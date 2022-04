Las mejores series de 2022 hasta ahora y las más esperadas que están por venir

Un año da para mucho, y con las ganas (y la necesidad) que tienen las plataformas de streaming de posicionarse en el panorama post-pandemia, mucho más. De momento, tenemos un 2022 absolutamente prometedor, con un arranque en el que ya hemos presenciado algunas series imprescindibles y con unos cuantos platos fuertes por llegar. Esto es lo que nos ha dado 2022 y lo que aún está por venir.

Las mejores series de 2022 hasta ahora

'Archivo 81'

Uno de los primeros sorpresones del año llegó a Netflix casi de tapadillo, y como vino se fue: la plataforma ha anunciado que no habrá segunda temporada, dejando con la miel en los labios a los fans. La historia de un restaurador de cintas de vídeo que recibe el encargo de recuperar unas grabaciones dañadas en un incendio se convierte en una pesadilla alucinógena que usa el tropo del metraje maldito para conectar con los creepypasta (está basado en un podcast que bebe de ese estilo), pero también con 'La semilla del diablo' y con el terror de última generación.

Puedes verla en Netflix

'El Pacificador'

La serie superheroica del año, muy por delante de las formales y previsibles propuestas de Marvel, es este disparate que rezuma el estilo de James Gunn por los cuatro costados. Partiendo de uno de los personajes más ambiguos de 'El Escuadrón Suicida', 'El Pacificador' nos presenta a un grupo de idiotas al servicio del gobierno intentando detener una invasión parasitaria en nuestro planeta. Humor cafre, excelentes secuencias de acción, John Cena en su salsa y los mejores títulos de crédito del año.

Puedes verla en HBO Max

'Separación'

Apple TV+ sigue brindándonos las series más elegantes y sofisticadas del panorama del streaming. Esta producción de Ben Stiller es una magnífica reflexión sobre nuestra dependencia del trabajo asalariado y los malabarismos que nos inventamos para no caer en la más pura desesperación. Con una capa estética de ciencia-ficción vintage, un reparto excepcional donde destacan John Turturro y Christopher Walken y una enorme cantidad de enigmas que solo han comenzado a resolverse, esta propuesta tiene todos los papeles para convertirse en una de las indiscutibles series obligatorias del año.

Puedes verla en Apple TV+

'¡La serie de Cuphead!'

Dividida en pequeñas miniaturas, esta adaptación del loquísimo mundo camp de 'Cuphead' respeta a la perfección la vibrante estética de dibujos animados primigenios y el swing del videojuego. La idea de convertir un juego sin argumento en una sucesión de pequeñas historias que rinden homenaje a los cartoons de antaño tenía todos los papeles para salir mal, pero el experimento funciona y tan solo le falta una pizquita de rotoscopio para imitar a la perfección aquellos demoniacos dibujos animados.

Puedes verla en Netflix

'El libro de Boba Fett'

El spin-off de 'The Mandalorian' no tiene el factor sorpresa (ni, la mayor parte del tiempo, a Grogu), pero es un estimable western espacial con episodios muy notables. Aunque estos son, precisamente, los que más dependen de lo visto en 'The Mandalorian', el conjunto es una competente historia de aventuras que, ante todo, sirve para que el espectador se plantee si quiere más Tatooine en su vida. La respuesta, posiblemente, nos la dé 'Obi-Wan Kenobi'

Puedes verla en Disney+

'Estamos muertos'

El apocalipsis vírico-zombi se desata en el entorno de un colegio coreano, en una serie salvaje y trepidante, quizás algo más larga de la cuenta, y muy lejos del impacto del fenómeno coreano de 2021 para Netflix, 'El juego del calamar', pero el resultado es potente y notable. Del mismo modo que aquella trataba entre líneas de la penosa situación a la que se ven abocados muchos coreanos debido al capitalismo salvaje que reina en el país, esta serie se adentra en el drama estudiantil de unos adolescentes presionados hasta la asfixia para competir. Si te interesa el terror con entrelineados contundentes, es para ti.

Puedes verla en Netflix

'Raised by Wolves' T2

La inclasificable serie producida por Ridley Scott sobre una colonia de humanos (supervisados por una pareja de robots, el gran hallazgo de la propuesta) sigue adelante, perdiendo el tono sencillo y casi abstracto de la primera temporada. En este caso, aumenta la escala y la ambición, pero mantiene ese grado de imprevisibilidad y ese fuerte simbolismo sobre el origen de la vida que retrotrae a tiempos más simbólicos y literarios de la ciencia ficción. Excelente ambientación y reparto en una carrera hacia literalmente quién sabe dónde.

Puedes verla en HBO Max

'Vikingos: Valhalla'

Netflix sigue intentando localizar su réplica a 'Juego de tronos', y ahí sigue tanto con The Witcher' como con este spin-off de 'Vikingos' que se sitúa cien años después de la acción de aquella. En este caso nos vamos al principio del final de la era vikinga, en el enfrentamiento con los ingleses en batallas míticas. Acción, violencia y gente robusta abriéndose la cabeza con martillos.

Puedes verla en Netflix

'Caballero Luna'

Acaba de arrancar la última serie Marvel, y aunque en términos generales no es tan iconoclasta como prometían en Disney que lo sería, sí que supone un estimable punto y aparte para todas las tramas derivadas de las películas originales de Los Vengadores. Excepcional trabajo de Oscar Isaac y Ethan Hawke y un generoso jugueteo con las convenciones de las identidades múltiples típicamente superheroicas, para una serie cuyo único problema es saberse parte de un universo ajeno que viene con un sinnúmero de reglas incorporadas.

Puedes verla en Disney+

'Estación once'

Aunque siendo estrictos se estrenó la semana final de diciembre de 2021, como 'El libro de Boba Fett' (que llegó el último día del año pasado), el desarrollo y el impacto de la serie llegó ya en 2022. La idea de una pandemia que acaba con casi toda la población del planeta no es lo que más apetece ver en estos momentos, pero su estructura reposada y su tono generalmente optimista la convierten en una propuesta diferente, que va intercalando la vida de una joven en dos épocas: cuando es una niña y se desencadena la infección y veinte años después, intentando ayudar a reconstruir la sociedad.

Las mejores series que están por venir

'Outer Range'

No pasan de moda las series con misterios inabarcables, con un punto existencialista y un matiz morboso. La sensacional 'Yellowjackets' (otra que empezó en 2021 y acabó en 2022) es una de las últimas pruebas de que el formato sigue de moda, y coincide con 'Outer Range' en su reparto de estrellas y actores experimentados. De momento hay pocos detalles sobre esta producción de Prime Video, salvo que tiene un aire de ambientación western y que girará en torno a una familia comandada por Josh Brolin y Lili Taylor que descubren un misterio sin aparente sentido en su rancho.

En Prime Video el 15 de abril

'Obi-Wan Kenobi'

Y tras 'El libro de Boba Fett'... no nos movemos de Tatooine. Con la filosofía de Disney de no apartarse demasiado de ese libro sagrado de la franquicia que es la trilogía original de películas de George Lucas, nos llega este relato de un Obi-Wan Kenobi vigilando al niño Luke Skywalker diez años después de lo que vimos en 'La venganza de los Sith'. Para ello recuperamos a Ewan McGregor como el maestro Jedi y a Hayden Christensen como Anakin Skywalker.

En Disney+ el próximo 25 de mayo

'Ms. Marvel'

Las primeras imágenes en movimiento de 'Ms. Marvel' han decepcionado a algunos fans que esperaban una traducción más literal de los poderes de la heroína adolescente desde el cómic, donde tenía una elasticidad tipo Mr. Fantástico. Al final lo que veremos serán poderes brilli-brilli en una serie prevista inicialmente para 2021 y que ha acabado retrasándose, y donde conoceremos una perspectiva singular de acercamiento al MCU: el de una fan de todo el universo superheroico, Kamala Khan, que recibe poderes cósmicos.

En Disney+ el próximo 8 de junio

'House of the Dragon'

Después de algún que otro proyecto cancelado, unos cuantos titubeos y todas las plataformas intentando poner en pie "su propia Juego de Tronos", HBO tiene al fin fecha para su propia precuela, ambientada 200 años antes de lo que vimos en la serie original. En ellas conoceremos el principio del fin de la Casa Targaryen y sus tejemanejes en torno al trono de hierro, y se basará en el libro de George R.R. Martin 'Fuego y sangre'. Al frente están Ryan J. Condal y Miguel Sapochnik, que dirigió episodios tan queridos de la serie como el de la Batalla de los Bastardos.

En HBO el próximo 22 de agosto

'El Señor de los Anillos: Anillos de Poder'

Por supuesto que uno de los proyectos más queridos por el fandom de la fantasía no iba a llegar exento de polémica. Las libertades que se han tomado con la obra de Tolkien y su enfoque abiertamente orientado a todos los públicos parece que han tocado alguna fibra sensible. Habrá que esperar al estreno después del verano, pero de momento lo que sabemos es que es una precuela en toda regla, y veremos cómo se forjan los 20 anillos de poder.

En Prime Video el próximo 2 de septiembre

'Wool'

Apple se ha convertido en 2021 en una de las plataformas a las que prestar atención obligatoria, y esperamos que en 2022 conserve la racha (de momento, con 'Separación' ya tiene toda nuestra atención). Uno de sus proyectos más prometedores es esta serie protagonizada por Rebecca Ferguson (en la imagen, en 'Dune') basada en la trilogía de novelas distópicas 'Crónicas del silo' de Hugh Howey. Conoceremos a una comunidad de humanos que se refugian en un silo de una atmósfera tóxica futura.

Próximamente en Apple TV+

'Wednesday'

Sobre el papel, la idea es escalofriante: andar hurgando en el legado de una de las creaciones más memorables del fantástico de los noventa, la Miércoles de Christina Ricci en las dos películas de 'La Familia Addams'. Pero lo potente del personaje, la producción de Tim Burton y lo bien que le salió a la plataforma una serie de tono similar, 'Una serie de catastróficas desdichas' hace que tengamos esperanzas en este viaje a los años de instituto de la siniestra criatura de los Addams. Protagoniza la talentosa Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones dará vida a Morticia.

Próximamente en Netflix

'The Midnight Club'

La relación de Mike Flanagan con Netflix sigue siendo una de las más interesantes creativamente del panorama actual del streaming. Su nueva propuesta conjunta es una adaptación del libro de terror para adolescentes del mismo nombre, obra de Christopher Pike y que no conviene confundir con la también mítica 'El club de la medianoche' de Nickelodeon. En cualquier caso, esta nueva propuesta de Flanagan parece recordar más a 'Stranger Things' que a Stephen King, y nos contará cómo siete jóvenes, enfermos muy graves en un hospital, se cuentan historias de terror para entretenerse y llegan a un pacto: el primero de ellos en morir comunicará al resto cómo es el más allá. En el reparto figura Heather Langenkamp, la mítica Nancy de 'Pesadilla en Elm Street'.

Próximamente en Netflix

'Andor'

Por supuesto, 'Obi-Wan Kenobi' no va a ser el único spin-off de 'Star Wars' que vamos a ver en Disney+ este año, plataforma donde se está desarrollando casi el cien por cien del apartado audiovisual de la franquicia, con la salvedad de los videojuegos. Esta serie sigue las peripecias del espía Cassian Andor (Diego Luna) cinco años antes de lo visto en 'Rogue One' mientras que se forma como espía para la Alianza Rebelde. En el reparto, Stellan Skarsgård, Fiona Shaw y el regreso de Forest Whitaker como Saw Gerrera.

Próximamente en Disney+

'Avatar: The Last Airbender'

El infausto recuerdo de la película de Shyamalan hizo que una hipotética adaptación en imagen real de la fenomenal serie animada quedara congelada durante años. Finalmente, es Netflix la que se ha hecho con los derechos, y aunque los creadores del original no están involucrados (aunque al principio sí lo estaban, lo que huele a cuerno quemado), el reparto es interesante -Daniel Dae-Kim ('Lost'), Gordon Cormier, Kiawentio, Ian Ousley y Dallas Liu- y el material de partida, lleno de posibilidades.

Próximamente en Netflix

'The Three-Body Problem'

Las expectativas están por las nubes con esta adaptación que se asienta sobre dos vértices: por una parte es el primer fruto del millonario contrato que une a los showrunners de 'Juego de tronos', David Benioff y Dan Weiss, con Netflix. Por otra, es la primera adaptación internacional de la primera pieza de la trilogía de Cixin Liu que puso en el mapa el fascinante panorama de la ciencia-ficción china. Compleja y abstracta, la novela original no es fácil de adaptar, pero ya parte de un reparto muy sugestivo: Eiza Gonzalez, Jovan Adepo, Benedict Wong, John Bradley y Liam Cunningham.

Próximamente en Netflix

'The Sandman'

Uno de los grandes cómics modernos recibe al fin una adaptación -que tiene el beneplácito de su creador, Neil Gaiman-, y en el que parece que se ha invertido un gran esfuerzo en términos de ambientación y escala. El formato serie, por una vez, es el adecuado para una historia de esta envergadura, y en el reparto destacan Tom Sturridge como Sueño, Gwendoline Christie como Lucifer, y una gran cantidad de secundarios como Boyd Holbrook, David Thewlis, Charles Dance, Kirby Howell-Baptiste y Patton Oswalt, entre otros.

Próximamente en Netflix

'Citadel'

Richard Madden ('Eternals') se alía con unos hermanos Russo recién salidos del MCU para una ambiciosa producción de Amazon que tendrá spin-offs en Italia, India, España y México, donde se expandirá la trama principal, que versará en torno a un espía. De momento no hay más datos sobre una serie con una dinámica que, de momento, solo se puede permitir una plataforma de la envergadura de Amazon.

Próximamente en Prime Video

'Paper Girls'

Uno de los cómics más apasionantes de los últimos tiempos, guionizado por el cotizadísimo Brian K. Vaughan ('Y: El último hombre', 'Ex Machina', 'Runaways', 'Saga'), será fruto de una adaptación de la que no se sabe nada aún, pero que puede convertirse en un relevo perfecto para el fenómeno 'Stranger Things'. O mejor todavía, porque ésta tiene viajes en el tiempo.

Próximamente en Prime Video

'She-Hulk'

Más Marvel, cuyo desarrollo del MCU está siendo más activo en Disney+ que en el cine, en una serie que parece picotear del estilo ligero de 'Ojo de Halcón' y que toma nota de la encarnación de la prima de Hulk que se lleva desarrollando desde hace unos cuantos años en los cómics, enfocada en su carrera como abogada tanto como en sus incursiones superheroicas. Protagoniza Tatiana Maslany, a la que vimos en 'Orphan Black' y 'Perry Mason', y sobre todo, centra su atención en Nueva York, lo que la hace interesante para quienes esperen nuevas incursiones del Netflix-verso Marvel en el MCU tradicional.

Próximamente en Disney+

'Secret Invasion'

El estreno más enigmático de los próximos meses para Marvel, del que aún no se tienen datos, aunque sí la garantía de que, pese a las apariencias, no tenemos ante nosotros el nuevo gran evento del MCU al estilo Thanos. Sí sabemos que veremos a Nick Fury (Samuel L. Jackson), Maria Hill (Cobie Smulders) y Talos el Skrull (Ben Mendelsohn). Son precisamente los Skrulls los que han ido sustituyendo a gente de todo el planeta, en una historia que esperamos que tenga más de 'La invasión de los ultracuerpos' que de 'Capitana Marvel'.