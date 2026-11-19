El Google Pixel 11 era uno de los móviles más esperados del año y el Black Friday es uno de esos momentos del año que muchos esperan para renovar su teléfono móvil. Si estás pensando en comprar el Pixel 11, en el Día sin IVA de MediaMarkt es donde más barato lo vas a encontrar en plena época del Black Friday, ya que lo puedes conseguir por 698,35 euros en su versión de 256 GB.

Un móvil perfecto para fotos

Este Google Pixel 11 tiene un tamaño compacto perfecto para llevarlo en el bolsillo. Su pantalla es de tipo OLED de 6,3 pulgadas, con 120 Hz y 2.000 nits de brillo, por lo que se desenvuelve muy bien incluso a plena luz del sol.

Si quieres disfrutar de una experiencia Android pura, este móvil es perfecto para ti. Su cerebro es el procesador Google Tensor G6 con chip de seguridad Titan M3, que garantiza actualizaciones durante siete años. Además, el modelo que puedes conseguir a este precio viene con 12 GB de RAM y un almacenamiento interno de 256 GB, más que suficiente para un usuario estándar.

Una de las cosas por las que más destaca este smartphone de Google es por su apartado fotográfico, ya que cuenta con una triple cámara de 48+13+10,8 MP. Su batería admite carga rápida a 30 W y es un móvil con certificación IP68 frente a agua y polvo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el Google Pixel 11 hoy ✅ LO MEJOR Salto importante con el chip Tensor G6 (2 nm): mejora notablemente la eficiencia energética y la velocidad frente a generaciones anteriores, sumando el coprocesador de seguridad Titan M3 y soporte completo para las funciones de IA agéntica de Gemini Intelligence en Android 17.

mejora notablemente la eficiencia energética y la velocidad frente a generaciones anteriores, sumando el coprocesador de seguridad Titan M3 y soporte completo para las funciones de IA agéntica de Gemini Intelligence en Android 17. Almacenamiento base de 256 GB desde el modelo de entrada: Google jubila por fin los 128 GB y parte directamente de 256 GB junto a 12 GB de RAM. ❌ LO PEOR Carga rápida por cable conservadora (30 W) y sin cargador en la caja... Tarda alrededor de media hora en alcanzar el 55 %, quedando por detrás de rivales directos en velocidad de carga. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android compacto y cómodo de usar con una mano y quieres lo último en inteligencia artificial integrada con Gemini. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un usuario exigente con la fotografía profesional, la grabación de vídeo en 8K o las pantallas LTPO (en este caso merece dar el salto al Pixel 11 Pro), o si buscas velocidades de carga ultrarrápidas y potencia bruta enfocada al gaming pesado frente a rivales con chip Snapdragon de última generación.

También te pueden interesar

Google Pixel Buds Pro 2 - Auriculares de botón inalámbricos con Cancelación de Ruido Activa Hoy en Amazon — 169,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

JETech Funda Magnética Mate para Google Pixel 11 Hoy en Amazon — 13,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Google

En Xataka | ¿Son mejor compra los nuevos Pixel 11 o los Pixel 10 con descuento? Los comparamos frente a frente

En Xataka | Los móviles con mejor cámara 2026: fotografía de otro nivel en tu bolsillo