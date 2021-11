11 espectaculares series para ver en streaming si te gustó 'Arcane' y quieres más acción y fantasía

Ya, lo sabemos. El final de 'Arcane' te ha dejado con ganas de más producciones a la altura de la estupenda serie basada en el lore de 'League of Legends'. No te preocupes: aunque brillar con tanta intensidad como el éxito de Netflix está complicado, traemos 11 producciones con toques en común con la serie de Fortiche. ¡Que no pare la fantasía de calidad!

'Love, Death & Robots'

Esta serie episódica de Netflix de animación para adultos obra de Tim Miller y David Fincher ya cuenta con una veintena de episodios solo vagamente conectados entre sí a través del amplísimo concepto del título. A menudo futuristas, siempre violentos e impactantes, son una buena muestra de cómo contar historias apasionantes en pequeñas píldoras de tiempo, y todo ello con un acabado visual y un diseño de personajes y escenarios francamente espectacular.

Puedes verla en Netflix

'Castlevania'

Aunque ha habido que esperar unos cuantos capítulos (y más de una temporada) para que coja ritmo, 'Castlevania' ha acabado convirtiéndose en uno de los animes para adultos más potentes y trotones de Netflix. El enfrentamiento entre el humano Trevor Belmont y Vlad Dracula se extiende por multitud de personajes y enfrentamientos, con estupendas secuencias de acción y, más raro de ver, terror bastante puro y sin aditivos. El equilibrio entre la sangre y el pánico está muy conseguido, y como adaptación de un videojuego clásico queda de lo más resultona.

Puedes verla en Netflix

'La materia oscura'

Si te ha gustado la ambientación de 'Arcane', posiblemente te resultará atractivo el estilo de época entremezclado con ramalazos de fantasía de esta lujosa adaptación de la trilogía de novelas de Philip Pullman. También tenemos aquí un mundo alternativo donde las almas de los humanos se manifiestan en pequeños animales que se llaman daemons. La búsqueda de una sustancia muy poderosa embarcará a la niña protagonista en una búsqueda que le llevará por otros mundos.

Puedes verla en HBO Max

'Fate / Zero'

Espléndidamente basada en una novela de Gen Urobuchi e ilustrada por Takashi Takeuchi, esta serie anime se ha convertido en uno de los grandes éxitos recientes de Netflix. Cuenta el enfrentamiento de siete magos en un torneo llamado la Cuarta Guerra del Santo Grial, donde el el premio es precisamente ese, un cáliz que concede deseos. Intrigas, meditaciones metafísicas y secuencias de acción extraordinarias.

Puedes verlo en Netflix

'Guardianes de la Noche: Tren infinito'

'Arcane' es el último gran éxito reciente de la animación al margen de las eternas Disney, Pixar y compañía. Pero hace unos meses se le adelantó ''Guardianes de la Noche': su primera temporada está en Crunchyroll, y el auténtico bombazo de taquilla llegó con la película 'Tren infinito'. Describe el viaje de un peculiar héroe, Tanjiro Kamado, que a bordo de un tren especial pretende derrotar a un poderoso demonio, y amplía uno de los arcos argumentales del manga superventas en el que se inspira.

Puedes verla en Amazon Prime Video y Movistar+

'Sombra y hueso'

La última superproducción fantástica de Netflix está basada en una serie de novelas young adult de tremendo éxito y describe un mundo fragmentado en dos por una tenebrosa barrera. Allí hay criaturas que viven gracias a la carne humana, y aun así, una joven cartógrafa decide adentrarse en la zona junto a un amigo. Allí descubrirá que posee poderes que pueden cambiar el mundo..

Puedes verla en Netflix

'The Seven Deadly Sins'

Más tramas de heroínas elegidas y combates épicos en otro de los animes más populares de Netflix, basado en un manga de Nabaka Suzuki. Aquí seguiremos a una princesa que intenta proteger a su padre de unos tiranos, y recurre a un clan de siete criminales, cada uno nombrado tras un pecado capital que define sus delitos del pasado. Y conoceremos incluso una relación entre la princesa y el líder de los Siete Pecados que se remonta milenios atrás en el tiempo.

Puedes verla en Netflix

'DOTA: Sangre de dragón'

'DOTA 2' es un MOBA de Valve que llegó al mercado antes que 'League of Legends', y aunque pronto fue sobrepasado por el éxito de éste, sigue siendo uno de los juegos clave y con más usuarios del género. Y también tiene un anime en Netflix, aunque no tuvo la repercusión de 'Arcane'. Lo protagonizan una pareja de héroes en un mundo de fantasía: Davion, un caballero dragón, es decir, de atributos parcialmente monstruosos, y Mirana, una princesa exiliada que busca fragmentos de unas flores de loto robadas.

Puedes verla en Netflix

'The Nevers'

Si te interesa el estilo retro de los mundos imaginarios de 'Arcane' tienes una cita con 'The Nevers', donde Joss Whedon nos empuja a un Londres victoriano donde viven un grupo de mujeres conocidas como "Las tocadas", que tienen habilidades entre peligrosas y fascinantes, y que son reclutadas por una pareja que quiere protegerlas y adiestrarlas. Es decir, los códigos de los mutantes de Marvel en el siglo XIX, en una serie que tuvo una génesis accidentada por culpa de la pandemia, pero cuya primera temporada ya puedes ver completa.

Puedes verla en HBO Max

'Fullmetal Alchemist'

El mundo retrofuturista de 'Arcane', de aires steampunk (es decir, esa mezcla de máquinas de vapor y engendros mecánicos en la Inglaterra Victoriana), tiene un claro precedente en este anime de culto que ha tenido dos versiones, ambas de gran calidad. La segunda, 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood', es obra del estudio BONES, que ahora ha vuelto a Netflix con 'Super Crooks'. Todo arranca cuando intentando resucitar a su madre, los hermanos Elric rompen la regla más importante de la alquimia: la transmutación humana. Por una serie de mutaciones en su cuerpo se ven obligados a buscar la piedra filosofal.

Puedes verla en Netflix

'Super Crooks'

Aunque temática y estéticamente poco tiene que ver con 'Arcane', es el último estreno anime de Netflix, y demuestra que la plataforma está apostando fuerte por las producciones de animación, sean del origen que sean. En este caso se inspiran en un cómic de Mark Miller, con quien ya colaboraron en 'Jupiter's Legacy', para dar pie a a una de las series recientes más singulares de Netflix, con una dinámica de película de atracos... entre supervillanos.