Espresso, café de filtro y Cold Brew en una sola máquina: esta cafetera Ninja mini es un chollo hoy

Quedan ya pocas horas para que acabe la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon. Si estabas buscando una cafetera superautomática para disfrutar del mejor café en casa, aún estás a tiempo de conseguir este chollo. Aunque solo es una oferta disponible para clientes Prime de Amazon; si no lo eres puedes solicitar la prueba gratuita de 30 días para comprar este producto y otros rebajados hasta la medianoche.
La cafetera de la que hablamos es la Ninja Luxe Café Mini. Su PVP recomendado es de 499,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 28%, por lo que te la puedes llevar a casa por 359,99 euros.
Ninja Luxe Café Mini Cafetera 2 en 1 para café de filtro y espresso con espumador automático de leche, molinillo integrado ES351EU
Una cafetera todoterreno a precio imbatible
El gran atractivo de este modelo radica en su sistema de extracción 3 en 1, que adapta la presión, la temperatura y el tiempo de erogación según la bebida elegida. Permite preparar desde espressos concentrados con buena capa de crema hasta cafés en frío (Cold Brew) en cuestión de minutos, así como grandes tazas de café de filtro tradicional.
Incorpora un molinillo cónico que muele el grano al instante con diferentes niveles de molienda ajustables para garantizar un buen aroma. Además, integra un espumador de leche que crea una espuma densa y cremosa tanto con leche de vaca como con bebidas vegetales.
Su diseño es compacto, por lo que es una cafetera superautomática pensada para cocinas pequeñas o espacios reducidos, manteniendo un depósito de agua de fácil acceso y se controla mediante un panel táctil intuitivo.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para cafetera ninja luxe mini hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres una cafetera automática pero tienes poco espacio en la encimera pero no quieres renunciar a tener molinillo, prensa y espumador en un solo aparato.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un purista del espresso manual y quieres controlar milimétricamente la temperatura y los granos exactos de café.
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Caffè Borbone Café en Grano - Espresso Intenso - Auténtico Espresso Napolitano - Intensidad 9/10 - Mezcla Rica y Vibrante con Notas de Chocolate Negro - Formato 1kg
STARBUCKS Blonde Espresso Roast Café De Grano Entero De Tostado Suave, 450g (Paquete de 4)
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Imágenes | Ninja
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