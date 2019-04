Los 13 mejores documentales que se pueden ver en Netflix

Poco a poco Netflix ha ido creado un catálogo impresionante de contenido en su plataforma, y aunque muchas veces los reflectores apuntan a sus series o películas originales, la realidad es que a día de hoy cuenta con una amplia gama de documentales, donde incluso hay algunos de producción propia.

Dentro de los documentales de Netflix podemos encontrar cosas interesantísimas que van desde historia de la música, centrados en la naturaleza o el espacio, hasta investigaciones criminales o científicas, pasando por cosas curiosas dentro de la cultura pop. Hoy en Xataka haremos un pequeño recorrido por los que consideramos los 13 mejores documentales que podemos encontrar actualmente en Netflix.

'Our Planet' ('Nuestro Planeta')

El proyecto más ambicioso de Netflix dentro de los documentales es 'Our Planet', una producción que contó con la participación de más de 600 personas que trabajaron durante cuatro años en rodar en más de 50 países, se centra en la belleza y los grandes momentos que podemos encontrar aquí, en nuestro planeta. Un homenaje a nuestro planeta Tierra que a la vez busca crear conciencia en el daño que estamos ocasionado.

En su versión original, 'Our Planet' es narrado por Sir David Attenborough, científico británico y uno de los mayores divulgadores del mundo natural en el mundo. Mientras que para la versión española tenemos a Penelope Cruz y Salma Hayek para la latinoamericana.

'Period. End of Sentence'

Ganador al Óscar como mejor cortometraje documental, 'Period. End of Sentence' es una historia que en sólo 26 minutos nos adentra en una realidad donde la menstruación es sinónimo de tabú en India. Un relato que se centra en el apoderamiento femenino donde son las mujeres quienes deciden hacer algo para terminar con esto.

'One Strange Rock'

Dirigido por Darren Aronofsky y narrado por Will Smith, 'One Strange Rock' no sólo es uno de los mejores documentales que podemos encontrar en Netflix, sino también un maravilloso viaje visual y narrativo de la mano de ocho astronautas, quienes nos presentan los fenómenos de nuestro planeta desde una perspectiva única, ya que ellos son de los pocos afortunados que han visto a la Tierra desde el espacio.

'Grass is Greener'

El tema de la marihuana y su legalización ha sido por años un tema delicado, con corrientes que aprueban su uso recreativo y otras que lo rechazan enérgicamente. En 'Grass is Greener' nos centramos en Estados Unidos y su extraña relación entre la marihuana, el racismo y su relación con la cultura pop y la música. El documental también marca el debut de la estrella de hip hop Fab 5 Freddy, y cuenta con la participación de importantes figuras como Snoop Dogg, Damian Marley y B-Real de Cypress Hill.

'George Harrison: Living in the Material World'

Uno de los mejores documentales de música, a pesar de ser de 2011, es 'George Harrison: Living in the Material World', una mirada íntima y extremadamente completa, por ello dura casi tres horas y media, del legendario guitarrista de The Beatles. El documental es dirigido por el gran Martin Scorsese y cuenta con la asesoría y apoyo de la viuda de Harrison, Olivia. Ganador de dos premio Emmy, 'George Harrison: Living in the Material World' es un documental obligado para los amantes de la música.

'Ícaro'

El primer premio Óscar para Netflix fue por 'Ícaro', un documental que se adentra en la mafia del dopaje de ciclistas, lo que provocó un escándalo deportivo en 2015, el cual descubrió que no sólo los atletas eran responsables, sino también autoridades del gobierno ruso.

'The True Cost'

La moda tiene un precio, y no sólo es monetario. 'The True Cost' es un aclamado documental que muestra la cruda realidad sobre los verdaderos costes de una prenda de moda, la cual tiene relación con la oferta del consumidor y las condiciones poco favorables, que rayan en la explotación, de los trabajadores, donde incluso el trabajo infantil e ilegal está involucrado.

'Audrie & Daisy'

Un relato desgarrador, producido por Netflix, que centra en el cyberbulling. En 'Audrie & Daisy' se nos cuenta la historia de dos adolescentes que sufrieron abusos y acosos vía internet, lo que finalmente terminó en agresiones sexuales. El documental busca poner énfasis en la redes sociales como elemento dañino y la falta de leyes capaces de ayudar a quienes sufren este tipo de acosos.

'Cowspiracy'

Según 'Cowspiracy', la ganadería es hoy día la industria más destructiva a la que se enfrenta nuestro planeta. En este documental se trata de poner en la mesa las consecuencias de esta industria, que van desde la escasez de agua hasta el calentamiento global. Así como una investigación acerca de las políticas públicas que permiten este tipo de actividades.

'LA 92'

Bajo una producción de National Geographic, 'LA 92' muestra por primera vez escenas inéditas de los disturbios que se desataron tras el juicio de Rodney King en 1992. Disturbios que terminaron con violentos enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos, quienes hicieron que su voz y reclamo racial se escuchara en todo el mundo.

'Blackfish'

Un fascinante relato acerca de Sea World, el cual se centra en la colección de orcas que formaron parte del parque y especialmente de Tilikum, una ballena que fue responsable de la muerte de al menos tres personas mientras estuvo en cautiverio. 'Blackfish' es narrada por los mismos empleados de Sea World.

'Terra'

¿Cómo es la relación del ser humano con otras especies en la Tierra a medida que el mismo ser humano se aísla cada vez más de la naturaleza? Esta es la premisa detrás de este espectacular documental producido por la fundación GoodPlanet. 'Terra' trata de ser una llamada de atención de cómo los humanos estamos dejado de lado cosas importantes para centrarnos en cosas banales. ¿El humano es cada vez menos humano?

'What the health'

Tras el éxito de 'Cowspiracy', los creadores de aquel documental lo vuelven a intentar con 'What the Health', un documental que expone la corrupción en el gobierno y las grandes empresas que, supuestamente, nos está costando miles de millones de dólares en atención médica al mantenernos enfermos. Se trata de una crítica que asegura que la mayoría de los alimentos de origen animal son la principal causa de enfermedades como cáncer y diabetes.