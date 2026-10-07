Carrefour tiene la solución perfecta para no pasar frío en casa este invierno (ni calor en verano): un aire acondicionado sin obras

A la hora de climatizar la casa, la falta de espacio o la imposibilidad de realizar obras suele ser el principal obstáculo para instalar un sistema fijo. Para solucionar este problema durante todo el año, Carrefour tiene este aire acondicionado portátil Infiniton PAC-BD12, un aire acondicionado portátil con bomba de calor que puedes conseguir por 399 euros con envío a domicilio gratuito.
Aire Acondicionado Portátil Infiniton PAC-BD12 Wifi, 3520 Frigorías, Bomba de calor A/A+
Un aire versátil ideal para cualquier época del año
Este modelo de aire acondicionado portátil destaca por su versatilidad, ya que no solo sirve para enfriar en los meses más calurosos, sino que también funciona como calefacción en invierno. Ofrece una potencia frigorífica de 3.520 frigorías y una potencia calorífica de 3.300 W, lo que hace idóneo para acondicionar estancias de hasta 35 metros cuadrados.
Otra de las cosas por las que destaca aes por contar con conectividad WiFi compatible con los asistentes de voz Google Assistant y Alexa, permitiéndote controlar la temperatura o controlarlo desde el móvil.
Su instalación es muy sencilla e incluye el kit completo para ventanas (sellado y tubo corrugado) para instalarlo en minutos sin necesidad de reformas ni tener que llamar a ningún técnico. Además, incorpora funciones adicionales como temporizador, modo Sleep para un funcionamiento silencioso por la noche y sistema de evaporación automática.
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⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado portátil Infiniton PAC-BD12
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Vives en un piso de alquiler y no tienes permiso para hacer obras en la pared.
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⛔ NO LO COMPRES SI...Eres sensible al ruido para dormir. Aunque tiene modo Slepp, no se recomienda para quienes necesiten silencio absoluto durante la noche en el dormitorio.
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Imágenes | Webedia y Carrefour
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