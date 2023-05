Los 25 mejores animes de todos los tiempos y dónde verlos

La importancia del anime no ya como fuerza creativa en las últimas décadas, tremendamente influyente a muchísimos niveles, sino como gigante industrial, está fuera de toda duda. Para entender el audiovisual moderno hay que estar al tanto de lo que ha supuesto el anime en todas sus formas: de los clásicos más inevitables a las últimas y más arriesgadas novedades. Por eso te proponemos un viaje ligero por lo mejor de la animación japonesa: 25 piezas imprescindibles para adentrarse en los títulos históricos y los nuevos héroes.

Dragon Ball

¿Quizás el anime más importante de todos los tiempos? Quizás: las peripecias de Son Goku, basadas en la legendaria leyenda del Rey Mono (en sus inicios, luego ya entró en dinámicas propias absolutamente únicas) son de sobra conocidas, y siguen arrastrando a una legión de fans con cada nuevo anuncio de una serie, una película o un videojuego. Super Saiyans a cholón, hiperexpresividad y violencia para todos los públicos al 11 y personajes que, décadas después, mantienen un carisma imbatible.

Dónde verlo: ¿Por dónde empezar? Paradójicamente es una serie no muy fácil de encontrar en streaming ('Dragon Ball' y 'Dragon Ball Z', de momento, están desaparecidas), así que la más reciente 'Dragon Ball Super', que está en Crunchyroll y de la que siguen saliendo películas que continúan su historia, puede ser un buen principio, con el elenco clásico y un buen número de nuevos personajes.

One Piece

Desde 1999 lleva emitiéndose este anime histórico con más de un millar de capítulos a sus espaldas. La serie más popular desde 'Dragon Ball', además, va a recibir un brutal espaldarazo mainstream (esto es, si la adaptación está a su altura) cuando se estrene la versión live-motion de Netflix. Funcione o no, la con seguridad mucho más demencial versión animada sigue a nuestra disposición, con la búsquedas del esquivo tesoro del One Piece a bordo del Thousand Sunny.

Dónde verlo: En Crunchyroll

Sherlock Holmes

Estrictamente no es anime en estado puro, sino una coproducción de Japón con Italia. Pero el estilo de animación, el sello de Hayao Miyazaki (que dirigió los seis primeros episodios) y la fascinación japonesa con la Inglaterra victoriana están muy presentes. Un clásico total que no solo respeta la esencia del personaje original, sino que le inyecta elementos steampunk que se adelantan literalmente en décadas a modas futuras. El resultado sigue fresquísimo.

Dónde verlo: En Prime Video

Pokémon

¿En serio creíais que nos íbamos a olvidar de un título mítico como 'Pokémon'? La mastodóntica serie original, que ha concluido recientemente, consta de más de 1200 episodios y no es precisamente la niña bonita de la crítica, pero sí un capítulo importantísimo para entender la penetración de la cultura anime en Occidente. Un capítulo que, además, está muy lejos de cerrarse: cada nuevo videojuego de la franquicia sigue reventando las listas de ventas, hay una nueva serie en ciernes y con 'Detective Pikachu' la saga parece haber encontrado al fin una encarnación fílmica a la altura del mito. Tenemos Pikachu para rato.

Dónde verlo: En Atresplayer

Ataque a los Titanes

Ejemplo palmario de que, en términos de anime, una serie de estética extravagante y argumento marciano puede perfectamente convertirse en un éxito multitudinario e internacional. Aquí conoceremos a un grupo de habitantes de una ciudad rodeada de murallas que les protege de los ataques de gigantes caníbales, que a su vez ocasionalmente logran superar las barreras. Los protagonistas, tras una masacre reciente, deciden enrolarse en un ejército para derrotar a los gigantes, descubriendo de paso el mundo más allá de las ciudades.

Dónde verlo: En Prime Video, Netflix y Crunchyroll.

Neon Genesis Evangelion

Hay quien dice que es el mejor anime de la historia, y desde luego no será aquí donde vayamos a discutir semejante afirmación. Un clásico total de la vertiente más seria y reflexiva del medio, que no por ello renuncia a sus buenas dosis de robots gigantes. Tras un cataclismo ocurrido en 1999 por culpa de unas entidades conocidas como los "Ángeles", el planeta ha quedado en ruinas y hay que combatir a estos seres con los Evas, máquinas gigantes biomecánicas que solo algunos niños pueden pilotar. Una obra maestra de revisionados infinitos.

Dónde verlo: En Netflix

Berserk

Hay series y películas posteriores a este clásico de 1997, pero ninguno se acerca a la intensidad y poder icónico de esta historia cuyo argumento parece tópico (un mercenario errante armado con una enorme espada busca gloria en un mundo medieval de fantasía), pero cuya puesta en imágenes solo es comparable a la brutal calidad del manga original de Kentaro Miura. Esta serie adapta el arco de la Edad de Oro, y sigue sorprendiendo por sus oscuras connotaciones, su brutal violencia y su ambiente pesimista.

Dónde verlo: En Netflix

My Hero Academia

Una fantástica variación del últimamente muy en boga argumento de "todo el mundo tiene superpoderes". O al menos, más de la mitad de la población, donde un joven vive insatisfecho porque no es su caso. Sin embargo, su mayor héroe, All Might, decide convertirle en el nuevo portador de sus poderes, lo que le acabará destinando a una escuela donde aprender a controlar sus habilidades. Protagonista coral, enfoque accesible y resultón y un fandom muy activo para una serie cuyas cuatro temporadas disponibles hasta ahora se pueden disfrutar en Crunchyroll y que cuenta con varias películas, todas en Prime Video.

Dónde verlo: En Crunchyroll

JoJo's Bizarre Adventure

El manga de Hirohiko Araki es de sobra conocido por los aficionados que peinan canas (el primer videojuego que lo adaptó fue para Dreamcast) pero la serie es relativamente reciente y está asombrando por su atrevimiento estético y por conservar toda la flamboyante extravagancia del original. En el siglo XIX (a la japonesa, claro), el hermano adoptivo de Jonathan Joestar, Dio Brando, se convierte en vampiro con el poder de una máscara de piedra para arrebatarle el poder de la familia. Desde aquí, en cada temporada avanzaremos en el tiempo para conocer los desmanes de la familia Joestar.

Dónde verlo: T1-4 temporadas en Crunchyroll y T1-3 y 5 en Netflix

Yuri!!! On Ice

¡Basta de acción hiperviolenta! Este anime se ganó la admiración de los aficionados hace una década (aunque por desgracia sus últimos episodios supusieron un bajón de calidad considerable) y conserva intacto todo su refrescante espíritu optimista, que hunde las raíces en los clásicos animes deportivos. En esta serie conoceremos a un joven patinador artístico que sufre una gran derrota, lo que le hace estar al borde de la retirada. Pero un campeón del mundo acudirá en su ayda y se ofrece a entrenarle.

Dónde verlo: En Crunchyroll

Tokyo Ghoul

Un pequeño clásico moderno del terror más fantástico y juvenil, que narra la aparición en Tokyo de unos ghouls que comen carne humana, los tradicionales necrófagos que aquí reciben un lavado de cara hiperestético. Nuestro protagonista es atacado por uno de estos monstruos y sobrevive a duras penas, por lo que recibe un transplante de su propia agresora, lo que le convierte en una especie de criatura mixta. Basado en uno de los mangas más vendidos de la última década, y también con una adaptación a imagen real muy notable.

Dónde verlo: En Netflix

Vinland Saga

Tras la estela de todas las ficciones de vikingos que tan de moda están últimamente viene esta descarga de acción nórdica en estado puro: conoceremos a Thorfinn, en busca de venganza tras el asesinato de su padre. Las abundantes intrigas por subir al trono de Inglaterra configuran el trasfondo de esta serie frenética y violentísima que conjuga intrigas por alcanzar el poder con la vieja historia de venganzas a lo largo de los años.

Dónde verlo: En Netflix, Crunchyroll y Prime Video

Cowboy Bebop

Otro clásico absoluto, cuya reciente e infausta adaptación en Netflix no ha mitigado ni una pizca su carácter mítico. A ritmo de jazz febril, con una estética única y una orientación abiertamente adulta, esta fabulosa fantasía colorista de Shinichiro Watanabe mezcla noir y space opera de baja intensidad y nos presenta a un equipo de inolvidables cazarrecompensas espaciales en el año 2071, cuando la Humanidad se ha expandido mucho más allá de la Tierra.

Dónde verlo: En Netflix

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba

El monumental éxito de la película, uno de los largometrajes anime más taquilleros de todos los tiempos, ha dado una considerable fama a esta serie, que hasta el momento gozaba de un status de culto. Con una animación y una estética más cuidados de lo habitual, cuenta la historia de un joven cuya familia es asesinada y cuya hermana es transformada en un demonio. Desde entonces su único propósito será cazar a otros demonios mientras busca una cura para ella. De imaginería rica y siniestra, algunos de sus personajes, como el chico con cabeza de jabalí, se han convertido en iconos dentro del fandom.

Dónde verlo: Temporada 1 en Prime Video, Temporadas 2 y 3 en Crunchyroll

Bleach

Las 16 temporadas de este clásico absoluto del anime de acción y fantasía están en una plataforma no muy proclive a este tipo de material: Disney+. Allí puedes ver en su integridad esta icónica historia de un adolescente que tiene la capacidad de ver espíritus. Intentando proteger el espíritu de una niña pequeña, tiene un encuentro con una shinigami, una diosa de la muerte del folclore japonés que le revela su destino como guerrero que se tiene que enfrentar a los espíritus, imbuido de los poderes de los shinigami.

Dónde verlo: En Disney+

Devilman Crybaby

Acción, horror, drama y una sartenada de simbología satánica (que no olvidemos, para los japoneses tiene la misma validez que para nosotros la olimpiada de deidades aztecas) para la historia de un par de jóvenes que descubren que la única forma de impedir que una raza de demonios invada la Tierra es que uno de ellos se fusione con uno de estos seres. Basada en el histórico y macabro manga de Gō Nagai.

Dónde verlo: Disponible en Netflix

One-Punch Man

La idea del superhéroe casi omnipotente que pone mirando a Cuenca a todo el se cruza con él llevada hasta el paroxismo, con mucha parodia que deja el género de superhéroes tiritando. Saitama es precisamente ese superhéroe, capaz de derrotar a cualquier enemigo de un solo puñetazo, e iniciará una curiosa relación de maestro y discípulo con un cyborg que quiere seguir sus pasos.

Dónde verlo: Actualmente no está en ninguna plataforma, pero pasó por Netflix y Crunchyroll en el pasado. Está editado en sistemas domésticos.

Psycho-Pass

Por desgracia, solo las temporadas 3 y 4 de este estupendo anime de ciencia ficción distópica están disponibles en streaming, pero vale la pena acercarse a este clásico moderno de soberbia ambientación, donde un poco al estilo 'Minority Report', es posible predecir la probabilidad de que los ciudadanos vayan a cometer delitos. Los Ejecutores e Inspectores se encargan de controlar a esos sospechosos. Un anime adulto y complejo, que arranca como un procedimental pero pronto se convierte en una densa reflexión sobre el control y el poder.

Dónde verlo: T3-4 en Amazon Prime Video.

Aggretsuko

Uno de los animes más conocidos de toda la nueva hornada de producciones con estética heredada de los viejos tiempos del flash, solo que en esta ocasión sorprendentemente inspirada en personajes de Sanrio, los creadores de 'Hello Kitty!'. Esta producción exclusiva de Netflix nos presenta a Retsuko, una panda roja que trabaja en una oficina y cuya timidez la hunde en la vulgaridad del día a día. Pero por las noches acude a un karaoke donde canta brutalidades metal que le compensan por los abusos cotidianos.

Dónde verlo: En Netflix

Mob Psycho 100

Culto total es el que arrastra esta serie de estética personalísima y extravagancia constante en su estética y su argumento: un tímido estudiante de instituto descubre que tiene poderes psíquicos que se desbocan cuando se altera. Para evitar hacer daño a nadie intenta vivir una vida sin emociones, aunque a veces es más complicado de lo que parece, sobre todo cuando un timador quiere aprovechar sus aptitudes. Una mezcla siempre sorprendente entre el drama estudiantil cotidiano y las emociones fuertes tienen como fruto uno de los animes más inclasificables de esta lista.

Dónde verla: En Crunchyroll

Kill la Kill

Otra serie estrafalaria e inclasificable, que además viene con infalible sello de calidad: de su animación se encarga Trigger, de la que también hemos visto 'Little Witch Academia' o la reciente 'Cyberpunk: Edgerunners'. Nos trasladamos en ella a un Japón postapocalíptico donde el instituto es el centro de la sociedad, y la posición de sus alumnos dentro de su jerarquía es de vital importancia, determinada por sus uniformes, que le brindan poderes mágicos. El de la protagonista está hecho con fibra de la vida, que precisa de sangre y que quizás guarde el secreto tras la muerte de su padre.

Dónde verla: En Crunchyroll

The Ancient Magus's Bride

Fascinante mezcolanza de géneros que aparentemente no tienen nada que ver entre sí: fantasía de ribetes siniestros, terror pagano y romance adolescente, con la historia de una joven que ha tenido una vida traumática y se vende a sí misma en una oscura subasta. Quien le compra es un macabro mago que la quiere convertir en su aprendiz y esposa. Junto a él descubrirá una cantidad de detalles insólitos de su pasado.

Dónde verla: En Crunchyroll

Chainsaw Man

Una de las sensaciones recientes del género es esta extravagancia que destaca por su espectacular y sangriento planteamiento, aunque ha recibido también su buena dosis de quejas de los fans por su ritmo irregular y su discutible empleo del CGI. En cualquier caso, es una apuesta salvaje y distinta, en la que un joven necesitado de dinero se dedica a perseguir demonios acompañado de su perro diabólico. Pero una traición le convertirá en un ser incomparable: ¡el hombre motosierra!

Dónde verla: En Crunchyroll

Assassination Classroom

Con una estética tremendamente icónica y una mezcla única de humor salvaje, violencia y cuitas adolescentes, esta serie se ha convertido en un éxito que ha generado no solo los correspondientes cortos, OVAs y spin-offs, sino versiones de imagen real. El punto de partida ya es delirio del bueno: después de destruir el 70% de la Luna, una criatura anuncia a los seres humanos que, en un año, la Tierra tendrá el mismo destino a menos que los estudiantes de la clase 3-E del instituto Kunugigaoka, donde da lecciones sobre asesinato, consigan matarlo.

Dónde verla: En Netflix

Kuroko no Basket

Los animes deportivos tienen una larguísima tradición. También en nuestro país, donde a la vez que 'Dragon Ball', triunfaban 'Campeones' o 'Dos fuera de serie'. El baloncesto no ha tenido tanto calado, pero la reciente Kuroko no Basket puede medirse con la mítica Slam Dunk en términos de calidad: en ella conoceremos a un equipo de baloncesto de instituto prácticamente invencible, que tendrá que enfrentarse a un antiguo miembro que ahora juega para el equipo de otra institución.

Dónde verla: En Netflix y Prime Video

En Xataka | 11 espectaculares series para ver en streaming si te gustó 'Arcane' y quieres más acción y fantasía