GT 2 aterriza en España con pantalla titánica y una batería que roza el mes de autonomía

Un reloj que destaca sincronizarse de forma nativa con algunas funciones de iPhone

Smartwatch Vivo Watch Gt 2
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2556 publicaciones de Fran León

Hasta ahora, hablar de la marca Vivo en España era sinónimo de smartphones con apartados fotográficos sobresalientes. Sin embargo, la firma asiática ha decidido expandir su ecosistema tecnológico en nuestro país. Tras dejarse ver en el pasado Mobile World Congress, ya es oficial el lanzamiento del Vivo WATCH GT 2, el primer wearable de la marca que sale al mercado en oferta, por 129 euros.

Vivo Watch GT2 Reloj Inteligente con batería de 25 días

Vivo Watch GT2 Reloj Inteligente con batería de 25 días

Hoy en Amazon — 129,00 Vivo — 129,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un smartwatch con buena pantalla y compatibilidad total con iOS

Vivo Watch Gt 2

Lo primero que entra por los ojos de este nuevo reloj es su apartado estético. Cuenta con una elegante caja de aluminio negro de alto brillo que enmarca una pantalla gigante de 2,07 pulgadas. Este panel no solo destaca por su tamaño, sino por su calidad, ya que se mueve con fluidez gracias a sus 60 Hz de refresco y es capaz de alcanzar un brillo pico de 2.400 nits.

En su interior, estrena el sistema operativo Vivo Blue OS, pero lo verdaderamente revolucionario es cómo se lleva con el ecosistema de Apple. Es el primer reloj inteligente de marcas terceras capaz de sincronizarse de forma nativa con el seguimiento de ciclos de salud de iOS a través de la app Original Health, convirtiéndose así en el compañero ideal si tienes un iPhone pero no quieres gastarte lo que cuesta un Apple Watch.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA
Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya
Gana una Nintendo Switch 2 con Xataka Xtra
Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo
Suscríbete a Xtra

En el apartado deportivo y bienestar, viene con monitorización 24/7 de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre (SpO2), además de 100 modos deportivos. Los amantes del pádel y el tenis están de enhorabuena, ya que incluye un modo profesional capaz de contar y diferenciar tus golpes de derecha y de revés. 

Por último, otra de las características por las que sobresale es por su batería, la cual ofrece hasta 25 días de autonomía en modo Bluetooth y también incluye chip NFC para tarjetas de acceso y pagos móviles.

⚡ EN RESUMEN: oferta de lanzamiento para el vivo watch gt 2

 LO MEJOR

  • Pantalla de categoría premium: sus 2.07 pulgadas a 60 Hz y 2400 nits de brillo son un espectáculo visual en este rango de precio.
  • Amigo de los usuarios de iPhone: una integración con la salud de iOS que hasta ahora era impensable fuera de los relojes de Apple.

❌ LO PEOR

  • Precio de oferta temporal... El descuento de 20 euros es por tiempo limitado; después pasará a costar sus 149 euros oficiales.
  • Dimensiones generosas... Su enorme pantalla de más de 2 pulgadas puede resultar algo voluminosa o llamativa en muñecas especialmente delgadas.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch de diseño elegante, pantalla muy grande y nítida y una batería incombustible para no estar esclavo del enchufe.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres los relojes inteligentes con cajas redondas de corte clásico, ya que este modelo apuesta de lleno por el formato rectangular.
Siete relojes han destacado entre decenas de modelos: no todos sirven para lo mismo, y elegir bien importa más que nunca
En Xataka
Siete relojes han destacado entre decenas de modelos: no todos sirven para lo mismo, y elegir bien importa más que nunca

También te pueden interesar

Amazfit Active MAX Reloj Inteligente 48mm

Amazfit Active MAX Reloj Inteligente 48mm

Hoy en Amazon — 139,66 Fnac — 169,00 PcComponentes — 169,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
XIAOMI Redmi Watch 6, Reloj Inteligente

XIAOMI Redmi Watch 6, Reloj Inteligente

Hoy en Amazon — 99,99 Fnac — 99,99 Xiaomi — 99,99 AliExpress — 118,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Vivo

En Xataka | Los mejores smartwatch: sus análisis y vídeos están aquí

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar y 14 relojes inteligentes recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios