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Carrefour tiene la solución perfecta para no pasar frío en casa este invierno (ni calor en verano): un aire acondicionado sin obras

Cuenta con conectividad WiFi y cuesta menos de 400 euros

Carrefour
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fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
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2872 publicaciones de Fran León

A la hora de climatizar la casa, la falta de espacio o la imposibilidad de realizar obras suele ser el principal obstáculo para instalar un sistema fijo. Para solucionar este problema durante todo el año, Carrefour tiene este aire acondicionado portátil Infiniton PAC-BD12, un aire acondicionado portátil con bomba de calor que puedes conseguir por 399 euros con envío a domicilio gratuito.

Aire Acondicionado Portátil Infiniton PAC-BD12 Wifi, 3520 Frigorías, Bomba de calor A/A+

Aire Acondicionado Portátil Infiniton PAC-BD12 Wifi, 3520 Frigorías, Bomba de calor A/A+

PVP en Carrefour — 399,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un aire versátil ideal para cualquier época del año

Aire Acondicionado Portatil Infiniton Pac Bd12

Este modelo de aire acondicionado portátil destaca por su versatilidad, ya que no solo sirve para enfriar en los meses más calurosos, sino que también funciona como calefacción en invierno. Ofrece una potencia frigorífica de 3.520 frigorías y una potencia calorífica de 3.300 W, lo que hace idóneo para acondicionar estancias de hasta 35 metros cuadrados.

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Otra de las cosas por las que destaca aes por contar con conectividad WiFi compatible con los asistentes de voz Google Assistant y Alexa, permitiéndote controlar la temperatura o controlarlo desde el móvil.

Su instalación es muy sencilla e incluye el kit completo para ventanas (sellado y tubo corrugado) para instalarlo en minutos sin necesidad de reformas ni tener que llamar a ningún técnico. Además, incorpora funciones adicionales como temporizador, modo Sleep para un funcionamiento silencioso por la noche y sistema de evaporación automática.

⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado portátil Infiniton PAC-BD12

 LO MEJOR

  • Uso durante todo el año: La bomba de calor integrada evita que quede guardado en un trastero la mitad del año.
  • Sin obras ni instalaciones: Incluye el kit de sellado para ventanas, por lo que se pone en marcha en cuestión de minutos.

❌ LO PEOR

  • Nivel sonoro... Como ocurre con todos los aires acondicionados portátiles al llevar el compresor integrado dentro de la vivienda, es más ruidoso que un sistema de split tradicional.
  • Espacio y estética... Sus 29,5 kg de peso y sus dimensiones requieren reservar un hueco cerca de la ventana y lidiar con el tubo de salida.

💡 CÓMPRALO SI... Vives en un piso de alquiler y no tienes permiso para hacer obras en la pared.

⛔ NO LO COMPRES SI...Eres sensible al ruido para dormir. Aunque tiene modo Slepp, no se recomienda para quienes necesiten silencio absoluto durante la noche en el dormitorio.
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Imágenes | Webedia y Carrefour

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