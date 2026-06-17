Ya es oficial: el nuevo Vivo WATCH GT 2 aterriza en España con pantalla titánica y una batería que roza el mes de autonomía

Hasta ahora, hablar de la marca Vivo en España era sinónimo de smartphones con apartados fotográficos sobresalientes. Sin embargo, la firma asiática ha decidido expandir su ecosistema tecnológico en nuestro país. Tras dejarse ver en el pasado Mobile World Congress, ya es oficial el lanzamiento del Vivo WATCH GT 2, el primer wearable de la marca que sale al mercado en oferta, por 129 euros.

Un smartwatch con buena pantalla y compatibilidad total con iOS

Lo primero que entra por los ojos de este nuevo reloj es su apartado estético. Cuenta con una elegante caja de aluminio negro de alto brillo que enmarca una pantalla gigante de 2,07 pulgadas. Este panel no solo destaca por su tamaño, sino por su calidad, ya que se mueve con fluidez gracias a sus 60 Hz de refresco y es capaz de alcanzar un brillo pico de 2.400 nits.

En su interior, estrena el sistema operativo Vivo Blue OS, pero lo verdaderamente revolucionario es cómo se lleva con el ecosistema de Apple. Es el primer reloj inteligente de marcas terceras capaz de sincronizarse de forma nativa con el seguimiento de ciclos de salud de iOS a través de la app Original Health, convirtiéndose así en el compañero ideal si tienes un iPhone pero no quieres gastarte lo que cuesta un Apple Watch.

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En el apartado deportivo y bienestar, viene con monitorización 24/7 de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre (SpO2), además de 100 modos deportivos. Los amantes del pádel y el tenis están de enhorabuena, ya que incluye un modo profesional capaz de contar y diferenciar tus golpes de derecha y de revés.

Por último, otra de las características por las que sobresale es por su batería, la cual ofrece hasta 25 días de autonomía en modo Bluetooth y también incluye chip NFC para tarjetas de acceso y pagos móviles.

⚡ EN RESUMEN: oferta de lanzamiento para el vivo watch gt 2 ✅ LO MEJOR Pantalla de categoría premium: sus 2.07 pulgadas a 60 Hz y 2400 nits de brillo son un espectáculo visual en este rango de precio.

sus 2.07 pulgadas a 60 Hz y 2400 nits de brillo son un espectáculo visual en este rango de precio. Amigo de los usuarios de iPhone: una integración con la salud de iOS que hasta ahora era impensable fuera de los relojes de Apple. ❌ LO PEOR Precio de oferta temporal... El descuento de 20 euros es por tiempo limitado; después pasará a costar sus 149 euros oficiales.

El descuento de 20 euros es por tiempo limitado; después pasará a costar sus 149 euros oficiales. Dimensiones generosas... Su enorme pantalla de más de 2 pulgadas puede resultar algo voluminosa o llamativa en muñecas especialmente delgadas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch de diseño elegante, pantalla muy grande y nítida y una batería incombustible para no estar esclavo del enchufe. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres los relojes inteligentes con cajas redondas de corte clásico, ya que este modelo apuesta de lleno por el formato rectangular.

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Imagen | Vivo

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