'Pedro Pascal huyendo con un niño mágico': un juego de rol hiperbreve que adapta el tema de fantasía de moda

Dos de los grandes éxitos del audiovisual actual, 'The Mandalorian' y 'The Last of Us', parten de esa premisa que parece bendecida por el éxito masivo. Pedro Pascal tiene que proteger a una criatura inocente y con poderes o características que la hacen destacar por encima del resto del mundo, mientras innumerables enemigos los persiguen sin descanso.

El escritor y diseñador de juegos de rol Oliver Darkshire sabe que todos conocemos ese tropo del padre putativo, un poco desastre por su falta de experiencia pero dispuesto a dar la vida para proteger a su prole, concretamente cuando lo encarna Pedro Pascal. Y ha diseñado un juego de rol con instrucciones en una sola página que siguen al dedillo la experiencia del actor en dos de sus roles más famosos.

Este juego de rol en una sola página es la última propuesta del autor, que suele elaborar juegos de este tipo, a menudo mezclando elementos LGTB y géneros como la fantasía y la ciencia ficción. Otros de los reveladores títulos de Darkshire, todos divertidísimos, son 'Gay with a Pirate King', 'Trapped with a Cabin with Lord Byron', 'Be Gay, Solve Crime', 'D-List Superhero' o 'Space Junk Cyberpunk'.

today's one page rpg is an ancient literary classic retold across the centuries, best known as "Pedro Pascal On The Run With A Magical Child"

today's one page rpg is an ancient literary classic retold across the centuries, best known as "Pedro Pascal On The Run With A Magical Child"

(please do not abandon your allocated magical child at the gas station as it voids their warranty)

Cómo se juega

Es sencillo emprender esta aventura en la piel de Pedro Pascal. Para ello solo tienes que tirar un dado convencional de seis caras y mirar la tabla de 'Eventos en el viaje'. Pueden pasar tres cosas: si sacas de 1 a 3, camino abierto. Si sacas 4 o 5, pasas por una ciudad. En ambos casos, tienes que volver a tirar, y según las tablas, puntuarás en tres aspectos: 'Ooops', 'Persecución' o 'Refugio'. Si sacas un seis en la primera tirada, sumas un punto de 'Refugio', pero discutes con la criatura, que huye. El tiempo que pierdes buscando es la mitad del resultado de una nueva tirada de dados, que sumas a 'Oops' o 'Persecución', a tu elección. Cuando está hecho todo el proceso, vuelta a empezar.

El juego puede acabar de tres maneras: cuando la puntuación de 'Oops', 'Persecución' o 'Refugio' llega a diez. En el primer caso, pierdes. En el segundo, tienes la oportunidad de tirar un dado para estirar un poco más la huida. En el tercero, ganas. Y puedes decir, en cualquier momento "Estoy hasta las narices" y tirar un dado: con un 6, sumas seis puntas a tu cuenta de 'Refugio'. Con cualquier otro resultado, pierdes automáticamente. Nadie dijo que el apocalipsis fuera sencillo.

Una idea concisa, sencilla y directa, que parodia afectuosamente una de las convenciones narrativas más de moda en los últimos años. Con el éxito de 'The Last of Us' y la llegada de la inminente tercera temporada de 'The Mandalorian' tenemos garantizado para rato a Pedro Pascal haciendo de niñera. Con este juego de rol puedes ir ensayando para la guardería del apocalipsis.