Cómo saber qué enchufe necesito en función de a qué país voy a viajar

Pasaporte, artículos de higiene personal, cargador para el móvil u otros dispositivos, batería externa... qué emocionante es prepararse para un viaje y qué difícil es no dejarse nada, de ahí que muchos elaboremos listas. Aún así, al llegar a tu país de destino, descubres que no puedes cargar tus dispositivos porque el enchufe no es compatible. Y es que en el mundo existen 14 tipos de clavijas diferentes.

¿Vas a marcharte de viaje y no sabes qué tipo de enchufe te vas a encontrar? Para evitarte el disgusto de quedarte desconectado (literalmente), en esta guía de enchufes recorreremos el mundo listando las diferentes opciones, así como algunos adaptadores que pueden servirte en tu aventura.

Un mapamundi de clavijas, voltajes y herzios

Como adelantábamos en la introducción, actualmente existen 14 tipos de enchufes y la International Electrotechnical Commission — un organismo encargado de velar y unificar el panorama eléctrico — las ha identificado empleando las letras del abecedario desde la A hasta la N, quedando un mapamundi con este aspecto:

Así, en España se emplean las clavijas C y F, este último denominado "shuko" e inventado en Alemania, ambos son muy comunes en el resto del continente. Mientras que el de tipo F es más grueso, con toma de tierra y común en electrodomésticos, el primero es más fino y sin toma de tierra.

Pero no todo es cuestión de tipo de enchufe, sino que también hay diferencias de voltajes, frecuencias o intensidad máxima admitida. Por ejemplo, mientras que en Europa y Asia empleamos voltajes entre 220 y 240V, en America del Norte el voltaje es de 100 a 125V.

En este sentido, antes de conectar un aparato a la corriente del país que estemos visitando, nos cercioraremos de que sus especificaciones eléctricas son compatibles, algo que podemos comprobar tanto en su manual como en el adaptador que lleve incluido de serie. De lo contrario, requeriremos además un transformador para no dañarlo.

Tipos de enchufes por país

A continuación, una lista cualitativa con los tipos de clavijas disponibles y algunos de los países en los que se emplean. No obstante, en la IEC puedes comprobar al detalle el tipo de enchufe, voltaje y frecuencia de cada país.

Tipo de enchufe A

Se emplea en América del Norte, del Sur y Central, incluyendo países como Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. También se emplea en países de Asia como Japón Bangladesh, Yemen, Myanmar, Laos, Japón, China y Taiwán.

Este modelo tiene 2 pines planos y, aunque el modelo americano y el japonés parecen iguales, el japonés entra en la toma americana, pero no al revés ya que el pin neutro del americano es ligeramente más ancho. La intensidad máxima soportada es de 15A.

Neuftech 3 x Adaptador de Enchufe Viaje para Europa a EE.UU/USA/ Americanos, China,Japón, Canadá ect Hoy en Amazon por 5,99€

Tipo de enchufe B

Se usa también en América del Norte, del Sur y Central, así como en países asiáticos como Filipinas o Japón.

Este modelo cuenta con 3 pines dispuestos de forma triangular con el pin de tierra más largo. Como en el caso anterior, el japonés entra en el americano pero no se cumple en el caso contrario. La intensidad máxima es de 15 Amperios.

Skross Europe to USA - Adaptador de Viaje, Color Blanco Hoy en Amazon por 9,99€

Tipo de enchufe C

Es el enchufe europeo por excelencia, uno de los usados en España, con la excepción del Reino Unido, Irlanda, Chipre y Malta. Asimismo, también se emplea en lugares como Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.

El euroenchufe cuenta con dos pines redondos y está disponible en formato de clavija plana y redonda. Las clavijas de tipo C (salvo las antiguas CEE 7/2) caben perfectamente en tomas de corriente tipo E, F, J y N. En general, están limitados para usos de 2,5 Amperios o menos.

Tipo de enchufe D

Este tipo de enchufe consta de tres pines redondos y largos distribuidos formando un triángulo y se usan en países de África y Asia como India, Sri Lanka, Nepal y Namibia. Es bastante parecido al enchufe M pero con dimensiones diferentes, por lo que no son compatibles. Su intensidad máxima es de 5 Amperios

kwmobile 2 Adaptadores de Viaje para India Tipo D - 2X Adaptador Enchufe schuko - Conector India Nepal Sri Lanka - Conectores de enchufes Color Blanco Hoy en Amazon por 9,90€

Tipo de enchufe E

El enchufe de tipo E se emplea en países de África como Túnez, Senegal, Benin o el Congo y también en algunos de Europa, como Francia, Bélgica, la República Eslovaca, Polonia, Eslovaquia y República Checa.

Este tipo de eclavija tiene dos pines redondos de 4,9 mm separados 19 milímetros y cuenta con un agujero para la toma de tierra. Este timpo de clavija tienen una intensidad máxima de 16 Amperios.

Tipo de enchufe F

Se usa en la mayoría de países europeos como Alemania, Austria, Holanda o España y se le conoce como "schuko". Dispone de dos pines redondos de 4,8 mm separados 19 milímetros, siendo bastante similar al E, pero con dos clips en la parte superior e inferior para la toma de tierra. Su intensidad máxima es de 16A.

Tipo de enchufe G

Es el enchufe inglés y como tal, lo encontramos en el Reino Unido y países de gran influencia británica. Se emplea en Irlanda, Chipre, Malta, Malasia, Singapur o Hong Kong.

Esta clavija tiene tres pines rectangulares distribuidos de forma triangular. Además, la clavija lleva incorporado un fusible, de 3 amperios para pequeños aparatos y de 13 para los más ambiciosos.

kwmobile 2 adaptadores de Viaje compactos para Inglaterra - Enchufe de Viaje Shuko EU a UK en Blanco Hoy en Amazon por 8,90€

Tipo de enchufe H

Este tipo de enchufe solo se usa en Israel. En su diseño encontramos dos pines planos con forma de Y y un tercero de tierra. Este último está siendo sustituido por uno redondo. Su intensidad máxima son los 16 Amperios.

Skross ZUB-SKR-CNT-W.IL.W - Adaptador de Enchufe Europeo para Israel, Color Blanco Hoy en Amazon por 19,99€

Tipo de enchufe I

Este tipo de enchufe se usa en países de Oceanía como Australia, Papua Nueva Guinea y Nueva Zelanda, así como Argentina y China. Cuenta con dos pines planos en forma de V y un pin de tierra, si bien también hay una versión de clavija con solo dos pines sin la toma tierra. El estándar funciona hasta 10A pero existe una configuración de hasta 15A.

kwmobile 2 Adaptadores de Viaje Australia Tipo I - 2X Adaptador Enchufe schuko - Conector AU Nueva Zelanda China - Conectores de enchufes Color Negro Hoy en Amazon por 9,99€

Tipo de enchufe J

El enchufe J se usa en países como Suiza, Lichtenstein, Jordania y Ruanda. Dispone de dos pines redondos y un pin de tierra, asemejándose bastante al de tipo N, aunque no son compatibles. Su intensidad máxima es de 10A y funcionan con los de tipo C.

kwmobile 2 Adaptadores de Viaje Suiza Tipo J - 2X Adaptador Enchufe schuko - Conector para El Salvador Etiopía - Conectores de enchufes en Negro Hoy en Amazon por 9,99€

Tipo de enchufe K

La clavija K se emplea en Dinamarca, Groenlandia, Bangladesh o las Maldivas. Dispone de dos pines redondos y un pin de tierra, luciendo bastante similar al F pero con pin de tierra en lugar de clip. Es compatible con el modelo C.

Tipo de enchufe L

Hay dos variaciones del enchufe L, una para 10 Amperios y otra para 16 Amperios. La de 10A tiene dos pines redondos de 4mm de grueso separados 5,5mm y con el pin de tierra situado en medio. La de 16A tiene los pines algo más gruesos y están más separados.

Entre los países que usan este tipo de enchufes se encuentra Italia, Chile, Libia, Eritrea, Cuba y Maldivas y Uruguay, siendo compatible con el modelo C.

Ansmann 1250-0005 - Europa to Italia travelplug, Adaptador para Viajes a Italia (Clase de protección 1, 2) Hoy en Amazon por 9,99€

Tipo de enchufe M

La clavija M se usa en Sudáfrica, India, Lesotho, Mozambique, Nepal o Namibia. Este tipo de enchufe consta de tres pines rendondos en una distribución triangular y se parece al modelo D, pero con los pines más largos.

De hecho, en algunos países que usan el modelo D este tipo de enchufes se usa para electrodomésticos más ambiciosos eléctricamente hablando, como Israel.

Adaptador de Enchufe para India, Sudáfrica, Israel, Macao, Singapur (Tipo M) Hoy en Amazon por 6,49€

Tipo de enchufe N

Terminamos con el enchufe de tipo N, usado en Brasil y Sudáfrica. Existen dos variaciones de esta configuración, de 10 y 20 Amperios respectivamente. Mientras que la primera tiene dos pines redondos de 4mm de grueso y un pin de tierra, el segundo tiene los dos pines redondos algo más gruesos y se usa para electrodomésticos. Este tipo de enchufes es compatible con los de tipo C.

Brasil es uno de los pocos países que tienen dos tipos de voltaje en función de la región en la que te encuentres: de 127V y de 220V. En caso de visitar este país sudamericano, es importante verificar el voltaje local antes de conectar un aparato eléctrico para evitar dañarlo.

Adaptador universal para Brasil Hoy en Amazon por 11,64€

Modelos universales

Otra solución si viajamos con frecuencia es apostar por un enchufe universal, un gadget de lo más útil que cubrirá buena parte de estos tipos de enchufe.

Tanto en los adaptadores simples como en modelos más completos, es importante que asegurarse de que cumplan medidas de seguridad, ya que su misión es suministrar energía procedente de la corriente, quedando expuestos al sobrecalentamiento, las pérdidas y los picos de tensión, apagones...

En este sentido, verificaremos que cumplan con la certificación CE para la Unión Europea — que vela por el cumplimiento de la directiva europea pertinente en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente —, el certificado RoHS, que garantiza la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, y la certificación FCC estadounidense, otorgada si los dispositivos pasan los criterios de los estándares establecidos, incluyendo pruebas de tensión y corrientes peligrosas, limitaciones de potencia, perturbaciones por descarga atmosférica, caídas de voltaje...

Adaptador de viaje universal LENCENT

Este adaptador de viaje universal de LENCENT (9,99 euros) sirve hasta 150 países entre los que se incluyen Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y Europa gracias a su original diseño. Además, viene con dos puertos USB con carga inteligente. Con certificaco CE y RoHS y un diseño bastante compacto,

Adaptador de Viaje Universal, LENCENT Enchufe Adaptador Internacional inglés/eeuu/EU/AUS con 2 Puertos USB para más de 150 Países para Ordenadores Portátiles, Teléfonos, Tabletas, Cámara y más. Hoy en Amazon por 9,99€

POWERCUBE REWIRABLE

El mecanismo de este original cubo es muy sencillo y funcional: solo llévate el enchufe que necesites (viene con clavijas para Australia, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos) y, a partir de él, podrás enchufar hasta 5 aparatos en sus clavijas gracias a su diseño, de modo que no se entorpezcan.

POWERCUBE REWIRABLE Hoy en Amazon por 12,92€

Milool

Como el primero, el mecanismo de este gadget es compacto y muy funcional, recogiéndose formando un cubo que puede servir para conectar nuestros dispositivos pequeños (hasta 6A) en 150 países. Con dos puertos USB.

Cargador de Viaje Universal Enchufe Adaptador Internacional con Dos Puertos USB para US EU UK AU acerca de 150 Países y Seguridad de Fusibles para Tableta PC,Smartphones Cámaras-Milool(Blanco Hoy en Amazon por 13,99€

Milool smart

Uno de los modelos más completos para irse de viaje con tu colección de dispositivos. Con clavijas para países como Estados Unidos, Alemania, Europa, Francia, Polonia, Suiza, Italia, Japón, China, Australia y España, viene con 2 puertos USB que incluye uno con carga rápida QuickCharge 3.0 y USB-C.

Milool Adaptador Enchufe, Adaptador de Viaje Enchufe Universal Carga rápida Tres Puertos (2.4A) Seguridad de Doble fusibles para Enchufes con EU,AU,Asia,US,UK Acerca de 150 Países -(Negro) Hoy en Amazon por 15,99€

