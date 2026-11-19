Por si alguien ha estado incomunicado en una cueva los últimos dos meses: hoy sale GTA VI y muchos empleados llevan semanas preparándose para el estreno del juego más esperado en la última década. Se estima que una de cada 170 peticiones de días libres solicitadas incluye el nombre del juego, de la saga o de Vice City, según la monitorización en tiempo real de datos que está llevando a cabo Remote.

Que te den el día libre es una cosa, pero no acudir a tu puesto de trabajo sin permiso o inventarte una "gripe súbita" es otra muy distinta. La legislación laboral española no lo mira con la simpatía de tus compañeros de partida.

Pedir el día no tiene riesgo. Tal y como señala El Confidencial en base a los datos de Remote, en España las peticiones de permisos laborales para este jueves han subido un 44% frente al mismo jueves de 2025. Eso nos deja como el cuarto país del mundo con más peticiones para ausentarse del trabajo para jugar a GTA IV, solo por detrás de Italia, India e Irlanda. La cifra tiene en cuenta solo aquellos permisos formales en los que se ha indicado que el motivo era disfrutar del lanzamiento. A escala global, casi una de cada tres peticiones de uno a cinco días enlaza el jueves con el viernes (y ya el fin de semana) para meterse de lleno en la aventura de Jason Duval y Lucía Caminos.

Un permiso laboral, eso sí, es un pacto entre ambas partes. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores dice que las vacaciones se fijan de común acuerdo entre empresa y empleado. Si tu jefe no firma ese consentimiento, no se admite como día libre. Algunas compañías lo ponen fácil. Logitech, por ejemplo, dejará a sus 7.000 empleados escoger un día libre para jugar a videojuegos. Lo llaman el "Logi Game Day". Según recogía Hanneke Faber, directora Ejecutiva del fabricante de periféricos para gamers, "es hora de dejar atrás el estereotipo de que los videojuegos son una pérdida de tiempo"

Faltar sin permiso tiene su escala. Si no consigues ese permiso laboral expreso, quien entra en juego es el artículo 54 como el malo del videojuego. Esa norma incluye entre las causas de despido las "faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo".

En este sentido, es de especial relevancia los conceptos de "repetidas y injustificadas". Una sola ausencia puntual en un historial impoluto no justifica abrir un expediente de despido. El número que justifica el despido lo concreta cada convenio colectivo. Pero hay que tener en cuenta que quien enlaza jueves y viernes de ausencia, suma dos faltas injustificadas (no una), y según su convenio puede quedarse cerca del umbral sancionable.

El artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores establece que la empresa puede sancionar según la graduación de faltas leves, graves y muy graves que fije la ley o el convenio. Toda sanción se puede recurrir ante la jurisdicción social. Las graves y muy graves exigen una carta con fecha, hechos y pruebas de la falta. Nunca pueden recortarte vacaciones ni quitarte sueldo por una sanción.

Inventarse una enfermedad es otra liga. Lo más importante lo primero: fingir una baja es ilegal en España porque no existe una incapacidad temporal real, y puede acabar en sanción disciplinaria porque es cometer un fraude. En este supuesto, el riesgo sube varios escalones, porque la causa del artículo 54.2.d (transgresión de la buena fe contractual) ya no habla de repetición. El TSJ de Murcia avaló el despido de una trabajadora que simuló un accidente laboral que no existió.

Colar la excusa de la enfermedad tampoco es sencillo. El artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores permite a la empresa verificar la salud alegada para justificar una falta, mediante un reconocimiento médico. Y la tentación existe. Una encuesta de BambooHR sobre los permisos durante el lanzamiento del GTA VI, la mitad de quienes quieren faltar por el estreno mundial optará por fingir una enfermedad en lugar de pedir el día libre por asuntos propios o vacaciones.

Si llega la carta de despido. El despido disciplinario debe notificarse por escrito, y un juez lo declara procedente, improcedente o nulo. Si es procedente, el contrato se extingue sin indemnización posible. Desde 2020, el despido objetivo por faltas de asistencia del artículo 52.d está derogado. El camino de la empresa para argumentar este despido es, por tanto, el despido disciplinario y su principal baza la pérdida de confianza y deslealtad porque, efectivamente, habrías mentido en tu justificación para no ir a trabajar.

Si el juez lo declara improcedente, la empresa tiene cinco días para elegir. Puede readmitirte o pagar 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, como fija el artículo 56. En la práctica, una falta suelta se queda en sanción casi siempre. Una baja falsa puede costarte el puesto.



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