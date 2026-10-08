Hoy en Lidl la solución a los problemas del WiFi en tu casa por menos de 30 euros

En muchas ocasiones, llevar la conexión WiFi a cada rincón de casa puede ser una tortura. ¿Por qué ocurre esto? Pueden ser muchos motivos: la ubicación del router, que haya muchos objetos provocando interferencias o simplemente porque tu vivienda tiene una distribución alargada (o es muy grande, claro).

Para darle solución a este problema sin gastar mucho, podemos instalar un repetidor WiFi como este modelo de TP-Link que podemos encontrar en Lidl. Apenas cuesta 27,99 euros ahora mismo y nos puede ayudar mucho a llevar la señal a donde no llega normalmente.

Si prefieres una alternativa un poco mejor y no te importa gastar un poco más, tienes este TP-Link RE550 en Amazon por 53,99 euros. Ofrece más velocidad en ambas bandas y, además, tiene un puerto Ethernet.

Un repetidor para eliminar zonas sin cobertura en casa

Este TP-Link, modelo RE300, es un repetidor de doble banda que se puede conectar a cualquier router y, además, de forma muy sencilla. Su diseño está pensado para un enchufe de pared y basta con pulsar el botón WPS para conectarlo al router y configurar una red WiFi de malla (o mesh).

TP-Link promete que es capaz de ofrecer velocidades de hasta 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y de hasta 867 Mbps en la banda de 5 GHz. Además, como cuenta con un indicador de intensidad de señal, podremos ver si la ubicación donde lo hemos colocado es idónea o no. Si la luz es de color blanco, la señal es fuerte; si es roja, la señal es débil y merece la pena cambiarlo a un enchufe que esté más cerca del router.

⚡ EN RESUMEN: oferta del tp-link wifi re300 ✅ LO MEJOR Precio muy económico: Es un gadget muy útil que no llega a 28 euros.

Es un gadget muy útil que no llega a 28 euros. Doble banda: La banda de 2,4 GHz es más lenta, pero ofrece mejores resultados cuando hay muchos obstáculos. La de 5 GHz es más rápida y con este repetidor tienes ambas.

La banda de 2,4 GHz es más lenta, pero ofrece mejores resultados cuando hay muchos obstáculos. La de 5 GHz es más rápida y con este repetidor tienes ambas. Compacto y fácil de instalar: Apenas ocupará un enchufe y lo podrás instalar en pocos minutos. ❌ LO PEOR No tiene puerto Ethernet: No tiene uno de estos puertos, por lo que únicamente te servirá con WiFi. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una solución muy barata para mejorar y potenciar la señal WiFi de casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo que tenga puerto Ethernet para conectar directamente por cable un dispositivo.

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Imágenes | Lidl, TP-Link

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