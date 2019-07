Las 13 mejores series de anime que se pueden ver en Netflix

Se podría pensar que al existir plataformas especializadas en anime, como Crunchyroll, la oferta de anime estaría limitada. Pero no, Netflix es un claro ejemplo de ello, ya que el catálogo de la plataforma ha ido aumentado de forma considerable mes con mes, por lo que nos podemos encontrar con verdaderas joyas, desde clásicos hasta producciones originales.

Por ello, hoy en Xataka haremos un pequeño recorrido por las que consideramos las 13 mejores series de anime que podemos encontrar actualmente en Netflix. Y ojo, nos referimos sólo a series, por lo que las películas quedarán para una lista posterior.

'Neon Genesis Evangelion'

Teníamos que empezar esta lista con uno de los animes más importantes de la historia: 'Neon Genesis Evangelion', el cual nos relata de una forma peculiar temas sumamente complejos de filosofía, psicología y religión. Aquí nos encontramos en el año 2015, cuando la humanidad es atacada por seres conocidos como 'Ángeles', los cuales se combaten con el uso de mechas humanoides conocidos como EVA, que son controlados por jóvenes capaces de sincronizarse con ellos de una forma especial.

'Fate/Zero'

La franquicia 'Fate' cuenta con un montón de animes y spin-off, pero 'Fate/Zero' se destaca por tener una historia más oscura con temática más madura. La serie se desarrolla 10 años antes de los acontecimientos de 'Fate/stay night', y detalla los sucesos que llevaron a la 4a Guerra por el Santo Grial.

'One-Punch Man'

Otro de los animes más populares ya está disponible en Netflix. Aquí nos cuentan la historia de Saitama, un peculiar pero poderoso superhéroe que derrota a sus enemigos con un único golpe de su puño. Debido a esto, Saitama se muestra indiferente y bajo una actitud extraña para los superhéroes que solemos conocer.

'Fullmetal Alchemist: Brotherhood'

Ante el debate de cuál es mejor, si la primera o esta segunda serie basada en el famoso manga, nos decantaremos por la segunda. Y es que 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' se apega más estrechamente al manga y nos presenta una narrativa sumamente apasionante, donde los hermanos Elric deben pagar el precio por devolverle la vida a su madre muerta.

'Devilman Crybaby'

Si pudiéramos resumir este anime sería así: se trata de una alucinante serie psicodélica, hiperviolenta e hipersexual. Una serie original de Netflix que se basa en el manga 'Devilman' de Gō Nagai. Aquí nos cuentan la historia de Akira, un tipo sumamente pasivo que se transforma en un bestial demonio que aprovecha sus habilidades para combatir el mundo y su decadencia.

'Death Note'

Otra joya de los animes contemporáneos, una obra maestra que plantea que alguien puede ser capaz de matar a cualquier persona con sólo escribir su nombre en una libreta, donde incluso de puede elegir el tipo de muerte. Una serie obligada que cae en interesantísimos debates éticos.

'Little Witch Academia'

Estamos en la Academia Mágica Luna Nova, un colegio femenino donde las jóvenes estudian para convertirse en brujas. Una historia sumamente divertida llena de mensajes que van desde la amistad y la bondad, hasta cómo evitar los comentarios tóxicos y las críticas de aquellos que buscan hacernos daño.

'Your Lie in April'

Para aquellos que buscan dramas emocionales de una manufactura casi perfecta, 'Your Lie in April' es lo que están buscando. Este anime nos relata la vida de un pianista de nombre Kousei Arima, que tras la muerte de su madre, su vida pierde sentido y deja de tocar el piano. Esta serie es de las pocas producciones nuevas hechas de la vieja forma artesanal, por lo que su estética es maravillosa, que además se complementa de forma perfecta con un soundtrack que encaja con las emociones que vemos en pantalla.

'Aggretsuko'

Sanrio, el creador de 'Hello Kitty', nos trae esta hilarante historia que en el fondo trata temas de actualidad. Aquí nos cuentan el día a día de Retsuko, una oficinista de Tokio que se enfrenta a malos tratos y temas sexistas en su lugar de trabajo, los cuales sobrelleva gracias a intensas sesiones de karaoke con temas heavy metal.

'Hi Score Girl'

Basado en el manga 'High Score Girl', la serie nos relata la vida de Haruo Yaguchi, un jugador de máquinas arcade, que con la ayuda de su compañera Akira Oono, a quien conoce por el juego 'Street Fighter II', buscan ser jugadores profesionales. Todo un viaje retro que ha sido una sensación en Netflix.

'Knights of Sidonia'

Uno de los primeros animes producidos por Netflix es 'Knights of Sidonia', que se basa en el manga 'Sidonia no Kishi', el cual se ha convertido en un clásico dentro del plataforma. La historia se desarrolla mil años después de la destrucción de la Tierra, donde unos seres conocidos como Gaunas buscan acabar con la humanidad. La serie toca temas tecnológicos sumamente interesantes como la clonación humana, la reproducción asexual o la ingeniería genética humana, tan de moda últimamente.

'The Seven Deadly Sins'

Basada en el famoso manga 'Nanatsu no Taizai', 'The Seven Deadly Sins' es otra producción original de Netflix que nos sitúan en un mundo fantástico donde 'Los Siete Pecados Capitales' es una vieja orden desaparecida conformada por los peores criminales, que ahora buscan ser reunidos por la princesa para que le ayuden a recuperar su reino.

'Ataque a los Titanes'

Y cerramos con el anime de moda, una brutal historia que se ha convertido en lo más visto de los últimos años. 'Ataque a los Titanes' nos cuenta la historia de Eren Jaeger y sus amigos Armin Arlert y Mikasa Ackerman, quienes viven en un mundo donde la población humana vive concentrada dentro de tres grandes muros, esto con el objetivo de protegerse de unos seres gigantescos llamados Titanes.

