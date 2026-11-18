En apenas una semana tendrá lugar el Black Friday de 2026, en un año donde conseguir buenos precios en hardware, videojuegos y tecnología es casi más importante que nunca por la subida incansable del precio de muchos dispositivos y componentes. Razón de más para estar atentos a rebajas con las que ahorrarnos un buen pellizco.

Pero ni siquiera hace falta esperar a la próxima semana para conseguir chollos en consolas, gracias a ofertas como las que tiene ahora aplicadas MediaMarkt en su outlet en algunas Nintendo Switch de la pasada generación, todas ellas disponibles por menos de 220 euros:

Nintendo Switch Lite en color turquesa por 182,15 euros, en estado "de exposición"

en color turquesa por 182,15 euros, en estado "de exposición" Nintendo Switch en color azul y rojo por 216,75 euros, en estado "usado"

Dos excelentes consolas portátiles a día de hoy

MediaMarkt, que tiene activas desde hace días varias campañas de Black Friday anticipado, también vende a través de su popular outlet de eBay. Lugar donde encontramos, sobre todo, ofertas en artículos de exposición o usados. Aunque a veces, también se dejan ver algunos que otros completamente nuevos y a estrenar.

En este caso, podemos hacernos con dos de las Switch de la pasada generación a unos de los precios más bajos a los que las hemos visto. Justo antes de Black Friday, además. Ofertas perfectas para darnos un capricho relativamente económico sin esperar al Viernes Negro.

Nintendo Switch Lite, más compacta que ninguna otra, está pensada para el juego en modo portátil al no incluir dock ni permitir retirar sus mandos, y es perfecta para llevar siempre encima. Switch original, por su parte, resulta más versátil al permitir jugar tanto en televisiones como en la propia consola. Y sí deja cambiar sus Joy-Con por otros e incluso por mandos de terceros mucho más ergonómicos.

⚡ EN RESUMEN: consolas nintendo switch y switch lite ✅ LO MEJOR Muy buenos precios, de los mejores hasta la fecha en ambas consolas ❌ LO PEOR No son nuevas a estrenar

No son las consolas más actuales del mercado 💡 CÓMPRALAS SI... buscabas alguna Switch de la pasada generación al menor precio posible ⛔ NO LAS COMPRES SI... prefieres estrenar tus propias compras o dar el salto a la actual generación con Switch 2

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Imágenes | Compradicción, MediaMarkt, Nintendo

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