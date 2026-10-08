Hoy en Lidl la solución a los problemas del WiFi en tu casa por menos de 30 euros

En muchas ocasiones, llevar la conexión WiFi a cada rincón de casa puede ser una tortura. ¿Por qué ocurre esto? Pueden ser muchos motivos: la ubicación del router, que haya muchos objetos provocando interferencias o simplemente porque tu vivienda tiene una distribución alargada (o es muy grande, claro).
Para darle solución a este problema sin gastar mucho, podemos instalar un repetidor WiFi como este modelo de TP-Link que podemos encontrar en Lidl. Apenas cuesta 27,99 euros ahora mismo y nos puede ayudar mucho a llevar la señal a donde no llega normalmente.
TP-Link Extensor Repetidor WiFi RE300
Si prefieres una alternativa un poco mejor y no te importa gastar un poco más, tienes este TP-Link RE550 en Amazon por 53,99 euros. Ofrece más velocidad en ambas bandas y, además, tiene un puerto Ethernet.
Un repetidor para eliminar zonas sin cobertura en casa
Este TP-Link, modelo RE300, es un repetidor de doble banda que se puede conectar a cualquier router y, además, de forma muy sencilla. Su diseño está pensado para un enchufe de pared y basta con pulsar el botón WPS para conectarlo al router y configurar una red WiFi de malla (o mesh).
TP-Link promete que es capaz de ofrecer velocidades de hasta 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y de hasta 867 Mbps en la banda de 5 GHz. Además, como cuenta con un indicador de intensidad de señal, podremos ver si la ubicación donde lo hemos colocado es idónea o no. Si la luz es de color blanco, la señal es fuerte; si es roja, la señal es débil y merece la pena cambiarlo a un enchufe que esté más cerca del router.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del tp-link wifi re300
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una solución muy barata para mejorar y potenciar la señal WiFi de casa.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo que tenga puerto Ethernet para conectar directamente por cable un dispositivo.
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Imágenes | Lidl, TP-Link
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