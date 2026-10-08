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Hoy en Lidl la solución a los problemas del WiFi en tu casa por menos de 30 euros

Se trata de un repetidor WiFi de TP-Link que amplia y refuerza la señal WLAN para mejorar la conexión a Internet en casa

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Juan Lorente

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En muchas ocasiones, llevar la conexión WiFi a cada rincón de casa puede ser una tortura. ¿Por qué ocurre esto? Pueden ser muchos motivos: la ubicación del router, que haya muchos objetos provocando interferencias o simplemente porque tu vivienda tiene una distribución alargada (o es muy grande, claro).

Para darle solución a este problema sin gastar mucho, podemos instalar un repetidor WiFi como este modelo de TP-Link que podemos encontrar en Lidl. Apenas cuesta 27,99 euros ahora mismo y nos puede ayudar mucho a llevar la señal a donde no llega normalmente.

TP-Link Extensor Repetidor WiFi RE300

TP-Link Extensor Repetidor WiFi RE300

PVP en Lidl — 27,99 PcComponentes — 35,99 MediaMarkt — 39,63 Leroy Merlin — 42,42
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si prefieres una alternativa un poco mejor y no te importa gastar un poco más, tienes este TP-Link RE550 en Amazon por 53,99 euros. Ofrece más velocidad en ambas bandas y, además, tiene un puerto Ethernet.

Un repetidor para eliminar zonas sin cobertura en casa

Tplink RE300

Este TP-Link, modelo RE300, es un repetidor de doble banda que se puede conectar a cualquier router y, además, de forma muy sencilla. Su diseño está pensado para un enchufe de pared y basta con pulsar el botón WPS para conectarlo al router y configurar una red WiFi de malla (o mesh).

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TP-Link promete que es capaz de ofrecer velocidades de hasta 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y de hasta 867 Mbps en la banda de 5 GHz. Además, como cuenta con un indicador de intensidad de señal, podremos ver si la ubicación donde lo hemos colocado es idónea o no. Si la luz es de color blanco, la señal es fuerte; si es roja, la señal es débil y merece la pena cambiarlo a un enchufe que esté más cerca del router.

⚡ EN RESUMEN: oferta del tp-link wifi re300

 LO MEJOR

  • Precio muy económico: Es un gadget muy útil que no llega a 28 euros.
  • Doble banda: La banda de 2,4 GHz es más lenta, pero ofrece mejores resultados cuando hay muchos obstáculos. La de 5 GHz es más rápida y con este repetidor tienes ambas.
  • Compacto y fácil de instalar: Apenas ocupará un enchufe y lo podrás instalar en pocos minutos.

❌ LO PEOR

  • No tiene puerto Ethernet: No tiene uno de estos puertos, por lo que únicamente te servirá con WiFi.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una solución muy barata para mejorar y potenciar la señal WiFi de casa.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo que tenga puerto Ethernet para conectar directamente por cable un dispositivo.
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